Putin warnt Macron vor einer „großen Katastrophe“ im Kernkraftwerk Saporischschja (antiwar.com)

https://news.antiwar.com/2022/08/19/putin-warns-macron-of-large-scale-catastrophe-at-zaporizhzhia-nuclear-plant/



Während die Spannungen zunehmen und der Beschuss des Kernkraftwerks Zaporizhzhia (ZNPP) im Südosten der Ukraine und angrenzender Gebiete weitergeht, diskutierten der russische Präsident Wladimir Putin und der französische Präsident Emmanuel Macron die Notwendigkeit, dass die UN-Nuklearkommission eine Mission zum Besuch des Kraftwerks entsendet. Sowohl die Ukraine als auch Russland haben sich gegenseitig beschuldigt, Provokationen und falsche Flaggen in der Anlage geplant zu haben, während die Warnungen vor einer möglichen Atomkatastrophe in Europas größtem Atomkraftwerk zunehmen.

Nach dem Telefonat zwischen Putin und Macron, dem ersten seit drei Monaten, gab der Kreml eine Erklärung ab, in der er das russische Angebot bekräftigte, die Sicherheit für die Mission der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) zu bieten. In der Erklärung heißt es, Moskau habe „seine Bereitschaft bekräftigt, den Inspektoren [der IAEA] die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen“.

Während des Anrufs betonte Putin auch, dass der Beschuss der Anlage durch die Ukraine eine „ Katastrophe großen Ausmaßes “ verursachen könnte und dass die Inspektoren das ZNPP „so bald wie möglich“ besuchen sollten. Das französische Protokoll des Anrufs besagt, dass Putin und Macron „in den nächsten Tagen nach Gesprächen zwischen den technischen Teams und vor dem Einsatz der Mission erneut über dieses Thema sprechen werden.“

Während die Ukraine behauptet, dass russische Streitkräfte das ZNPP angreifen, kontrolliert Moskau bereits seit März die Anlage und die umliegenden Gebiete, was ihnen wenig Grund gibt, einen größeren nuklearen Zwischenfall zu riskieren, der die ethnischen Russen gefährden würde, die sie im Oblast Saporischschja schützen.

Obwohl Russland die Anlage kontrolliert, wird sie immer noch von ukrainischen Angestellten betrieben. Darüber hinaus hat Russland wiederholt Alarm geschlagen und unabhängige Inspektoren aufgefordert, sich die Beweise anzusehen, von denen sie sagen, dass sie beweisen, wer für die Angriffe auf den Standort verantwortlich ist. Seit Wochen wird das Gebiet häufig beschossen. Ein von Russland unterstützter Beamter im Oblast hat Kiew beschuldigt , das Kraftwerk wiederholt mit von den USA bereitgestellten M777-Haubitzen angegriffen zu haben. Russland reichte am Freitag einen Brief an den UN-Sicherheitsrat ein, in dem es vor Kiews geplanten „Provokationen“ beim ZNPP warnte.

Das staatliche Nuklearunternehmen Energoatom der Ukraine behauptet, Moskau plane, die funktionierenden Stromblöcke der Anlage abzuschalten, sie vom ukrainischen Stromnetz zu trennen und sie wieder an das russische Stromnetz anzuschließen. Die Vorwürfe lauten, Russland würde der Ukraine diese wichtige Energiequelle entziehen. Petro Kotin, der Chef von Energoatom, sagte gegenüber Reuters, dass das Abkoppeln und Wiederanschließen der Anlage ein „technisch schwieriger Vorgang“ sei. Er sagte auch, dass das russische Militär nach Diesel suche, um die Kernbrennstoff-Kühlsysteme am Laufen zu halten, sobald die externe Stromversorgung unterbrochen sei. Obwohl es am Standort Reserve-Dieselgeneratoren gibt, bleibt unklar, ob die Vorräte ausreichen. Igor Kirillov, ein Beamter des russischen Verteidigungsministeriums, sagte, die Sicherungssysteme des ZNPP seien infolge der Angriffe beschädigt worden und müssten möglicherweise abgeschaltet werden .

Der Reuters -Bericht fügt hinzu: „Wenn die Kühlsysteme ausfallen würden, würde sich die Kernreaktion verlangsamen, aber ein Reaktor würde sich sehr schnell aufheizen. Bei solch hohen Temperaturen könnte Wasserstoff aus der Zirkoniumhülle freigesetzt werden und der Reaktor könnte zu schmelzen beginnen.“

Kiew behauptet, der russische Beschuss Anfang dieses Monats habe drei Stromleitungen beschädigt, die das Werk mit dem Stromnetz der Ukraine verbinden, obwohl Russland sagte, die Ukrainer stünden hinter dem Beschuss.

Der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patrushev, sagte, Washington ermutige Kiew, das Werk anzugreifen. Er sagt, wenn es zu einer „technischen Katastrophe kommt, werden ihre Folgen in jedem Winkel der Welt zu spüren sein“, fügt er hinzu und fügt hinzu: „Washington, London und ihre Komplizen tragen die volle Verantwortung dafür.“

Moskau verteidigte seinerseits seine Militärpräsenz im Werk. Der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow sagte, die Truppen dort sorge dafür, dass ein „Tschernobyl-Szenario“ verhindert werde.

Am Mittwoch erklärte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Russland nutze „den Boden um das Kernkraftwerk herum als Aufmarschgebiet, als Plattform, um Artillerieangriffe auf ukrainische Streitkräfte zu starten“, aber Moskau bestreitet diese Behauptung. Das russische Verteidigungsministerium sagte: „Russische Truppen haben weder auf dem Territorium der Station noch in den Gebieten um sie herum schwere Waffen. Es gibt nur Wacheinheiten“, sagte der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow, die Truppen dort sorgen für die Verhinderung eines „Tschernobyl-Szenarios“. ”

Es gibt weiterhin russische Behauptungen, dass Washington und Kiew planen, einen Unfall im ZNPP auszulösen, unter Berufung auf eine drohende Überhitzung des Kerns. Das Moskauer Verteidigungsministerium sagte auch, dass Kiews Streitkräfte in der Gegend stationiert seien, um das Werk mit Artillerieangriffen aus der Stadt Nikopol zu treffen, und fügte hinzu, dass „die Schuld für die Folgen (der Angriffe) den russischen Streitkräften zugeschrieben wird“.

Das Verteidigungsministerium der Ukraine sagt, die Russen planen einen „groß angelegten Terroranschlag“ auf das ZNPP und planen, ihn Kiew anzuhängen. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, sagt, Operationen unter falscher Flagge würden direkt aus dem „russischen Spielbuch“ stammen. Schon vor Kriegsbeginn beschuldigten Price und andere US-Beamte die Russen, ohne Beweise Operationen unter falscher Flagge in der Ukraine zu planen. Ebenso macht das Pentagon Russland für die Affäre verantwortlich. Ein hochrangiger US-Beamter sagte gegenüber Reportern: „Wir sehen die derzeitigen Aktionen Russlands in und um diese Anlage als wirklich den Gipfel der Verantwortungslosigkeit.“

Einige Bewohner der Region haben begonnen, in benachbarte europäische Länder zu fliehen, obwohl nur Frauen und Kinder die Ausreise gestattet wird. Kiew verbietet Männern im Alter von 18 bis 60 Jahren, das Land zu verlassen, damit sie eingezogen werden können, um den Krieg am Laufen zu halten.

Während Russland UN-Vorschläge zur Entmilitarisierung des Kraftwerks abgelehnt hat, schickte Bruce K. Gagnon, Koordinator des Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space , kürzlich einen Brief an Guterres, in dem er Kiew wegen der schlimmen Situation verurteilte.

Auszugsweise heißt es in dem Brief: „Ich verfolge diese gefährliche Situation seit vielen Wochen. Es ist für mich überdeutlich, dass die von den USA eingesetzte Regierung in Kiew das Atomkraftwerk beschießt. Und Russlands Militär, das ethnische russische Bürger vor diesem außer Kontrolle geratenen Kiewer Regime zu retten versucht. Ich fordere Ihre Büros dringend auf, die IAEO so schnell wie möglich in das Werk zu bringen, und Sie müssen die Schuld für den Beschuss öffentlich der entsprechenden Quelle zuschieben – dem Kiewer Regime, das eindeutig seine Befehle von Washington entgegennimmt.“

