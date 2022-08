China warnt vor den Risiken eines neuen Kalten Krieges (teleSUR)

Am Mittwoch betonte Zhang Jun, Chinas ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, die Bedeutung der Wahrung der globalen Stabilität in einer Zeit, in der vor den Gefahren gewarnt wurde, die ein neuer Kalter Krieg für die internationale Gemeinschaft mit sich bringen könnte.

„Die Ukraine-Krise und eine Reihe von jüngsten angespannten Entwicklungen auf der ganzen Welt zeigen, dass … wir sehr wachsam sein müssen gegenüber allen vorsätzlichen Versuchen, Unruhen zu provozieren und Spaltung und Konfrontation zu intensivieren, und wir müssen die globale strategische Stabilität wahren“, sagte Zhang.

„Wir sollten niemals zulassen, dass die Welt in einen neuen Kalten Krieg abgleitet“, sagte er während einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates zum anhaltenden bewaffneten Konflikt in der Ukraine. Er fügte hinzu, dass Fakten zeigen, dass die Mentalität eines möglichen Kalten Krieges und einer Blockkonfrontation vermieden werden muss.

Die chinesischen Vertreter erinnerten daran, dass die NATO-Osterweiterungspolitik 30 Jahre nach Ende des Kalten Krieges Europa nicht zu einem sicheren Kontinent gemacht habe. Er betonte weiterhin, dass Sicherheit ein gemeinsames Interesse aller Nationen sei und dass die Gemeinschaft eines Landes nicht auf Kosten einer anderen gehen dürfe. Zhang fügte hinzu, dass Sicherheit nicht durch die Verstärkung von Militärblöcken erreicht werden könne.

Chinas Gesandter bei den Vereinten Nationen sagte, dass die ständige Besessenheit von Militärkräften und das Streben nach absoluter Sicherheit die Situation nur verschlimmern würden, was nicht die Interessen der Parteien umfasst.

Volkswirtschaften auf der ganzen Welt sind tief integriert, während bestimmte Länder nur versuchen, einseitige Sanktionen zu verhängen, die Wirtschaft und andere relative Sektoren zu politisieren und zu bewaffnen, was die Lebensgrundlagen der Menschen in den Entwicklungsländern in weitere Schwierigkeiten bringt, sagte der chinesische Beamte und fügte hinzu, dass dieses Szenario ebenfalls eine Bedrohung darstellt globale Ernährung, Energie und finanzielle Sicherheit.

Zhang lehnte auch doppelte Standards und die selektive Anwendung von Regeln durch bestimmte Länder ab. Er ist der Ansicht, dass alle Länder sich an die UN-Charta halten und die Souveränität und territoriale Integrität aller Nationen respektieren sollten.

