Einladung // Runder Tisch Friedensbewegung am 9. September 2022 in Berlin – DIE LINKE im Bundestag

Die Fraktion DIE LINKE. im Bundestag lädt zum Runden Tisch ein. Der Runde Tisch schafft die Möglichkeit für einen solidarischen und kritischen Austausch über Ziele und Strategien der Friedensarbeit zwischen Aktiven aus Organisationen der Friedensbewegung und den am Thema arbeitenden Abgeordneten der Linksfraktion.

Als Friedensbewegung sind wir in diesen hochgefährlichen Zeiten geforderter denn je.

Wir freuen uns auf eine konstruktive Debatte.

PROGRAMM

14 – 14.15 Uhr Begrüßung und Einführung

14.15 – 15.15 Uhr Geopolitik und neue NATO-Strategie

Jörg Kronauer, Publizist

Jürgen Wagner, Informationsstelle Militarisierung e. V.

Andrej Hunko, MdB, Sprecher für Europapolitik

15.15 – 15.45 Uhr Kaffeepause, Zeit zur Vernetzung

15.45 – 16.45 Uhr Zeitenwende: Aufrüstung, Militarisierung und Waffenexporte

Anna von Gall, Greenpeace e. V.

Lühr Henken, Bundesausschuss Friedensratschlag

Sevim Dağdelen, MdB, Sprecherin für Abrüstung

16.45 – 17 Uhr Ausblick

Eine Anmeldung ist aufgrund der Sicherheitsbestimmungen des Deutschen Bundestages bis zum 5. September 2022 über unsere Homepage erforderlich.

