Putin und die aufstrebende Ordnung – Von Patrick Lawrence (Consortium News)

Die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin am 16. August vor ausländischen Würdenträgern auf der Moskauer Konferenz über internationale Sicherheit, eine jährliche Veranstaltung, die Russland seit zehn Jahren veranstaltet, artikuliert eine neue Vorstellung von unserer Welt, eine wahre Weltanschauung von großer Tragweite. Putin sagte:

„Die Lage in der Welt verändert sich dynamisch und die Umrisse einer multipolaren Weltordnung nehmen Gestalt an. Immer mehr Länder und Völker wählen einen Weg der freien und souveränen Entwicklung auf der Grundlage ihrer eigenen Identität, Traditionen und Werte.“

Dass eine multipolare Welt entsteht, ist vielen Menschen schon seit langem klar – spätestens seit dem Fall der Berliner Mauer im November 1989 durch die Deutschen.

Ich bin seit langem davon überzeugt, dass in den Jahren nach den Siegen von 1945 zahlreiche asiatische und afrikanische Nationen in der „Ära der Unabhängigkeit“ koloniale Bindungen brachen und der größte Teil der Menschheit danach strebte und sich auf den Weg machte, genau die Weltordnung aufzubauen, die Putin beschreibt. Die USA und ihre Verbündeten unterdrückten diese bemerkenswerten Bestrebungen mit dem Beginn des Kalten Krieges.

Dies war eines der wichtigsten Merkmale des Kalten Krieges. Als der Westen die Staatengemeinschaft in Blöcke aufteilte, zwang dies den Nicht-Westen, sich für die eine oder andere Seite zu entscheiden. Tatsächlich wurde eine Identität auferlegt: Korrespondenten konnten von „pro-westlichem Singapur“ oder „Suharto, einem überzeugten Verbündeten der USA“ schreiben.

Die Bewegung der Blockfreien, die sich in den 1950er Jahren allmählich zusammenschloss und sich 1961 offiziell im Belgrad von Josip Broz Tito erklärte, war einerseits eine Widerstandsbewegung gegen die Zweiteilung des Kalten Krieges. Der Impuls, der sie antreibt, wurde nie erloschen – die NAM lebt tatsächlich noch –, aber die Ost-West-Spaltung hat im Laufe der Jahre ihre schreckliche Arbeit geleistet.

Genau dieser Impuls wurde im November 1989 wiederbelebt. Das Fenster zu einer multipolaren Welt hatte sich wieder geöffnet. Und genau dieses Fenster versuchten die US-Amerikaner in den triumphalen 1990er Jahren erneut zu schließen, indem sie darauf bestanden, dass die neue Russische Föderation zusammen mit dem Rest der Welt nach dem Kalten Krieg dem neoliberalen Beispiel der USA folgte.

Joseph Brodsky, ein Dichter, der zu dieser Zeit in New York lebte, schrieb an seinen Freund Václav Havel, dass die US-Amerikaner Cowboys und Indianer spielten, als sie noch einmal ihre „genau wie wir“-Routine anprobierten. Russland und der Rest der Welt müssten ihren Weg zu den universellen Werten finden, zu denen sich die USA bekennt, sagte Brodsky, aber sie müssen ihren Weg auf ihre eigene Weise finden, jede Nation für sich, nicht auf Anweisung von Cowboys mit Lassos, die auf hohen Pferden reiten.

Russland steht an der Spitze dieser historischen Bewegung, dieser longue durée . Ich werde zuversichtlicher, dass Russland zusammen mit anderen nicht-westlichen Führern – Xi Jinping, ja, aber nicht nur dem chinesischen Präsidenten – die Welt endlich zu einer dauerhaften Weltordnung mit Multipolarität als Kernprinzip führen wird.

Ich sage das aus mehreren Gründen. Putins Behauptung, dass diese neue Ordnung auf „freier und souveräner Entwicklung auf der Grundlage ihrer eigenen ausgeprägten Identität, Traditionen und Werte“ beruhen wird, ist nichts anderes als eine Wiederholung von Brodskys Argument gegen die US-amerikanische Position nach dem Kalten Krieg.

Etwas weiter zurückgehend erinnerten mich Putins Äußerungen an einen direkten Bezug auf die Fünf Prinzipien, die Zhou Enlai Mitte der 1950er Jahre vorgeschlagen hatte und die die Grundlage für die 10 Prinzipien bildeten, die die NAM ein halbes Dutzend Jahre später in Belgrad artikulierte. Das ist der Brunnen, aus dem ich Zuversicht schöpfe.

Putin fuhr in seiner Rede fort:

„Diesen sachlichen Prozessen stehen die westlichen globalistischen Eliten entgegen, die Chaos provozieren, langjährige und neue Konflikte schüren und die sogenannte Containment-Politik betreiben, die faktisch auf die Untergrabung aller alternativen, souveränen Entwicklungsoptionen hinausläuft. Daher tun sie alles, um die Hegemonie und Macht, die ihnen aus den Händen gleiten, festzuhalten; Sie versuchen, Länder und Völker im Griff dessen zu halten, was im Wesentlichen eine neokoloniale Ordnung ist.“

„Globalistische Eliten“, „eine neokoloniale Ordnung“. Zu Putins Zuhörerschaft gehörten viele Vertreter ehemaliger Kolonien mit ausgeprägter Identität als Angehörige der „Dritten Welt“ oder des „globalen Südens“, mit denen er so direkt wie möglich in Kontakt treten wollte. Es war Putins stärkste Rede zu diesem Thema.

Es ist eine Sache für einen Kolumnisten wie mich, über die westliche Hegemonie und die subversiven Absichten der USA und ihrer Verbündeten zu schreiben, während die Realität einer neuen Weltordnung offensichtlich wird. Es ist etwas anderes für den Präsidenten einer der mächtigsten Nationen der Welt, eine solche Sprache zu verwenden. Es bestätigt meine Vermutung, dass Putin in seinem Denken um eine Ecke gedreht hat.

Ich datiere diese Wendung auf das Dokument, das er Präsident Xi am 4. Februar, dem Vorabend der Olympischen Spiele in Peking, veröffentlichte – 20 Tage bevor Russland mit seiner Intervention in der Ukraine begann. Die Gemeinsame Erklärung zu den internationalen Beziehungen, die in ein neues Zeitalter eintreten, und zur globalen nachhaltigen Entwicklung ist eine bemerkenswerte Erklärung.

Bedeutendes Timing

Der Zeitpunkt dieser Erklärung scheint bedeutsam. Wie ich bei mehreren Gelegenheiten geschrieben habe, gab die chinesische Führung nach ihrer katastrophalen Begegnung mit US-Beamten in Anchorage elf Monate zuvor auf, ihren Beziehungen zu den USA einen Sinn zu geben. Aus all dem, was sich später herausstellte, entschieden Xi und seine Minister offensichtlich, dass China seinen eigenen Weg gehen und sich nicht mehr die Mühe machen würde, eine Nation zu besänftigen, die immer noch mächtig ist, aber in der Vergangenheit feststeckt.

Wie ich die Dinge lese, hat Putin am 4. Februar ungefähr das gleiche Urteil gefällt. Alle Bemühungen Russlands, mit den USA und ihren NATO-Verbündeten über eine nachhaltige Sicherheitsordnung in Europa zu reden, hatten nichts als Obstruktion und schweren Unsinn ergeben.

Es scheint, dass Putin und Xi eine Linie gezogen haben – oder die Linie akzeptiert haben, die die USA gezogen haben: Wenn Sie auf feindlichen Beziehungen bestehen, werden Sie sie bekommen. „Sie stehen der Welt im Weg“ ist ein einfach zu übersetzender Satz.

So wie ich es sehe, war es Ende letzten Winters, als Putin fest entschlossen war, für die neue Weltordnung einzutreten, von der er jetzt mit bemerkenswerter Klarheit und ohne Hemmungen spricht. Die gemeinsame Erklärung ist eine weitaus umfassendere Untersuchung der Gedanken, die auf der Sicherheitskonferenz am 16. August geteilt wurden.

Wenn überhaupt, liest sich Putins Rede wie eine nachträgliche Zusammenfassung des früheren Dokuments. Das Denken ist jetzt gut entwickelt. Putins Engagement ist ziemlich offensichtlich – ein weiterer Grund, warum ich zuversichtlich bin, dass eine multipolare Welt gegen Washingtons Unilateralismus gewinnen wird. Die Zeit ist auf ihrer Seite.

Der Zeitpunkt der Rede und anderer Reden, die Putin seit letztem Winter gehalten hat, erscheint ironisch, da sie Themen von historischer Bedeutung anspricht, während wir einen Nachfolgeprozess in Großbritannien beobachten, der Liz Truss als nächste Premierministerin der Nation hinterlassen wird.

Truss ist das, was die US-Amerikaner ein Stück Arbeit nennen. Sie wird zweifellos die dümmste, am wenigsten ernsthafte Premierministerin in der jüngeren britischen Geschichte sein – und ich bin mir nicht sicher, ob ich das „jüngste“ brauche. Ihr politischer Aufstieg ist sinnbildlich für einen deutlichen Rückgang der Führungsqualität im Westen. Der US-Präsident zeigt Anzeichen von Senilität. Der deutsche Bundeskanzler kann sich scheinbar nicht aus dem Weg gehen. Usw.

US-Präsident Joe Biden erwähnt jeder Gelegenheit, die sich bietet den Stab der „globalen Führung“. Dieser wird jetzt aber an nicht-westliche Führer weitergegeben, sondern der Westen hat aus reiner Selbstbezogenheit kapituliert.

Die Aufgaben, die vor uns liegen, sind zu viele, um sie alle aufzuzählen. Die Menschheit braucht dringend eine neue Ordnung, die ihr ihre Geschichten, Kulturen, Traditionen, Wirtschaftsmodelle, Politik und inneren Angelegenheiten hinterlässt.

Aber es gibt eine Verantwortung, die betont werden muss.

Russland bezieht beträchtlichen Einfluss aus seinem riesigen Vorrat an Ressourcen, darunter vor allem Öl und Erdgas. Es hat kürzlich wichtige Energieabkommen mit China, Indien und dem Iran als Schritte zur Entwicklung unabhängiger Nationen abgeschlossen. Aber die Entwicklung kann nicht voranschreiten, ohne die Frage des Klimawandels, der globalen Umwelt und der Zukunft der Menschheit zu berücksichtigen.

Die Westmächte nehmen diese Fragen nicht ernst. Sie werden zu sehr vom Kapital getrieben, vom Profit, von einer wahrscheinlich beispiellosen Korruption, gemessen an den gegensätzlichen Interessen ihrer politischen Führung. Diese Leute scheinen bereit zu sein, die Erde verbrennen zu lassen, während sie ihren ständig anwachsenden Reichtum zählen und ihren Rasen besprengen, während das Trinkwasser versiegt.

Wenn die globale Führung auf den Nicht-Westen übergehen soll, geht diese Verantwortung damit einher. Putins Pflicht gegenüber dem russischen Volk, Xi gegenüber China, die iranische Führung gegenüber dem Iran, Kubas Führer gegenüber dem kubanischen Volk und so weiter, ist es, ihnen zu helfen, ein Leben in Würde und bis zu einem gewissen Grad Wohlstand zu erreichen.

Aber auch der Nicht-Westen müsste Verantwortung gegenüber der übrigen Erdbevölkerung übernehmen. Dazu gehören die Bürger genau der Nationen, wie der USA, die versuchen, das Projekt zu versenken. Westliche Führer und ihre „regelbasierte internationale Ordnung“ haben vollkommen klar gemacht, dass sie nichts gegen den Klimawandel unternehmen werden. Putin, Xi und andere nicht-westliche Führer müssen die Führung übernehmen und das Denken, die Ideen und die Politik vorantreiben.

Ich möchte nicht in deren Haut stecken. Aber wie können wir uns auf eine neue Weltordnung freuen, wenn diejenigen, die sie führen, nicht im Sinne der Welt, das heißt der ganzen Welt, handeln?

Patrick Lawrence, langjähriger Korrespondent im Ausland, hauptsächlich für die International Herald Tribune , ist Kolumnist, Essayist, Autor und Dozent.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related