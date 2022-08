Kiew möchte „die Krim einnehmen, um NATO-Stützpunkte auf ihrem Territorium zu errichten“, erklärte die ehemalige stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin, heute stellvertretende Leiterin der ukrainischen Denkfabrik Zentrum für Verteidigungsstrategien Alina Frolowa, bei einer Pressekonferenz auf dem YouTube-Kanal des Portals Ukrinform:

„Wir wollen, dass die Krim für die Zusammenarbeit mit der EU und der NATO offen ist, einschließlich der militärischen Zusammenarbeit. Sie ist ein strategisch vorteilhafter Brückenkopf für die Sicherheitskontrolle im Schwarzen Meer.“

