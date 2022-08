Erklärung des Ständigen Vertreters Vassily Nebenzia beim UNSC-Briefing „Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit: Förderung der gemeinsamen Sicherheit durch Dialog und Zusammenarbeit“ (russiaun.ru)

Herr Präsident,

Wir danken UN-Generalsekretär Antonio Guterres und dem Präsidenten der zehnten Überprüfungskonferenz der Vertragsparteien des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, Herrn Gustavo Zlauvinen, für ihre Briefings.

Wir sind unseren chinesischen Kollegen dankbar, dass sie den heutigen UN-Sicherheitsrat einberufen und ein höchst relevantes Thema gewählt haben, das Fragen der kollektiven Sicherheit gewidmet ist.

Kaum jemand kann mit der internationalen Situation, mit der wir heute konfrontiert sind, zufrieden sein. Das internationale Sicherheitssystem befindet sich in einer tiefen Krise. Fast alle Institutionen, auf die sie sich stützte, haben sich verschlechtert, das Vertrauen zwischen den wichtigsten internationalen Akteuren ist auf einen kritischen Tiefpunkt gesunken. Heute ist es wichtiger denn je, zu verstehen, warum dies geschehen ist. Seit mindestens 200 Jahren beschuldigen westliche Länder jedoch Russland als einzige Erklärung für solche Probleme und ihre universelle Lösung. Aber schauen wir uns die Fakten an.

Ende der 1980er Jahre hatte die internationale Gemeinschaft Grund zu der Hoffnung, dass der Kalte Krieg mit seinem Wettrüsten und der drohenden großen Konfrontation zwischen den Supermächten hinter uns liegt. Viele Experten argumentierten ernsthaft, dass auch die Blockkonfrontation der Vergangenheit angehöre. Der Hauptgrund für solche Entwicklungen war, dass die UdSSR und später Russland als Reaktion auf die Versprechungen und Zusagen der westlichen Länder ihren Kurs radikal änderten. Damals wurde uns versichert, dass die NATO die neue Situation in Europa nicht für ihre eigenen Interessen nutzen oder neue Trennlinien in Europa schaffen würde. Uns wurde eine gleichberechtigte Partnerschaft versprochen, die auf Vertrauen, Transparenz und gegenseitiger Berücksichtigung von Sicherheitsbelangen basiert, einschließlich der Zusage, die NATO nicht nach Osten auszudehnen.

Aus den aufgezeichneten Gesprächen und Memoiren westlicher Politiker wurde deutlich, dass wir trivial und schamlos getäuscht wurden und weder die Vereinigten Staaten noch ihre Verbündeten die Absicht hatten, eines der Versprechen zu erfüllen. Eine gleichberechtigte Partnerschaft stand nie auf ihrer Agenda. Darüber hinaus erklärten westliche Länder, die unsere wirtschaftlichen und politischen Probleme der Übergangszeit ausnutzten, Russland zum Verlierer des Kalten Krieges. Und wie sie es sahen, konnte der Verlierer nichts behaupten. Nahezu sofort vergaßen die NATO-Mitglieder ihre Zusagen, ihre militärische Präsenz in Europa nicht zu verstärken und keine militärische Infrastruktur an die russischen Grenzen zu verlegen.

Herr Präsident,

Seit 30 Jahren bemühen wir uns geduldig um eine Einigung mit der NATO über die Grundsätze gleicher und unteilbarer Sicherheit im euro-atlantischen Raum. Als Reaktion auf unsere Vorschläge hörten wir jedoch ständig entweder zynische Lügen oder Druck- und Erpressungsversuche. Gleichzeitig expandierte die Nordatlantische Allianz stetig weiter und brachte ihre militärische Infrastruktur näher an unsere Grenzen, unter anderem durch den Einsatz von Raketenabwehrsystemen und Offensivwaffen. All dies hat eine echte Bedrohung für die nationale Sicherheit unseres Landes geschaffen. Davor hat unser Präsident bereits 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz gewarnt und die NATO aufgefordert, diesen gefährlichen konfrontativen Weg aufzugeben. Leider wurden diese Warnungen im Westen nicht gehört oder aufgegriffen. Im Gegenteil.

Parallel dazu haben die Vereinigten Staaten absichtlich Schlüsselelemente des globalen Rüstungskontrollsystems abgebaut, das jahrzehntelang dazu beigetragen hat, ein strategisches Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und bewaffnete Konfrontationen zu vermeiden. Bereits 2001 kündigte Washington seinen einseitigen Rückzug aus dem Anti-Ballistic Missile Treaty (ABM) unter dem Vorwand an, er sei angeblich veraltet und entspreche nicht den modernen Realitäten. Im Jahr 2019 zogen sich die Vereinigten Staaten auch einseitig aus dem Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF-Vertrag) zurück, den der Generalsekretär einst als „ein unschätzbares Instrument zur Verhinderung eines Atomkriegs“ bezeichnete. Um einen neuen Konfrontationszyklus zu vermeiden, schlugen wir dem vor USA und NATO ein gegenseitiges Moratorium für die Stationierung solcher Raketen. Wir haben sogar eine einseitige Verpflichtung übernommen, nicht die ersten zu sein, die durch den INF-Vertrag verbotene Systeme in jenen Regionen platzieren, in denen solche amerikanischen Waffen nicht eingesetzt werden. Aber die USA und ihre NATO-Verbündeten lehnten unseren Vorschlag ab, sich diesem Moratorium anzuschließen.

In diesem Zusammenhang ist es bezeichnend, dass die Vereinigten Staaten sich weiterhin weigern, den Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBT) zu ratifizieren.

Was die euro-atlantische Region betrifft, tun wir seit vielen Jahren unser Bestes, um die Lebensfähigkeit des konventionellen Rüstungskontrollregimes aufrechtzuerhalten. Russland hat die Verhandlungen mit dem Ziel aufgenommen, den Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE) anzupassen, das Abkommen über die Anpassung dieses Vertrags ratifiziert, das es ermöglichen würde, die neuen strategischen Realitäten in Europa zu berücksichtigen. Aber die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten, die bereits Mitte der 2000er Jahre ihr Bündnis mit voller Geschwindigkeit ausbauten, weigerten sich, dieses Abkommen zu ratifizieren, und die NATO-„Rekruten“ der 2000er Jahre – Lettland, Litauen, Estland, Slowenien, Albanien und Kroatien – weigerten sich grundsätzlich, der CFE beizutreten. All dies beraubte den Vertrag jeglicher politischer und militärischer Bedeutung.

Im Jahr 2020 haben die Vereinigten Staaten tatsächlich ein weiteres wichtiges vertrauensbildendes Abkommen in der euro-atlantischen Region totgesagt, indem sie sich einseitig vom Open-Skies-Vertrag zurückgezogen haben.

Ich möchte betonen, dass die Demontage jedes der genannten Instrumente im Bereich der Rüstungskontrolle das Ergebnis gezielter Aktionen der Vereinigten Staaten war, die in der Tat keinen Stein auf dem anderen von der bestehenden Architektur in diesem Bereich gelassen haben.

Letzten Dezember haben wir den ultimativen Versuch unternommen, das europäische Sicherheitssystem zu retten, während wir unter den Schlägen westlicher Länder litten. Russland unterbreitete den USA und der NATO eine Reihe von Vorschlägen zu vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen in der euro-atlantischen Region. Wir schlugen den Vereinigten Staaten vor, ein Abkommen über gegenseitige rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien abzuschließen, das die Bedenken beider Seiten in diesem Bereich berücksichtigen und die Situation in den Beziehungen zwischen der NATO und Russland auf das Jahr 1997 zurückversetzen würde, als die Russland-NATO-Gründungsakte verabschiedet wurde unterzeichnet. Eine ähnliche Vereinbarung wurde der NATO übermittelt. Dies sind öffentliche Dokumente, jeder kann sie lesen.

Unsere Vorschläge basierten auf dem Grundsatz der gemeinsamen und unteilbaren Sicherheit. Es impliziert, dass Staaten ihre Sicherheit nicht auf Kosten anderer Staaten stärken sollten. Es ist das Grundprinzip zivilisierter internationaler Beziehungen. Sie ist in einer Reihe grundlegender OSZE-Dokumente niedergeschrieben, einschließlich der OSZE-Charta für europäische Sicherheit (1999), und in der Astana-Erklärung des OSZE-Gipfels 2010 bekräftigt, und bildet die Grundlage der Vereinbarungen zwischen Russland und der NATO. Aber unsere US-Kollegen wollten dieses Prinzip nicht erneut bekräftigen und verwiesen auf die „Heiligkeit“ der Politik der „offenen Türen“ für die NATO.

Daher lehnten die USA und die NATO alle unsere Vorschläge für Sicherheitsgarantien ab. Sie weigerten sich einfach, ernsthafte Beratungen zu dieser Angelegenheit abzuhalten, und zogen zum x-ten Mal in der Geschichte eine Eskalation einer diplomatischen Einigung vor. Infolgedessen erlebte die europäische Region eine Krise mit globalen Auswirkungen und, ohne Übertreibung, historischen Folgen.

Der Grund, warum der kollektive Westen all die Jahre gezielt das System der europäischen Sicherheit zerstört hat, liegt darin, dass das kalibrierte System der „Checks and Balances“, das darauf ausgelegt ist, unsere Interessen zu berücksichtigen, seinen hegemonialen Ansprüchen nicht mehr gerecht wird. Sie war versucht, die Welt zur Unterwerfung zu zwingen und die ganze Welt zu zwingen, nach den Regeln der westlichen Länder zu arbeiten und zu leben. Kollektive Sicherheit ist unvereinbar mit Zwang und Hegemonie, dem Wunsch, alternative, souveräne Entwicklungswege zu unterminieren, Länder und Völker im Griff einer kolonialen Ordnung zu halten. Sie wenden alle erdenklichen Tricks an: grobe Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten, Staatsstreich, Drohungen, Erpressung, wirtschaftliche Nötigung, Anstiftung zu Konflikten. Und in den letzten Jahren es gab auch schmutzige Desinformationskampagnen, die auf Lügen und der Vermutung der eigenen Schuld beruhten. Wahrheit und Fakten spielen in ihrer Welt keine Rolle, denn die führenden westlichen Medien und PR-Agenturen arbeiten daran, den Gegner zu verleumden.

Genau wie einst Georgien wurde die Ukraine in der Konfrontation mit Russland geopfert, wo der Westen ein volksfeindliches, verfassungsfeindliches und russenfeindliches Regime errichtete.

Heute tun die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten alles in ihrer Macht Stehende, um den Konflikt in der Ukraine zu verlängern, indem sie Kiew mit schweren Waffen bombardieren und Granaten, wodurch das ukrainische Volk zum „Kanonenfutter“ wird.

Gleichzeitig verschließen die westlichen Länder entgegen ihren eigenen erklärten Werten zynisch die Ausbreitung der Neonazi-Ideologie, die Massaker an der Bevölkerung im Donbass und die Verletzungen des humanitären Völkerrechts durch die Streitkräfte der Ukraine und die Nationalgarden . In den letzten Wochen haben westliche Gönner der Ukraine Kiew tatsächlich bei seinen Versuchen der nuklearen Erpressung geholfen, indem sie den Beschuss des Kernkraftwerks Zaporozhye durch die Streitkräfte der Ukraine ignorierten. Auf einer von Russland letzte Woche zu diesem Thema einberufenen Sitzung des UN-Sicherheitsrates war keine einzige westliche Delegation entschlossen, die Dinge beim Namen zu nennen und Kiew zu drängen, diese gefährlichen Aktionen zu stoppen, die zu einer Strahlenkatastrophe auf dem europäischen Kontinent führen könnten.

Herr Präsident,

Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten handeln in Asien und Afrika auf die gleiche rücksichtslose und provokative Weise. In letzter Zeit haben sie ihre zerstörerischen Aktionen im asiatisch-pazifischen Raum erheblich intensiviert. Sie versuchen, den darin ansässigen Staaten „Block“-Denken aufzuzwingen, aggressive militärisch-politische Allianzen wie AUKUS zu bilden, „einen Keil“ zwischen Länder zu treiben, die über wirksame Mechanismen zur Lösung strittiger Fragen und Probleme verfügen, sie zu zwingen, das Konzept aufzugeben der „asiatischen Neutralität“, die ihnen half, ihre eigenen Interessen während des Kalten Krieges zu schützen. In gleicher Weise treiben die Vereinigten Staaten ihre riskante Kampagne in Taiwan voran. Wir sehen diese sorgfältig geplante Provokation als klares Zeichen der Missachtung der Souveränität anderer Länder und unserer internationalen Verpflichtungen. Im Algemeinen,

Herr Präsident,

Derzeit ist New York Gastgeber der 10. Überprüfungskonferenz der Vertragsparteien des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen mit dem Ziel, die Entschlossenheit der internationalen Gemeinschaft zur Umsetzung seiner Bestimmungen zu stärken. Aber selbst dort politisieren westliche Länder die Arbeit am Abschlussdokument und stellen ihre geopolitischen Interessen an der Bestrafung Russlands über ihre kollektiven Bedürfnisse an der Stärkung der globalen Sicherheit.

Vor dem Hintergrund der faktischen Sabotage der globalen Sicherheitsarchitektur durch den kollektiven Westen tut Russland weiterhin alles, um zumindest seine wichtigsten, lebenswichtigen Elemente „über Wasser“ zu halten.

Auf unsere Initiative hin wurde im Februar 2021 der russisch-amerikanische Vertrag über strategische Offensivwaffen um fünf Jahre verlängert. Wir haben die Initiative ergriffen, um in der gemeinsamen Erklärung der fünf Atommächte, die am 3. Januar dieses Jahres angenommen wurde, den Grundsatz zu bekräftigen, dass ein Atomkrieg keine Gewinner hat und niemals begonnen werden darf. Es betonte auch die Notwendigkeit, nicht nur einen nuklearen Zusammenstoß, sondern auch jede militärische Konfrontation zwischen Atommächten zu verhindern. Es ist zwingend erforderlich, dass alle Unterzeichner der Erklärung ihr Bekenntnis zu diesen Bestimmungen nachweisen.

Grundsätzlich bleiben wir offen für Kooperationen, um Spannungen abzubauen, das Wettrüsten zu stoppen und strategische Risiken zu minimieren. Dafür müssen sich aber auch unsere westlichen Kollegen dafür interessieren. Bisher haben wir kein solches Interesse ihrerseits gesehen.

Der Abbau von Spannungen in der Welt, die Beseitigung von Bedrohungen und Risiken im militärpolitischen Bereich ist nur möglich durch die Stärkung des multilateralen Systems, das auf dem Völkerrecht, den Prinzipien der UN-Charta und der souveränen Gleichheit der Staaten aufbaut. Dies ist die einzig machbare und wirksame Alternative zu Hegemonie und dem „Recht des Stärkeren“. Wir sind bereit, uns gemeinsam mit unseren gleichgesinnten Parteien aktiv an der gemeinsamen Arbeit zu beteiligen, um eine wahrhaft demokratische Welt aufzubauen, in der die Rechte aller Nationen garantiert, ihre Sicherheitsinteressen gewahrt und die kulturelle und zivilisatorische Vielfalt gewahrt werden. Dies ist trotz des erbitterten Widerstands der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten wichtig.

Herr Präsident,

Heute zeichnen sich vor unseren Augen die Konturen einer neuen Weltordnung ab. Immer mehr Länder wählen den Weg der souveränen politischen, wirtschaftlichen und zivilisatorischen Entwicklung und lehnen Rezepte und Muster ab, die von westlichen Ländern auferlegt werden. Der Westen ist bereit, alles zu tun, um seine Hegemonie zu bewahren. Dafür wurde die Ukraine geopfert, bis zum letzten Ukrainer zum Übungsplatz für einen Stellvertreterkrieg mit Russland gemacht. Wir hoffen, dass die Aktionen des Westens in diesem Land vielen auf der Welt die Augen für den wahren Hintergrund der Krise geöffnet haben, die auf unserem Planeten ausgebrochen ist.

Was jetzt mit der Ukraine passiert, und im Allgemeinen die Aktionen der NATO auf dem europäischen Kontinent in den letzten 30 Jahren, ist eine Lehre für die ganze Welt. Glauben Sie, dass die USA und ihre Verbündeten in anderen Regionen anders handeln werden? Die Geschichte zeigt das Gegenteil. Fragen Sie deshalb nicht, wem heute die Glocke schlägt – sie schlägt für Sie!

Vielen Dank.

