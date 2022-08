Italien raus aus diesem Krieg!



Immer deutlicher wird die Tatsache, dass der andauernde Krieg nicht nur zwischen Russland und der Ukraine stattfindet, sondern zwischen Russland und der NATO. Dies wird durch die Nachrichten der New York Times bestätigt: Tausende ukrainische Soldaten werden in Großbritannien ausgebildet. Die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Dänemark, Polen und andere Länder haben seit 2015 Tausende ukrainischer Soldaten ausgebildet und bewaffnet, die unter dem Kommando der US-NATO gegen Russland eingesetzt werden.

Gleichzeitig wird eine wachsende Kampagne geführt, um Hass auf Russland zu verbreiten. Im New Yorker Central Park wurde auf einem Spielplatz, auf dem Kinder mit ihren Spielzeugpistolen schießen, eine blutrote Putin-Statue auf einem Panzer aufgestellt. Die Art der Erziehung, bei der Kinder und Jugendliche nach den Ideen des weißen Supremacismus und des Neonazismus ausgebildet werden, wird in der Ukraine seit Jahren in den Schullagern des Asow-Bataillons durchgeführt und breitet sich jetzt im Westen aus. Während die ukrainische Regierung ankündigt, dass sie 100 Millionen russische Bücher (einschließlich aller Literaturklassiker) verbrennen wird, die als Quelle des Bösen gelten, trägt Italien zu dieser Art von Bildung bei durch die Bereitstellung von 200 Millionen Euro, die aus dem italienischen Schulsystem gestohlen wurden, für die Zahlung der Lehrergehälter an ukrainischen Schulen.

Das wachsende militärische Engagement Italiens an der Ostfront und in anderen Kriegsszenarien zieht steigende Militärausgaben nach sich. Mario Draghi hat den Kammern seit dem Tag der Auflösung der Kammern (21. Juli) bis heute sieben Dekrete zu Rüstungsprogrammen übermittelt, deren Kosten 7 Milliarden Euro übersteigen. Dieser Betrag beinhaltet die Bewaffnung von in den USA hergestellten Predator-Drohnen durch eine Vereinbarung mit der US-Regierung. So steigen die italienischen Militärausgaben weiter und steigen bis 2022 auf 29 Milliarden Euro pro Jahr, das entspricht 80 Millionen Euro pro Tag und wird von den grundlegenden Sozialausgaben abgezogen.

Manlio Dinucci

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related