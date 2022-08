In Berlin wird gewarnt, dem Anti-China-Bündnis gegen eigene Interessen beizutreten (Global Times)

Einige große deutsche Medien haben ihre Besorgnis darüber geäußert, dass die deutsche Luftwaffe zum ersten Mal an der Übung Pitch Black“ teilnimmt. Sie warnten davor, dass sich Berlin einer Anti-China-Allianz im Indopazifik anschließe, was langfristig die Handelsbeziehungen zu Peking beeinträchtigen werde.

Chinesische Experten werten solche rationalen Stimmen als Spiegelbild der Mainstream-Haltung gegenüber China, die Vertreter aus Wirtschaft und Politik in Deutschland teilten.

Während Bundeskanzler Olaf Scholz vorsichtig versucht ein Gleichgewicht zwischen den Großmächten herzustellen, zeige die zunehmende militärische Präsenz Deutschlands im Indopazifik die Divergenzen innerhalb der deutschen Regierung und sende ein „chaotisches Signal“ für ihre China-Politik, sagten einige Experten. Sie glauben auch, dass diese Unklarheit Berlins Bemühungen um eine ausgewogene Anpassung seiner Beziehungen zu Peking widerspiegelt, da die deutsche Regierung mehr Faktoren berücksichtigen muss, darunter die Ukraine-Krise, Chinas Beziehungen zu Russland und die Spannungen in der Taiwanstraße.

Die Übung Pitch Black, eine militärische Übung, an der die USA, Australien und 15 andere Länder beteiligt sind, begann Berichten zufolge am Freitag mit dem Ziel der USA, mehr Länder in eine vereinte Frontlinie gegen China einzubeziehen und die „Einheit“ des Westens zu demonstrieren, um China unter Druck zu setzen in der Taiwan-Frage.

Mit ihrer ersten großen Präsenz will die deutsche Luftwaffe ihre Stärke gegen China im Indopazifik demonstrieren, sagte die deutsche überregionale Tageszeitung Die Welt kürzlich in einem Artikel und erklärte, dies sei ehrenhaft, aber Deutschland sei nicht die USA, und ein „Däumling solle sich nicht für einen Riesen halten“.

Ein anderes deutsches Medium, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, erklärte kürzlich in einem Artikel, dass der Ausflug der Luftwaffe in den Indopazifik die Bereitschaft Deutschlands zu einem militärischen Engagement in der geopolitisch wahrscheinlich wichtigsten Region der Welt signalisiert, aber die Zeitung warnte auch, dass „Deutschland militärisch zu schwach sei.“

Deutschland schickt 13 Militärflugzeuge zu den Übungen nach Australien, von Deutschland aus starten sechs Eurofighter, drei A330-Tanker und vier A400M-Transporter. Der deutsche Luftwaffenchef Ingo Gerhartz wurde in Medienberichten mit den Worten zitiert, die Jets würden das Südchinesische Meer „kaum berühren“ und die Taiwanstraße nicht passieren.

Es sei nicht nötig, dass Deutschland das Südchinesische Meer oder die Taiwan-Frage zu betonen, wenn es sich nur um eine militärische Routineübung handele, sagte Cui Hongjian, Direktor der Abteilung für Europäische Studien am China Institute of International Studies, am Sonntag gegenüber der Global Times.

„Wir scheinen jetzt alle Militäraktionen im Zusammenhang mit der Einkreisung Chinas durch die USA als Maßnahmen zu ergreifen, die auf uns abzielen. Wenn Deutschland und China in dieser Angelegenheit nicht gut kommunizieren, wird dies das Risiko einer Fehleinschätzung erhöhen“, warnte Cui.

Einige chinesische Experten glauben, dass die deutsche Politik gegenüber China, insbesondere unter der Regierung Scholz, die Tradition der Merkel-Ära fortgesetzt und die Politik gleichzeitig angepasst und neu definiert hat, mit Unterschieden in der Rhetorik von Bundeskanzleramt, Außenministerium und die Bundeswehr, ein Sammelbegriff im Deutschen, der Heer, Marine und Luftwaffe umfasst.

„Selbst wenn Deutschland sich in einigen auf China-bezogenen Angelegenheiten den USA zuneigt, wäre das meiner Meinung nach nur symbolisch“, sagte Jiang Feng, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Shanghai International Studies University, am Sonntag gegenüber der Global Times.

Da die USA nun den Aufstieg Chinas als größte „Bedrohung“ betrachten, gibt es Stimmen in Europa die diese Behauptungen widerspiegeln. So habe beispielsweise auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock China als „Bedrohung“ bezeichnet, sagte Jiang. Aber Deutschland verstehe klar, dass es von entscheidender Bedeutung sei, China als strategischen Partner für Deutschlands strategische und wirtschaftliche Interessen zu erhalten, daher werde sich Berlins China-Politik grundlegend von der Washingtons unterscheiden, bemerkte Jiang.

Die deutsche Wirtschaft wurde in der ersten Hälfte des Jahres 2022 abhängiger von China, wobei die Direktinvestitionen und ihr Handelsdefizit trotz des politischen Drucks auf Berlin, sich von Peking abzuwenden, neue Höhen erreichten, berichtete Reuters am Freitag unter Berufung auf eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft .

Dennoch versuche die deutsche Luftwaffe, die Verbindung zwischen der Militärübung und der US-Strategie, China in der Region einzudämmen, herunterzuspielen, da Gerhartz in den Medienberichten mit den Worten zitiert wurde: „Ich glaube nicht, dass wir eine Drohbotschaft in Richtung China senden China, indem man zu einer Übung nach Australien fliegt.“

„Seit der späteren Phase der Merkel-Administration gab es Widersprüche zwischen dem deutschen Militär und der Regierung, die ein chaotisches Signal bildeten. Wenn Deutschland von nun an absichtlich seine Präsenz in der Indopazifik-Region betont, könnte dies das Land in eine unausgeglichene Positon bringen“, sagte Cui.

Die deutsche Marinefregatte Bayern überquerte im Dezember 2021 das Südchinesische Meer unter dem Hype westlicher Medien und betonte, dass dies das erste Mal seit 20 Jahren sei, dass ein deutsches Kriegsschiff in das Südchinesische Meer eingelaufen sei.

„Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise muss Deutschland bei der Anpassung seiner Politik gegenüber China mehr Faktoren wie die Beziehungen zwischen China und Russland, die Beziehungen zwischen der EU und Russland und die Beziehungen Chinas zu seinen Nachbarländern berücksichtigen. Bisher hat es nur China-USA genommen Beziehungen berücksichtigt“, sagte Cui.

Deutschland überprüft seine China-Strategie und wird die neue Haltung laut früheren Medienberichten irgendwann im Jahr 2023 öffentlich machen. Einige Experten glauben auch, dass die künftigen deutsch-chinesischen Beziehungen im Vergleich zu den zuvor auf Handels- und Wirtschaftsbeziehungen aufgebauten Beziehungen zu China einige Sicherheitsbedenken unterstreichen werden und ein neues Gleichgewicht in einer sich verändernden geopolitischen Landschaft anstreben.

https://www.globaltimes.cn/page/202208/1273517.shtml

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related