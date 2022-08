US-Regimechange Agentur NED jubiliert offen über Mord an Darja Dugina

Übersetzung von der Webseite der US-Regimechange Agentur NED:



https://www.demdigest.org/ukraine-6-months-of-resistance-resilience-and-resolve/Die Tötung der Tochter des Philosophen Alexander Dugin – ein Mann, der wegen seines angeblichen Einflusses auf den russischen Führer oft als „Putins Gehirn“ bezeichnet wird – bei einem Autobombenanschlag in der vergangenen Woche „war bedeutsam“, behauptet ein Russland-Spezialist.

„Wir haben jetzt ein destabilisiertes russisches Regime, wie wir es seit Jahren nicht mehr gesehen haben . Und es ist nur wegen dieser Invasion in diesem Raum“, sagte Sean Maloney, Professor für Geschichte am Royal Military College. Maloney sagte, jemand in Russland habe es entweder auf Dugin abgesehen oder versucht, eine Nachricht zu senden, indem er seine Tochter tötete, berichtet CBC .

„Egal aus welchem ​​Blickwinkel man das betrachtet, es gibt offensichtlich Elemente von Menschen in Moskau, die mit dem, was vor sich geht, nicht zufrieden sind, ob [der Krieg in der Ukraine] nicht weit genug geht oder zu weit gegangen ist“, sagte er.

Es signalisierte auch, dass Moskaus Elite in ihrer eigenen Stadt möglicherweise nicht sicher ist , sagte Marlene Laruelle, Direktorin des Instituts für europäische, russische und eurasische Studien an der George Washington University. „ Der Krieg kommt nach und nach auf dem russischen Territorium zu ihnen“, sagte sie gegenüber NPR.

Nach sechs Monaten ist Putins Strategie in der Ukraine „verblendet“, sagt Lawrence Freedman, emeritierter Professor für Kriegsstudien am King’s College London, und fügt hinzu, dass seine Aktionen die Schwäche von Autokratien demonstrieren . …





