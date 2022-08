Heiner Flassbeck: Nord Stream 2 öffnen! + Darum wird die Inflation einfach verschwinden

„Daran wird die Demokratie scheitern“, warnt Heiner Flassbeck. Der bekannte Ökonom macht sich große Sorgen, weil wir nach seiner Meinung keinen klaren Gedanken mehr fassen können und demnach zu keinen Lösungen kommen. Deswegen fordert Flassbeck jetzt ein Umdenken, um die Katastrophe bei der Energie und damit eine fette Rezession zu verhindern: Warum nicht einfach Nord Stream 2 öffnen? Zudem erklärt der Experte, warum wir andere Politiker brauchen, die Gewerkschaften jetzt auf keinen Fall zu hohe Forderungen stellen sollten – und warum er an seiner These festhält: Die Inflation wird über Nacht verschwinden! Hier geht es zum Blog von Heiner Flassbeck: https://www.relevante-oekonomik.com

00:33:2 Umgang mit China und Geopolitik

00:37:50 Wie blickt das Ausland auf Deutschland?

