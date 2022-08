Bruce Gagnon Interview: Ein objektiver Blick auf die US-Außenpolitik (Counter Punch)

Die Ereignisse entwickeln sich weiterhin in einem beschleunigten Tempo. Angesichts einer alarmierenden Eskalation der Spannungen auf der ganzen Welt haben wir Bruce Gagnon nach seinen aktuellsten Gedanken gefragt.

Bruce Gagnon ist Koordinator des Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space, und war Mitbegründer des Global Network, als es 1992 gegründet wurde. Er war ein frühes Mitglied der Anti-Defense Lobby in den 1970er Jahren, die das US-Weltraumprogramm herausforderte. Zwischen 1983 und 1998 war er Landeskoordinator der Florida Coalition for Peace & Justice und arbeitet seit 31 Jahren an Weltraumfragen. Bruce hat vor Publikum in England, Deutschland, Mexiko, Kanada, Frankreich, Kuba, Puerto Rico, Japan, Australien, Schottland, Wales, Griechenland, Indien, Brasilien, Portugal, Dänemark, Schweden, Norwegen, Tschechien, Südkorea, Russland, Ukraine, Nepal und in den gesamten USA, einschließlich zahlreicher College-Campusse. Bruce ist ein Veteran der Vietnam-Ära und begann seine Karriere als Organisator, indem er für die United Farm Workers Union in Florida arbeitete, um Obstpflücker zu organisieren. Derzeit ist er aktives Mitglied von Veterans for Peace.

Wir konzentrieren uns auf die Realitäten des internationalen Machtkampfes, der sich in Echtzeit entfaltet, und sprechen insbesondere die Rolle der USA bei den Spannungen und ihre Fähigkeit an, sie abzubauen. Wir suchen nach Paradigmenwechsel-Ideen zur Verbesserung der Friedensperspektiven. Seine Antworten unten sind genau so, wie er es angegeben hat.

Hier ist, was Bruce zu sagen hatte.

F. Wir hören viele Begriffe und Akronyme. „Deep State“ … „MIC“ … „FIRE Sector“ … „herrschende Elite“ … „Oligarchie“ … „Neocons“. Wer definiert und setzt Amerikas geopolitische Prioritäten und bestimmt unsere Außenpolitik? Nicht „offiziell“. Nicht verfassungsrechtlich. Aber de facto .

Bruce Gagnon: Die Bankster in London und an der Wall Street sind die wesentlichen Beweger und Erschütterer der US-UK-NATO-Außenpolitik. Die CIA ist ihr primärer Kontrollarm. Fügen Sie ihnen den aufkeimenden globalen militärisch-industriellen Komplex und die politischen „Irreführer“ hinzu, zu denen sie großzügig beitragen. Die von Unternehmen kontrollierten Mainstream-Medien sind auch Komplizen der heutigen Verbrechen. Zusammen ergeben sie eine beeindruckende Crew von, wie ich es nenne, „Piraten“, die die nationalen Schätze in der gesamten westlichen kapitalistischen Welt stehlen und sie benutzen, um andere im globalen Süden und hier zu Hause zu unterdrücken und zu kolonisieren.

F. Wir hatten Jahrzehnte internationaler Spannungen. Die jüngsten Entwicklungen haben eine scharfe Eskalation des Potenzials für einen großen Krieg gesehen. Die USA können offenbar keinen Frieden finden. „Drohungen“ gegen das Heimatland nehmen angeblich an Zahl und Heftigkeit zu. Die Entwicklung unserer Beziehungen zum Rest der Welt scheint mehr Konfrontationen, mehr Feinde, mehr Krisen, mehr Kriege zu sein.

Ist die Welt wirklich so voll von Aggressoren, schlechten Schauspielern, rücksichtslosen Gegnern? Oder gibt es etwas in unserer eigenen Politik und Haltung gegenüber anderen Ländern, das uns mit ihnen in Konflikt bringt und so Krieg unvermeidlich und Frieden unmöglich macht?

Bruce Gagnon: Während der Regierungszeit von George W. Bush in Washington, zur Zeit des „Shock and Aww“-Angriffs der USA im Irak, sah ich mir eines Abends C-SPAN an. Sie stellten den damaligen Ausbilder des Naval War College, Thomas Barnett (Autor eines Buches mit dem Titel „The Pentagon’s New Map“) vor, und sie kündigten an, dass im Publikum Hunderte von hochrangigen Pentagon-Offizieren und CIA-Bonzen waren. Während seines Vortrags sagte Barnett den Versammelten, dass aufgrund der Globalisierung der Weltwirtschaft jede Nation eine spezifische Rolle zu erfüllen habe. In den USA sagte er, wir würden keine Konsumgüter mehr herstellen, weil es billiger sei, diese Jobs ins Ausland zu schicken. Unsere Rolle in den USA, sagte Barnett, wäre der „Sicherheitsexport“. Daher sollte es keine Überraschung sein, dass das industrielle Exportprodukt Nr. 1 der USA heute Waffen sind. Wenn Waffen Ihr industrielles Exportprodukt Nr. 1 sind.

Barnett (der als Rumsfelds „Strategy Guy“ vorgestellt wurde) sagte den führenden Köpfen auch, dass das Pentagon endlos kämpfen würde, um die Kontrolle über die „nicht integrierende Kluft“ rund um den Globus zu übernehmen – jene Teile der Welt, die sich nicht der Autorität von unterwerfen würden Unternehmensglobalisierung. Er wies das Publikum an, diese „neuen Konzepte“ denen unter ihrer Autorität beizubringen, wenn sie hofften, in den kommenden Jahren innerhalb des Systems befördert zu werden.

Nach dieser Barnett-Präsentation war ich mehr als ein Jahr lang Zeuge, wie er durch Washington zog, um vor republikanischen und demokratischen Zuhörern auf C-SPAN zu sprechen. Mir war klar, dass seine „neue Doktrin“ ein parteiübergreifender Plan war. Seit dieser Zeit ist es ziemlich klar geworden, dass dies wahr ist, da wir jetzt sehen, wie die Demokraten den Stellvertreterkrieg gegen Russland führen – indem sie die Ukraine als Hammer in diesem gefährlichen und provokativen Versuch benutzen, einen Regimewechsel in Moskau zu erzwingen. Pelosis jüngste unglückselige Reise nach Taiwan weist auch auf den Plan hin, einen Regimewechsel in Peking zu erzwingen.

Stellen Sie sich vor, dass Washington und seine NATO-Verbündeten, die nach 20 Jahren brutaler Besatzung aus Afghanistan gehumpelt sind, jetzt einen Krieg mit Russland und China planen. Die Absurdität ist jenseits aller Vorstellungskraft. Es verrät viel über ihre Psychopathologie.

Solange diese Realität fortbesteht, werden wir von einem Krieg zum anderen übergehen. Arundhati Roy sagt: „Einst wurden Waffen hergestellt, um Kriege zu führen. Jetzt werden Kriege hergestellt, um Waffen zu verkaufen.“ Sie hat Recht auf das Geld….

Die schlechten Akteure befinden sich größtenteils innerhalb der westlichen kapitalistischen Nationen, deren gesamte Priorität globale Herrschaft und Profit sind – eine Fortsetzung von Hunderten von Jahren des amerikanisch-europäischen Kolonialismus. Die von den Neokonservativen geführte überparteiliche Washingtoner Elite hat kein Gewissen.

F. Unsere Führer sprechen unerbittlich über unsere „nationalen Interessen“ und unsere „nationale Sicherheit“ und warnen davor, dass beide ständig angegriffen werden. Dennoch geben wir mehr als die nächsten neun Länder zusammen für unser Militär aus. Warum scheinen solche kolossalen Ausgaben nie genug zu sein?

Bruce Gagnon: Wenn sie über „nationale Interessen“ sprechen, sprechen sie eigentlich über die Interessen der Bankster. Wenn sie von „Freiheit“ sprechen, sprechen sie von ihrer Freiheit, den nationalen Reichtum von Nationen mit Ressourcen und den Menschen auf der ganzen Welt zu stehlen. Washington behauptet, Russland wolle die ehemalige Sowjetunion wieder aufbauen und die Kontrolle über Europa übernehmen. Im Jahr 2022 gibt Russland 66 Milliarden Dollar für sein Militär aus. Es ist ein defensives Militär, um ihre riesigen Grenzregionen zu schützen. Die USA geben dieses Jahr über 800 Milliarden Dollar aus. Wenn Sie die versteckten Militärausgaben in den anderen Goldtöpfen zusammenzählen – wie die Ausgaben für Atomwaffen im Haushalt des Energieministeriums – belaufen sich die US-Gesamtsummen in diesem Jahr auf rund 1,2 Billionen Dollar. Sie berauben uns blind und wir geben immer wieder unsere hart verdienten Steuergelder ab. Wieso den?

F. Es ist offensichtlich, dass Sie und die vielen Personen, die Ihnen folgen und Ihre Arbeit unterstützen, glauben, dass die Richtung der USA sowohl im diplomatischen Bereich als auch in den aktuellen Konfliktzonen eine fehlgeschlagene Ausübung der Regierungsmacht darstellt. Können Sie uns in groben Zügen die spezifischen Änderungen in unseren nationalen Prioritäten und Richtlinien aufzeigen, die Sie für notwendig halten, damit die USA friedlich mit anderen Nationen koexistieren und uns gleichzeitig vor böswilligen Angriffen auf unsere Sicherheit und unseren rechtmäßigen Platz in der Welt schützen können? Gemeinschaft?

Bruce Gagnon: Weisen Sie die neokonservative Arroganz, Heuchelei, Ignoranz und das unnatürliche Anspruchsdenken zurück. Man könnte meinen, es wäre ihnen peinlich. Sie triefen vor Betrug und hören nie auf, die Menschen zu belügen.

(Die CIA kontrolliert die Schlüssel zu diesem außer Kontrolle geratenen Güterzug. Die Demokratie wurde ertränkt, als die CIA JFK ermordete. Seitdem wird jeder Präsident von den herrschenden Oligarchen „ausgewählt“.)

Washington hat jeden letzten dünnen Faden internationalen Ansehens zerstört, den es hatte nach seinen jüngsten Pirateneskapaden gegen Russland und China.

Es ist an der Zeit, diese Dummköpfe (und ihre „internationalen“ Schoßhündchen) zum Schweigen zu bringen…. Bevor es zu spät ist.

Wir müssen den militärisch-industriellen Komplex (die Kriegsmaschinerie) umwandeln, um öffentliche Nahverkehrssysteme, Gezeitenkraftwerke, Solar-, Windkraft und dergleichen zu bauen – all dies würde mehr Arbeitsplätze schaffen als die Waffenherstellung.

Wir müssen die Finanzierung von Wahlen durch Unternehmen verbieten. Wir müssen ein Mehrparteiensystem öffnen, damit mehr Stimmen von den Wählern gehört werden können.

Wir müssen die massive Armut, die existiert (die sich in naher Zukunft verschlimmern wird), beenden, indem wir die Reichen und Unternehmen besteuern. Schluss mit den massiven Subventionen der Unternehmen – Wohlfahrt für die Reichen.

Wir müssen die mehr als 800 US-Militärbasen auf der ganzen Welt schließen und das Pentagon-Budget um mindestens 80 % kürzen. Wir brauchen nur ein defensives Militär, das unsere Grenzen schützt.

Wenn Sie all diese Dinge tun, haben wir vielleicht eine Chance, wenn wir nicht zuerst in einem brandaktuellen Atomkrieg oder einer Klimakrise zugrunde gehen.

Wir haben keine Zeit zum Herumalbern. Die Leute müssen ihren Arsch hochbekommen und JETZT ihre Stimme erheben.

F. Die allgemeine Öffentlichkeit, insbesondere wenn sie sich der selbstsabotierenden Ergebnisse unserer derzeitigen Außenpolitik und unseres militärischen Gehabes bewusst ist, will eindeutig weniger Krieg und Militarismus, bevorzugt friedlichere Alternativen auf der Weltbühne und eine stärkere Konzentration auf die Lösung der Probleme im eigenen Land. Als Friedensaktivisten sind wir in Fragen von Krieg und Frieden daher eher auf einer Linie mit der Mehrheit der Bürger als mit den derzeitigen Machthabern.

Was passiert, wenn wir feststellen, dass diejenigen, die die aktuelle US-Politik gestalten , sich nicht darum kümmern, was die Bürger denken , uns einfach nicht zuhören? Was wäre, wenn wir zum Beispiel zu dem Schluss kommen, dass unser Kongress völlig taub gegenüber der Stimme des Volkes ist? Was machen wir? Was sind dann unsere Optionen? Was sind unsere nächsten konkreten Schritte als politische Aktivisten, um auf eine friedliche Zukunft hinzuarbeiten?

Bruce Gagnon: Während des Zweiten Weltkriegs definierte Italiens Führer Benito Mussolini „Faschismus“ als die Hochzeit von Konzernen und Regierung. Das haben wir heute in Washington und in den meisten EU-Staaten. Ihre Frage ist richtig – die Machthaber scheren sich einen Dreck darum, was die Öffentlichkeit denkt. Die Mr. Big (wie ich sie nenne) möchte uns zum Feudalismus – Neofeudalismus – zurückbringen. Sie wollen alles kontrollieren und es macht ihnen nichts aus, so viele von uns wie nötig zu töten, um ihre bösen Absichten zu verwirklichen. Leider trauen sich viel zu viele Menschen, einschließlich politischer Aktivisten, über diese Realität zu sprechen. Sie haben Angst, was andere über sie denken könnten. Zu viele in der Öffentlichkeit wollen nur mitgehen, um miteinander auszukommen. Meine Mutter hat mir die ganze Zeit gesagt: ‚Du kannst das Rathaus nicht schlagen‘. Mit anderen Worten, finden Sie sich mit Ihrem kommenden Schicksal ab. Ich lehne diese Vorstellung ab.

Unser erster Schritt aus diesem Sumpf besteht also darin, die Schrift an der Wand zu erkennen und anzuerkennen. Wir stecken in der Klemme, wir stecken in großen Schwierigkeiten und wir sollten uns dessen besser klar werden, bevor es zu spät ist. Die neokonservative herrschende Klasse will die Weltbevölkerung ausdünnen und will dafür alle verfügbaren Mittel einsetzen – wie Krieg, Hunger, fehlender Zugang zu guter Gesundheitsversorgung, biologische Waffen und dergleichen.

Wir alle müssen uns fragen, was heute die Aufgabe Nr. 1 eines Menschen auf der Erde ist. Geld verdienen, ein schickes Haus, Auto oder Job haben? Nein, ich würde sagen, unsere Aufgabe als Menschen ist es, den Planeten und die zukünftigen Generationen zu schützen. Nichts könnte wichtiger sein als das.

Wir müssen alle so hart und konsequent wie möglich daran arbeiten, unsere korrupte Regierung zu Fall zu bringen. Wenn unsere Regierung „Uns, das Volk“ nicht mehr repräsentiert, dann sind wir verpflichtet zu revoltieren. Warum sind die Menschen so konform? Kümmern sie sich nicht um die Zukunft ihrer Kinder und Enkelkinder? Haben sie das Recht, einfach aufzugeben? Ich glaube nicht.

Wir müssen auch politische Barrieren überwinden und eine gemeinsame Basis mit denen suchen, die unterschiedliche Ansichten haben. Eine bewährte Strategie der Oligarchen ist „Teile und herrsche“. Diejenigen, die die Kontrolle haben, wollen, dass die Leute sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Sie wollen, dass wir einander hassen. Republikaner und Demokraten sind falsche Konstrukte.

Wir Menschen sind alle miteinander verwandt – so wie wir mit den Dingen, die fliegen, schwimmen und krabbeln, den Pflanzen, der Luft und den Bergen verwandt sind. Wir alle sind Teil dieser Erde.

Wir haben unsere spirituelle Verbindung zum Leben verloren. Wir müssen diese kostbare Verbindung wiederherstellen. Sonst bleiben wir im Weltraum verloren.

• • •

Wir sind Bruce Gagnon dankbar, dass er seine wertvollen und zum Nachdenken anregenden Ansichten geteilt hat. Das Interview wurde von John Rachel, Direktor des Peace Dividend Project , arrangiert.

Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space http://www.space4peace.org http://space4peace.blogspot.com (blog)

