Die Äußerungen des indischen Außenministers Subrahmanyam Jaishankar, in denen er den Begriff „Asiatisches Jahrhundert“ verwendet, sollten geschätzt werden von beiden Seiten. Dies ist ein viel zitierter Begriff des ehemaligen chinesischen Führers Deng Xiaoping bei einem Treffen mit dem damaligen indischen Premierminister Rajiv Gandhi im Jahr 1988, um China und Indien zur Zusammenarbeit aufzufordern. Chinesische Analysten betonten jetzt, dass es für China und Indien besonders wichtig sei, gemeinsam mehr Stabilität in die Welt zu bringen und nicht zuzulassen, dass die Grenzfrage die bilateralen Beziehungen behindert.

Auf eine Frage nach einem Vortrag über „Indiens Vision des Indo-Pazifiks“ an der Chulalongkorn-Universität in Thailand am Donnerstag antwortete Jaishankar, dass das asiatische Jahrhundert dann stattfinden würde, wenn China und Indien zusammenkämen, aber es wäre schwierig, dies zu erreichen wenn Indien und China nicht zusammenkommen könnten. Dies berichtete das indischen Medienunternehmen PTI

„Ich denke, wenn Indien und China zusammenkommen müssen, gibt es viele Gründe dafür, nicht unbedingt nur die aktuelle Lage in Sri Lanka“, sagte er.

Aber Jaishankar sagte auch, dass die bilateralen Beziehungen laut PTI derzeit „eine äußerst schwierige Phase nach dem durchlaufen, was China an der Grenze getan hat“. Als Antwort sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, bei der Pressekonferenz am Freitag, dass China und Indien eine reibungslose Kommunikation und einen reibungslosen Austausch in der Grenzfrage mit einem effektiven Dialog und einer effektiven Zusammenarbeit aufrechterhalten hätten.

Qian Feng, Direktor der Forschungsabteilung am National Strategy Institute der Tsinghua-Universität, sagte am Freitag gegenüber der Global Times, dass der Ausdruck „Asiatisches Jahrhundert“ für China und Indien seit 1988 als treibende Kraft zur Normalisierung und Stärkung ihrer Beziehungen gedient habe. Jaishankars Verwendung des Begriffs, um die Notwendigkeit einer freundschaftlichen bilateralen Beziehung zu betonen, sei deshalb lobenswert.

Der Ausdruck „asiatisches Jahrhundert“ wurde erstmals vom ehemaligen chinesischen Führer Deng Xiaoping verwendet. Als er sich 1988 mit dem damaligen indischen Premierminister Rajiv Gandhi traf, wies er darauf hin, dass es kein asiatisches Jahrhundert geben werde, wenn die beiden Länder [China und Indien] nicht entwickelt seien.

Qian sagte, dass der 1988 erzielte Konsens, Grenzfragen nicht mit bilateralen Beziehungen zu verbinden, ein wichtiger Grund für die schnelle Entwicklung der bilateralen Beziehungen in den Jahrzehnten nach dem Treffen gewesen sei und deshalb auch heute noch von entscheidender Bedeutung sei.

Es schien, dass Jaishankar China in seinen Bemerkungen mit den Grenzproblemen in Verbindung brachte, aber Indien kennt die Vorzüge der Angelegenheit genau und die beiden Länder werden ihre Kommunikation zu diesem Thema fortsetzen, sagte Qian.

„Es ist von großer Bedeutung, dass China und Indien zusammenarbeiten, um globale Probleme inmitten komplizierter internationaler Bedingungen gemeinsam anzugehen, und nicht zulassen, dass die Grenzfrage zu einem Hindernis in den bilateralen Beziehungen wird“, sagte Qian und stellte fest, dass die beiden Länder wichtige Kräfte sind, die durch globale Stabilität durch bi- und multilaterale Kooperationsforen wie BRICS und die Shanghai Cooperation Organization (SCO) einen Beitrag für Asien und Asien leisten.

Beim Treffen der Innenminister der SOZ am Donnerstag haben sowohl China als auch Indien die Notwendigkeit zum Ausdruck gebracht, den Terrorismus strikt zu bekämpfen und bei der Cybersicherheit zusammenzuarbeiten.

Als die chinesisch-indischen Beziehungen in diesem Jahr mit häufigem Austausch wie den beiden Treffen zwischen Staatsrat und Außenminister Wang Yi und Jaishankar eine positive Dynamik zeigten, versuchten einige indische und westliche Medien, Zwietracht zwischen den beiden Ländern zu säen, sagten Analysten.

Als er über den Quad sprach, dem Indien angehört, sagte Jaishankar am Donnerstag, dass „wenn es in ieinigen Kreisen Vorbehalte (gegenüber dem Quad) gibt, diese aus dem Wunsch resultieren, ein Veto gegen die Entscheidungen anderer auszuüben. eine unilateralistische Opposition gegen kollektive und kooperative Bestrebungen“, so der Deccan Herald. Seine Worte wurden von den indischen Medien als „Beabsichtigung, Kritik am Quad durch China abzutun“ interpretiert.

Bei der Pressekonferenz am Freitag bekräftigte Wang Wenbin Chinas Haltung zum Quad und sagte, dass die Bildung von Cliquen im Zeitalter des Friedens, der Zusammenarbeit, der Offenheit und der Win-Win-Kooperation unpopulär sei, und gegen den Trend der Zeit verstoße und keine Zukunft habe.

Experten glauben, dass es einige Kräfte in Indien gibt, die Chinas Aktivitäten gegenüber wachsam sind, aber die indische Regierung sei diesbezüglich sehr vorsichtig.

https://www.globaltimes.cn/page/202208/1273421.shtml

