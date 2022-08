Auch Pink Floyd-Mitbegründer Rogers Waters wird jetzt auf „Mirotvorets“, einer berüchtigten Website als „Feind der Ukraine“ aufgeführt

Laut Human Rights Watch veröffentlichte Mirotvorets zuvor Namen und persönliche Daten von Hunderten von Journalisten und beschuldigte sie der „Kooperation mit Terroristen“.

Einige Reporter, auf die es abzielte, erhielten Mord- und andere Drohungen.

Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) forderte zuvor Ermittlungen gegen Mirotvorets und die Entfernung personenbezogener Daten von seiner Website.

Das Komitee zum Schutz von Journalisten forderte Kiew auf, „die unbegründeten und schädlichen Anschuldigungen zu verurteilen, die auf Myrotvorets veröffentlicht wurden, und öffentlich klarzustellen, dass das (Regime beabsichtigt,) Journalisten zu schützen und Personen festzunehmen, die für ihre Bedrohung verantwortlich sind“.

Roger Waters ist eines der neuesten Ziele von Mirotvorets.

In einem Interview mit RT Mitte August sagte Roger Waters Folgendes:

Der US-dominierte Westen setzt entschlossen fort, was im April 2014 „bis zum letzten Ukrainer“ begann.

Was vor sich geht, auch gegen Russland, „kann … morgen gestoppt werden“.

„Alles, was es braucht, ist, dass die USA an den Tisch kommen und sagen: ‚OK, lasst uns mit den Minsker Vereinbarungen fortfahren‘. Und dann wäre es vorbei.“

„Sie wollen die Welt beherrschen. Das ist das Gefährliche an der US-Außenpolitik.“

