Russlands Präsident Wladimir Putin: Ansprache an Teilnehmer und Gäste der 10. Moskauer Konferenz über internationale Sicherheit (kremlin.ru)

Russlands Präsident Wladimir Putin: Meine Damen und Herren,

Geschätzte ausländische Gäste,

Gestatten Sie mir, Sie zur Jubiläumsfeier der 10. Moskauer Konferenz über internationale Sicherheit willkommen zu heissen. In den letzten zehn Jahren ist Ihr repräsentatives Forum zu einem bedeutenden Ort für die Erörterung der dringendsten militärpolitischen Probleme geworden.

Heute ist eine solche offene Diskussion besonders aktuell. Die Lage in der Welt verändert sich dynamisch und die Umrisse einer multipolaren Weltordnung nehmen Gestalt an. Immer mehr Länder und Völker wählen einen Weg der freien und souveränen Entwicklung auf der Grundlage ihrer eigenen Identität, Traditionen und Werte.

Diesen sachlichen Prozessen stehen die westlichen globalistischen Eliten entgegen, die Chaos provozieren, alte und neue Konflikte schüren und die sogenannte Containment-Politik betreiben, die faktisch auf die Untergrabung alternativer, souveräner Entwicklungsoptionen hinausläuft. Daher tun sie alles, um die Hegemonie und Macht, die ihnen aus den Händen gleiten, festzuhalten; Sie versuchen, Länder und Völker im Griff dessen zu halten, was im Wesentlichen eine neokoloniale Ordnung ist. Ihre Hegemonie bedeutet Stagnation für den Rest der Welt und für die gesamte Zivilisation; es bedeutet Obskurantismus, Aufhebung der Kultur und neoliberaler Totalitarismus.

Sie wenden alle Mittel an. Die Vereinigten Staaten und ihre Vasallen mischen sich grob in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten ein, indem sie Provokationen inszenieren, Staatsstreiche organisieren oder Bürgerkriege anzetteln. Durch Drohungen, Erpressung und Druck versuchen sie, unabhängige Staaten zu zwingen, sich ihrem Willen zu unterwerfen und Regeln zu befolgen, die ihnen fremd sind. Dies geschieht mit nur einem Ziel, nämlich der Bewahrung ihrer Vorherrschaft, dem jahrhundertealten Modell, das es ihnen ermöglicht, alles auf der Welt zu schwamm. Aber ein solches Modell kann nur mit Gewalt gehalten werden.

Deshalb untergräbt der kollektive Westen – der sogenannte kollektive Westen – bewusst das europäische Sicherheitssystem und schmiedet immer neue Militärallianzen. Die NATO bewegt sich nach Osten und baut ihre militärische Infrastruktur aus. Unter anderem setzt es Raketenabwehrsysteme ein und verbessert die Schlagkraft seiner Offensivkräfte. Heuchlerisch wird dies der Notwendigkeit zugeschrieben, die Sicherheit in Europa zu stärken, aber tatsächlich passiert genau das Gegenteil. Darüber hinaus wurden die Vorschläge zu gegenseitigen Sicherheitsmaßnahmen, die Russland im vergangenen Dezember vorgelegt hatte, erneut nicht berücksichtigt.

Sie brauchen Konflikte, um ihre Hegemonie zu bewahren. Aus diesem Grund haben sie das ukrainische Volk dazu bestimmt, als Kanonenfutter verwendet zu werden. Sie haben das Anti-Russland-Projekt umgesetzt und an der Verbreitung der Neonazi-Ideologie mitgewirkt. Sie schauten weg, als die Einwohner von Donbass zu Tausenden getötet wurden, und statteten das Land weiterhin mit Waffen aus, einschließlich schwerer Waffen, für den Gebrauch durch das Kiewer Regime, etwas, was sie auch jetzt noch tun.

Unter diesen Umständen haben wir die Entscheidung getroffen, eine spezielle Militäroperation in der Ukraine durchzuführen, eine Entscheidung, die in voller Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen steht. Es wurde klar dargelegt, dass die Ziele dieser Operation darin bestehen, die Sicherheit Russlands und seiner Bürger zu gewährleisten und die Bewohner des Donbass vor Völkermord zu schützen.

Die Situation in der Ukraine zeigt, dass die Vereinigten Staaten versuchen, diesen Konflikt in die Länge zu ziehen. Anderswo agiert sie genauso und schürt das Konfliktpotenzial in Asien, Afrika und Lateinamerika. Wie allgemein bekannt ist, haben die USA kürzlich einen weiteren bewussten Versuch unternommen, die Flammen und Unruhe im asiatisch-pazifischen Raum zu schüren. Die US-Eskapade nach Taiwan ist nicht nur eine Reise eines unverantwortlichen Politikers, sondern Teil der zweckorientierten und bewussten US-Strategie, die darauf abzielt, die Situation zu destabilisieren und Chaos in der Region und der Welt zu säen. Es ist eine dreiste Demonstration der Respektlosigkeit gegenüber anderen Ländern und ihren eigenen internationalen Verpflichtungen. Wir betrachten dies als eine durchgeplante Provokation.

Es ist klar, dass die westlichen globalistischen Eliten mit diesen Maßnahmen unter anderem versuchen, die Aufmerksamkeit ihrer eigenen Bürger von drängenden sozioökonomischen Problemen abzulenken, wie beispielsweise den sinkenden Lebensstandard, Arbeitslosigkeit, Armut und Deindustrialisierung. Sie wollen die Schuld am eigenen Versagen anderen Ländern zuschieben, nämlich Russland und China, die ihren Standpunkt verteidigen und eine souveräne Entwicklungspolitik gestalten, ohne sich dem Diktat der supranationalen Eliten zu unterwerfen.

Wir sehen auch, dass der kollektive Westen danach strebt, sein blockbasiertes System auf den asiatisch-pazifischen Raum auszudehnen, wie er es mit der NATO in Europa getan hat. Zu diesem Zweck gründen sie aggressive militärisch-politische Bündnisse wie AUKUS und andere.

Es ist offensichtlich, dass es nur durch eine radikale Stärkung des heutigen Systems einer multipolaren Welt möglich ist, Spannungen in der Welt abzubauen, militärpolitische Bedrohungen und Risiken zu überwinden, das Vertrauen zwischen den Ländern zu stärken und ihre nachhaltige Entwicklung sicherzustellen.

Ich wiederhole, dass die Ära der unipolaren Welt der Vergangenheit angehört. Ganz gleich, wie sehr die Nutznießer des gegenwärtigen globalistischen Modells an den bekannten Zuständen festhalten, es ist dem Untergang geweiht. Die historischen geopolitischen Veränderungen gehen in eine ganz andere Richtung.

Und natürlich ist diese Konferenz ein weiterer wichtiger Beweis für die objektiven Prozesse, die eine multipolare Welt bilden, die Vertreter aus vielen Ländern zusammenbringt, die Sicherheitsfragen auf Augenhöhe diskutieren und einen Dialog führen wollen, der die Interessen aller Parteien berücksichtigt , ohne Ausnahme.

Ich möchte betonen, dass die multipolare Welt auf der Grundlage des Völkerrechts und gerechterer Beziehungen neue Möglichkeiten eröffnet, um gemeinsamen Bedrohungen wie regionalen Konflikten und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, Terrorismus und Cyberkriminalität entgegenzuwirken. Alle diese Herausforderungen sind global, und daher wäre es unmöglich, sie zu bewältigen, ohne die Anstrengungen und Potenziale aller Staaten zu bündeln.

Russland wird sich nach wie vor aktiv und nachdrücklich an solchen koordinierten gemeinsamen Bemühungen beteiligen; Zusammen mit seinen Verbündeten, Partnern und Mitdenkern wird es die bestehenden Mechanismen der internationalen Sicherheit verbessern und neue schaffen sowie die nationalen Streitkräfte und andere Sicherheitsstrukturen konsequent stärken, indem es sie mit fortschrittlichen Waffen und militärischer Ausrüstung ausstattet. Russland wird seine nationalen Interessen sowie den Schutz seiner Verbündeten sichern und weitere Schritte zum Aufbau einer demokratischeren Welt unternehmen, in der die Rechte aller Völker und die kulturelle und zivilisatorische Vielfalt garantiert sind.

Wir müssen die Achtung des Völkerrechts, seiner grundlegenden Normen und Prinzipien wiederherstellen. Und natürlich ist es wichtig, universelle und allgemein anerkannte Organisationen wie die Vereinten Nationen und andere internationale Dialogplattformen zu fördern. Der UN-Sicherheitsrat und die Generalversammlung sollen, wie ursprünglich beabsichtigt, als wirksame Instrumente dienen, um internationale Spannungen abzubauen und Konflikte zu verhindern sowie die Gewährleistung zuverlässiger Sicherheit und des Wohlergehens von Ländern und Völkern zu erleichtern.

Abschließend danke ich den Organisatoren der Tagung für ihre große Vorarbeit und wünsche allen Teilnehmern anregende Diskussionen.

Ich bin sicher, dass das Forum weiterhin einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung von Frieden und Stabilität auf unserem Planeten leisten und die Entwicklung eines konstruktiven Dialogs und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit erleichtern wird.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

http://en.kremlin.ru/events/president/news/69166

