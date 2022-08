Wie die USA die Energieversorgung des Libanon kontrollieren (The Cradle)

Von Yeghia Tashjian19. August 2022

Denken Sie an das heutige Chaos in Europa, das durch einen plötzlichen Rückgang der russischen Gaslieferungen verursacht wird.

Stellen Sie sich nun den katastrophalen Zustand des libanesischen Energiesektors nach zwei Jahren Brennstoffknappheit, begrenzter Devisen zum Kauf neuer, dringender Vorräte und US-Sanktionen gegen Syrien vor, die Libanons einzige Landroute für Importe behindern.

Nach Jahrzehnten festgefahrener Reformen gehen dem Libanon Zeit und Geld aus.

Im Juni 2021 wurde dem Land durch ein Abkommen mit Bagdad zur Versorgung von zwei libanesischen Kraftwerken mit irakischem Treibstoff eine Rettungsleine übergeben. Der Vertrag, der im September 2022 auslaufen sollte, wurde kürzlich um ein Jahr verlängert.

Aber während es kurz- und langfristige Lösungen gibt, um die Energiekrise im Libanon zu beheben, werden die beiden Hauptoptionen beide von US-Politikern mit Anteilen an regionaler Geopolitik monopolisiert.

Die erste Option besteht darin, den Treibstoff über die Arab Gas Pipeline (AGP) in den Libanon zu transportieren, wobei Ägypten Gas durch Syrien liefern wird. Obwohl der Vorschlag ursprünglich ein US-amerikanischer Vorschlag war, erfordert diese Kraftstoffroute US-Sanktionsverzichtserklärungen, die noch nicht von Washington genehmigt wurden.

Die zweite Option für den Libanon besteht darin, seine eigene Gasversorgung aus neu entdeckten Feldern vor seiner Küste zu fördern. Auch dies hängt vollständig von US-vermittelten, indirekten Verhandlungen mit Israel ab, um einen Seestreit um das Karish-Gasfeld im östlichen Mittelmeer zu lösen.

Der Zugang zu eigenen Gasvorräten wird viel dazu beitragen, die eigene Energiesicherheit des Libanon zu gewährleisten und gleichzeitig dem Staat dringend benötigte Einnahmen aus Exporten zu verschaffen.

Der Erfolg beider Projekte hängt jedoch weitgehend vom Status der US-amerikanisch-libanesischen Beziehungen zu einem bestimmten Zeitpunkt ab. Die beiden Optionen sind zudem untrennbar miteinander verbunden: Washington drängt Beirut zu einem Kompromiss mit Tel Aviv im Seegrenzstreit, bevor es „grünes Licht“ für Kairos Gasexporte über Syrien gibt, was wiederum stark durch den „Caesar Act“ der USA sanktioniert wird .“

Während Washington ein Hebelspiel spielt, bricht der Libanon langsam zusammen.

Erdgas aus Ägypten

Gemäß dem mit Kairo unterzeichneten Abkommen werden jährlich 650 Millionen Kubikmeter Erdgas über die AGP exportiert. Wie sich herausstellt, muss die tatsächliche Lieferung von Gas gemäß den Bedingungen der Weltbank von den USA genehmigt werden, um Ägypten von den Sanktionen für den Warentransport durch Syrien auszunehmen.

Die AGP ist bereits eine funktionierende Pipeline, die den Libanon in der Vergangenheit mit ägyptischem Gas versorgt hat, aber der Betrieb wurde 2011 eingestellt, als syrische Pipelines während des bewaffneten Konflikts im Land beschädigt wurden.

Im Rahmen des Abkommens wird Ägypten Gas durch die Pipeline pumpen, um das Kraftwerk Deir Ammar im Norden des Libanon zu versorgen, das dann 450 Megawatt Strom produzieren kann – was eine zusätzliche Stromversorgung von vier Stunden pro Tag bedeutet. Es ist eine bescheidene, aber notwendige Verbesserung gegenüber den knapp zwei Stunden Strom, die derzeit vom Staat bereitgestellt werden.

Die Weltbank hat zugesagt, den Deal unter der Bedingung zu finanzieren, dass die libanesische Regierung dringend benötigte Reformen im Elektrizitätssektor umsetzt, die zu einer Staatsverschuldung in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar geführt haben.

Die syrische Gleichung

Für die syrische Regierung wird die Vereinbarung als diplomatischer Sieg angesehen, da sie dem Staat „Legitimität“ verleiht und einen Schritt zu seiner internationalen Rehabilitierung darstellt. Der AGP-Deal wurde auch vom syrischen Minister für Öl und Bodenschätze, Bassam Tohmy, als eines der wichtigsten gemeinsamen arabischen Kooperationsprojekte gefeiert.

Laut Will Todman, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter im Nahost-Programm am Zentrum für strategische und internationale Studien, ist das Abkommen „ein Gewinn für die [Bashar al-]Assad-Regierung. Das Abkommen stellt den ersten großen Schritt in Richtung der wirtschaftlichen Integration Syriens in die Region dar, seit die Proteste des Arabischen Frühlings Syrien im März 2011 erschütterten und frühere Integrationsbemühungen zum Erliegen brachten.“

Aufgrund von Beschränkungen des US-amerikanischen Caesar-Gesetzes wurden in den letzten Monaten jedoch keine konkreten Fortschritte erzielt. Sowohl Amman als auch Kairo haben Washington um Garantien gebeten, dass sie nicht mit Sanktionen belegt werden – ohne Erfolg. US-Präsident Joe Biden muss noch eine endgültige Entscheidung darüber treffen, ob der Plan als Verstoß gegen die Sanktionen gegen Syrien angesehen wird.

Verknüpfung des Ägypten-Deals mit Israel-Gesprächen

Um eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit in der Region zu schaffen, um die Möglichkeit neuer Konflikte mit Israel zu minimieren, versuchen die USA, das ägyptische Gasabkommen mit den laufenden indirekten Seeverhandlungen zwischen Tel Aviv und Beirut zu verknüpfen.

Amos Hochstein, leitender Berater des Außenministeriums für Energiesicherheit, der als Hauptvermittler an der umstrittenen Seegrenze zwischen dem Libanon und Israel fungiert, sagte nach seiner Ankunft in Beirut am 14. Juni, dass die US-Seite das endgültige Abkommen zwischen Ägypten und dem Libanon prüfen werde Bewertung der Sanktionskonformität des Erdgasprojekts.

Damit verknüpft Washington das Schicksal des Gasabkommens mit dem Seestreit mit Israel, um zusätzlichen Druck auf den Libanon auszuüben.

Am 14. Oktober 2020 – nur zwei Monate nach der Explosion im Hafen von Beirut, die die Haupttransportroute für libanesische Importe auf dem Seeweg unterbrach – begannen der Libanon und Israel unter der Aufsicht der Vereinten Nationen die lang erwarteten, von den USA vermittelten Gespräche zur Abgrenzung ihrer Seegrenzen.

Das damals von beiden Ländern angekündigte Rahmenabkommen war der ernsthafteste Versuch, den Seestreit zu lösen und den Gasbohrbetrieb auf diplomatischem Wege zu sichern.

Es gibt jedoch viele Herausforderungen, die diese Verhandlungen verlangsamen oder sogar zum Scheitern bringen können.

Libanesischen Schätzungen zufolge verfügt das Land über 96 Billionen Kubikfuß Erdgasreserven und 865 Millionen Barrel Öl vor der Küste und muss dringend mit Bohrungen beginnen, um seine angeschlagene Wirtschaft zu retten.

Auch Israel hat es eilig, diesen Streit beizulegen, da es die Verhandlungen vor September 2022 abschließen will, wenn die Karish-Gasbohrinsel voraussichtlich die Produktion aufnehmen wird. Die Sorge ist, dass, wenn bis dahin kein Abkommen unterzeichnet wird, die Hisbollah Maßnahmen ergreifen könnte, um Israels Förderung insgesamt zu stoppen – bis der Libanon in der Lage ist, seinen eigenen Treibstoff aus diesen Gewässern zu gewinnen.

Auflösung oder Konflikt

Letzten Monat wiederholte Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah seine Warnungen vor Tel Aviv für den Fall, dass der Libanon daran gehindert wird, seine eigenen Ressourcen im Mittelmeerraum zu fördern. „Wenn die Dinge in eine Sackgasse geraten, werden wir nicht nur Karish gegenüberstehen … Merken Sie sich diese Worte: Wir werden Karish erreichen, über Karish hinaus, und darüber hinaus, über Karish hinaus“, warnte er.

Anfänglich nahm der Libanon eine maximalistische Position an seinen Seegrenzen zu Israel ein: Der Hauptstreit drehte sich um den Prozentsatz, den beide Länder an den umstrittenen 860 Quadratkilometern teilen sollten, die die Offshore-Gasblöcke 8, 9 und 10 des Libanon umfassen.

Erwähnenswert ist, dass der Libanon nicht aus einer Position der Stärke heraus in diese Verhandlungen einsteigt und in dringender wirtschaftlicher Not ist, um Auslandshilfe freizusetzen und den Fluss potenzieller Gaseinnahmen in Gang zu setzen.

Unterdessen hat die Ankunft des in Großbritannien ansässigen Öl- und Gasexplorationsunternehmens Energean in diesem Sommer, das mit Bohrarbeiten in der Nähe des Karish-Gasfelds beginnen wird, Spannungen zwischen beiden Ländern ausgelöst und den US-Gesandten Hochstein veranlasst, in die Region zurückzukehren am 13. Juni.

Um dem Libanon ein dringend benötigtes Druckmittel zu verschaffen und die Verhandlungen zu beschleunigen, entsandte die Hisbollah am 2. Juli drei Drohnen in Richtung des Karish-Gasfelds . Die Operation strebte mehrere Ergebnisse an: die Reaktionen des israelischen Militärs auf die Drohnen zu testen, die Auftragnehmer der Privatunternehmen, die an der Bohrinsel arbeiten, abzuschrecken und sowohl Tel Aviv als auch Washington zu motivieren, sich zu wehren und eine Einigung zu erzielen.

Die Operation hat ihre Ziele erreicht. Israels Militär kann jetzt nicht ausschließen, dass die libanesische Widerstandsbewegung in naher Zukunft weitere Angriffe auf das Gasfeld starten oder Israel auf andere Weise provozieren wird – wenn der Seestreit nicht und bald beigelegt wird.

Jenseits des Mittelmeers

Die Verhandlungen wurden auch durch internationale Entwicklungen beeinflusst, vor allem durch den Krieg in der Ukraine und die wachsende Energiekrise in Europa. Umfassende Wirtschaftssanktionen des Westens gegen die wirtschaftlichen Interessen Moskaus haben die russischen Exporte auf den Kontinent zum Erliegen gebracht und Europa dazu veranlasst, nach alternativen Energiequellen zu suchen, von denen nur wenige leicht verfügbar sind.

Im Mai 2022 stellten die USA und die EU einen Plan vor, um Europas Abhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen zu verringern, und im Juni unterzeichneten die EU und Israel ein Abkommen über den Export von israelischem Gas nach Europa. Diese externen Faktoren haben die USA und Israel weiter motiviert, den Verhandlungsprozess mit dem Libanon zu beschleunigen, die alle von dem oben erwähnten Druck der USA auf die libanesische Regierung überschattet werden.

Die Energieexpertin Laury Haytayan glaubt, dass die Anbindung des Libanon an regionale Energieprojekte es dem Libanon erschwert, gegen Israel in den Krieg zu ziehen. Haytayan sagte gegenüber The Cradle : „Der Libanon braucht Gas, Israel braucht Stabilität und die USA wollen beiden geben, was sie wollen.“

Es ist wichtig zu erkennen, dass ein endgültiges maritimes Demarkationsabkommen auch bedeutet, die Spannungen an der libanesisch-israelischen Grenze zu entschärfen, was ein umfassenderes amerikanisch-iranisches Abkommen erfordern könnte, was kurzfristig unwahrscheinlich ist.

Wenn das Gasabkommen erfolgreich ist und die USA die ägyptischen Energieexporte genehmigen, wird der Schritt den Einfluss der USA auf den Libanon bei künftigen Verhandlungen über Energiesicherheit nur erhöhen.

Es liegt im Interesse des Libanon, sicherzustellen, dass eine Partei, die USA, nicht weiterhin alle Karten im Zusammenhang mit ihrem lebenswichtigen Treibstoffbedarf in der Hand halten. Ein kürzliches Angebot des Iran, das Land monatlich kostenlos mit Treibstoff zu versorgen, wurde vom libanesischen Premierminister und Energieminister stillschweigend angenommen, muss aber bearbeitet werden. Andere Staaten haben angeboten, Stromerzeugungsanlagen zu bauen, um die Infrastruktur und Effizienz des Landes zu verbessern.

Aber da der Libanon so stark von Washingtons Launen – und Bestrafungen – betroffen ist, ist es überhaupt nicht sicher, ob das Land sich selbst zu diesen unabhängigeren Optionen steuern kann.

Die USA und Israel waren noch nie so stark motiviert, den Seestreit zu lösen. Wenn das Abkommen scheitert, kann die Hisbollah mit Militäraktionen fortfahren, insbesondere vor dem Ende der Amtszeit des politischen Verbündeten von Präsident Michel Aoun in diesem Herbst.

Darüber hinaus könnte sich die Gasfrage vor den israelischen Parlamentswahlen im November zu einem umstrittenen innenpolitischen Thema entwickeln. Auch in diesem Fall kann es zu einem militärischen Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah kommen.

Die einzige Lösung besteht darin, einen Deal abzuschließen, Gas fließen zu lassen und einen Krieg abzuwenden. Werden sich vernünftigere Köpfe durchsetzen oder wird der hochrangige geopolitische Wettbewerb der Region blindlings weiter eskalieren? Noch wichtiger: Kann Washington es ertragen, dem Libanon nach drei Jahren starken wirtschaftlichen Drucks eine Atempause zu gewähren, um die politischen Entscheidungen Beiruts zu kontrollieren?

