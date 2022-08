Weitere massive westliche Waffenlieferungen and die Ukraine

Lieferten die USA insgeheim Hochgeschwindigkeitsraketen und Präzisionslenkmunition an die Ukraine?

Haben die USA der Ukraine hinter vorgehaltener Hand doch mehr Waffen geliefert als angekündigt? Das geht aus einem Bericht der US-Tageszeitung Politico hervor. Darunter könnten sich auch Hochgeschwindigkeits-Anti-Strahlungsraketen vom Typ HARM befunden haben.

Hier: https://pressefreiheit.rtde.tech/nordamerika/146858-lieferten-usa-insgeheim-hochgeschwindigkeitsraketen-an-ukraine/



Scholz kündigt umfangreiche weitere Waffenlieferungen für Ukraine an

Bundeskanzler Olaf Scholz hat umfangreiche weitere Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt. Man habe ein neues Paket auf den Weg gebracht, das hochmoderne Flugabwehrsysteme, Raketenwerfer, Munition und Anti-Drohnen-Geräte umfasse, sagte der SPD-Politiker am Dienstag auf einer Konferenz zur Lage auf der Krim, zu der er aus Kanada zugeschaltet war. Der Bundeskanzler sagte weiter, Deutschland werde mit seinen Partnern die Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten, finanziell helfen, Waffen liefern und sich auch am Wiederaufbau beteiligen.

Wie ein Regierungssprecher auf Anfrage mitteilte, werde Kiew drei weitere Flugabwehrsysteme des Typs IRIS-T SLM für Lenkflugkörper, ein Dutzend Bergepanzer und 20 auf Pick-ups montierte Raketenwerfer erhalten. Das Paket umfasse auch Präzisionsmunition. Insgesamt gehe es um Rüstungsgüter im Wert von deutlich mehr als 500 Millionen Euro. Das Geld müsse vom Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages noch freigegeben werden. Die Waffen sollen „maßgeblich 2023“ geliefert werden, „einige deutlich früher“. Es sei der Einstieg in eine nachhaltige Modernisierung der ukrainischen Streitkräfte.



Norwegen und Großbritannien liefern der Ukraine Black-Hornet-Drohnen im Wert von über neun Millionen Euro

Wie das norwegische Verteidigungsministerium am Mittwoch mitteilt, haben Norwegen und Großbritannien vereinbart, der Ukraine unentgeltlich Drohnen vom Typ Black Hornet zu liefern, deren Wert neun Millionen Euro übersteigen wird. In einer Erklärung auf der norwegischen Regierungswebseite heißt es dazu:

„Norwegen und das Vereinigte Königreich haben sich zusammengetan, um im Rahmen einer Spende für die Ukraine norwegische Black-Hornet-Mikrodrohnen zu kaufen. Die Kosten belaufen sich auf bis zu 90 Millionen norwegische Kronen.“ Umgerechnet sind das ungefähr 9,2 Millionen Euro.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related