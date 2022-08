Die Kommunistische Partei der USA (CPUSA) wird eine internationale Konferenz (10.-11. September) zum Thema „Demontage des Imperialismus im 21. Jahrhundert“ veranstalten. Es ist die erste derartige Konferenz in der über 100-jährigen Geschichte der Partei. Die Anmeldezeit ist jeden Tag 11:30 bis 12:00 Uhr (EST), und die Konferenz findet von 12:00 bis etwa 15:45 Uhr statt.

Die Hybrid-Veranstaltung wird persönlich in Houston veranstaltet, aber die meisten werden von Zoom teilnehmen. Die Konferenz wird die Bedeutung des Internationalismus erörtern und Präsentationen zu aktuellen und historischen Themen bieten. Es wird Videos und kulturelle Beiträge geben, die von der Mediengruppe und der Young Communist League produziert werden.

Dr. Gerald Horne wird eine Keynote zum Thema „Die Verbindung zwischen Rassismus und Imperialismus – Solidarität mit sozialen Bewegungen auf der ganzen Welt“ halten. Genossen aus Australien und Großbritannien werden das neue Militärabkommen mit den USA ansprechen, „AUKUS im Rahmen des Kampfes gegen den Imperialismus und die Rolle des Internationalismus in diesem Kampf“.

Tings Chak vom Tricontinental Institute for Social Research wird über China und den globalen Süden sprechen, die sich gegen US-Hegemonismus und Imperialismus stellen und eine multipolare Welt aufbauen. Die Co-Vorsitzenden der CPUSA werden auch über die internationalistische Position der CPUSA und über die Verbindung zwischen dem internationalen Kampf und dem nationalen Kampf sprechen.

Es wird Videogrußadressen geben aus Mexiko, Chile, Kanada, Swasiland, Vietnam, Böhmen und Mähren, Deutschland, Zypern, Katalonien u.a.m. Zu den Forderungen gehört die Beendigung der Blockade und der Aggression gegen Kuba. Es wird einen Bericht von einer Delegation nach Palästina geben.

