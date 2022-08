Ukrainischer Botschafter in Kasachstan ruft im Internet dazu auf Russen zu töten – Regierung in Kasachstan protestiert

Das kasachische Außenministerium protestiert gegen Aufruf des ukrainischen Botschafters Russen zu töten.

Der ukrainische Botschafter Petr Vrublevsky hatte in einem Interview, dass das Ziel der Ukraine darin bestehe, die größte Zahl von Russen zu töten. Der Diplomat wurde in das kasachische Außenministerium zu einem Treffen mit dem stellvertretenden Außenminister Jermuchambet Konuspajew vorgeladen.

„Die kasachische Seite hat ihre Position zum Ausdruck gebracht, dass solche Äußerungen unangemessen und für die Aktivitäten des Botschafters unpassend sind. Solche Aktionen sollten die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Staaten nicht beeinträchtigen“, heißt es in der Mitteilung des kasachischen Außenministeriums.

In den sozialen Medien wurde ein Fragment eines Interviews mit Vrublevsky veröffentlicht, in dem er sagte, je mehr die ukrainische Armee jetzt Russen tötet, desto weniger müssen sie von den nächsten Generationen von Ukrainern getötet werden.

Vrublevskys Worte wurden in der Versammlung der Völker Kasachstans verurteilt. Der Verband der russischen, slawischen und kosakischen Organisationen Kasachstans forderte das Außenministerium auf, den Diplomaten zur unerwünschten Person zu erklären.

VIDEO LINK HIER

„Während des Treffens wurde gegen den Botschafter im Zusammenhang mit seinen Äußerungen in einem Interview mit dem kasachischen Blogger Dias Kuzairov am 21. August protestiert. Die kasachische Seite hat Stellung bezogen auf die Inakzeptanz und Unvereinbarkeit solcher Äußerungen mit den Aktivitäten des Botschafters eines ausländischen Staates“, heißt es in der Mitteilung auf der Website des kasachischen Außenministeriums.

