Roger Waters discusses U.S. role in global conflicts

https://www.youtube.com/watch?v=wH0usZ029XA

Roger Waters: Response to Nancy Pelosi’s Taiwan visit

https://youtu.be/98WH8K2Wjck

Roger Waters criticizes U.S. media reports on China and its Taiwan region

https://www.youtube.com/watch?v=0twvlXCXkIw

