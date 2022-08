Türkischer Außenminister: Einige NATO-Länder wollen kein Ende des Ukraine-Konflikts (Haber Global TV)

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat darauf hingewiesen, dass es in der NATO Länder gebe, die kein Ende des bewaffneten Konflikts in der Ukraine wünschten und das Getreideabkommen sabotierten. Im Interview mit dem TV-Sender Haber Global sagte er:

„Es gibt Länder im Westen, die wollen, dass der Krieg weitergeht, darunter auch NATO-Mitglieder. Ich beziehe mich dabei nicht nur auf die USA, sondern auch auf die NATO-Mitgliedstaaten. Es gab auch einige, die das Getreideabkommen sabotieren wollten, aber es waren nicht die USA. Die USA trugen dazu bei, unter anderem durch die Aufhebung der Beschränkungen für die Ausfuhr von russischen Düngemitteln, die Freigabe von Häfen und die Aufhebung von Beschränkungen für Bankgeschäfte. Aber es gab europäische Länder, die das sabotieren wollten. Wir geben die Hoffnung nicht auf und setzen unsere Bemühungen fort.“

