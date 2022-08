Bundeskanzler Scholz: Werden Russlands Übernahme ukrainischer Gebiete niemals akzeptieren

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Kiew anhaltende Unterstützung im Ukraine-Krieg zugesichert und behauptete, dass Deutschland die Übernahme ukrainischer Territorien durch Russland niemals akzeptieren werde. Am Dienstag sagte der SPD-Politiker bei einer Konferenz zur Lage auf der Krim, zu der er per Video aus Kanada zugeschaltet war:

„Die internationale Gemeinschaft wird Russlands illegale, imperialistische Annexion ukrainischen Territoriums niemals akzeptieren.“

Die Partner der Ukraine seien vereint wie nie, sagte Scholz und fügte hinzu: „Ich kann Ihnen versichern: Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine, solange die Ukraine unsere Unterstützung braucht.“

Weiter kündigte der Kanzler an, Deutschland werde mit seinen Partnern die Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten, finanziell helfen, Waffen liefern und sich auch am Wiederaufbau beteiligen. Scholz ferner: „Ich bin sicher, die Ukraine wird den dunklen Schatten des Krieges überwinden – weil sie stark, mutig und vereint ist in ihrem Kampf für Unabhängigkeit und Souveränität. Und weil sie Freunde in Europa und überall auf der Welt hat.“

