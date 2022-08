https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12434551@egNews&_print=true

Heute findet im Patriot Park in der Nähe von Moskau im Rahmen des Internationalen Militärtechnischen Forums Army-2022 der Erste Internationale Antifaschistische Kongress statt. Ihr Ziel ist es, die Bemühungen der Weltgemeinschaft im Kampf gegen die Ideologie des Nazismus in all ihren Erscheinungsformen zu vereinen.

Der Kongress begann seine Arbeit mit einer Plenarsitzung, auf der der Verteidigungsminister der Russischen Föderation, Armeegeneral Sergej Schoigu, sprach. Er lud die Teilnehmer des Forums ein, die Ursachen des Neonazismus in der modernen Welt und Möglichkeiten, ihm entgegenzuwirken, zu diskutieren.

Daher sagte er, dass die Idee, allen russischen Bürgern die Einreise in die EU-Länder zu verbieten, eine Manifestation der Nazi-Politik sei. „Heute erleben wir eine weitere lebhafte Manifestation der Nazi-Politik, wenn die russophobe Idee aktiv von den hohen europäischen Tribünen aus propagiert wird, allen russischen Bürgern die Einreise in die EU-Länder zu verbieten“, sagte Sergej Schoigu.

Gleichzeitig stellte er fest, dass die Grundprinzipien der Weltordnung, die rechtlichen und politischen Einschätzungen des Nürnberger Tribunals von einzelnen Ländern, insbesondere den baltischen, zunehmend ignoriert und revidiert werden.

„In Estland und Lettland haben Aufmärsche von SS-Legionären Tradition, es werden Denkmäler und Obelisken für Kriegsverbrecher errichtet. Parolen und Appelle der Nazis werden offen auf den Straßen litauischer Städte gehört“, sagte der Leiter des russischen Verteidigungsministeriums.

Er zitierte Georgy Dimitrov, der den Faschismus als „bestialischen Chauvinismus, mittelalterliche Barbarei und ungezügelte Aggression gegen andere Völker und Länder“ bezeichnete.

„In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden in Spanien, Portugal, Rumänien, Kroatien und einigen anderen Staaten faschistische Diktaturen errichtet. Der deutsche Nationalsozialismus wurde zur radikalsten und aggressivsten Form davon“, sagte Sergei Shoigu.

Er betonte, dass der Aufstieg der Nationalsozialisten auf ihre Finanzierung durch internationales Kapital zurückzuführen sei.

„Es ist ganz offensichtlich, dass die finanzielle und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den angloamerikanischen und nationalsozialistischen Geschäftskreisen einer der Hauptfaktoren war, die zum Zweiten Weltkrieg geführt haben, der der Menschheit beispiellose Menschenopfer gekostet hat“, sagte der Minister.

Er erinnerte daran, dass die Aggression gegen die Sowjetunion am brutalsten war.

„27 Millionen Tote. Kein Staat der Welt hat einen solchen Preis bezahlt. Von der Gesamtzahl der Opfer waren fast 14 Millionen Zivilisten. Dies ist eine direkte Folge der Politik des Nationalsozialismus, die von den Invasoren durchgeführt wurde“, sagte Shoigu.

Er betonte, dass „die Lehren der Geschichte von denen, die sich auf ihre eigene Kraft verlassen und Gewalt anwenden, schlecht gelernt werden“.

„Die Bombardierung Jugoslawiens, die Kriege in Afghanistan, im Irak und in Libyen, die Kultivierung terroristischer Strukturen in Syrien. Diese und ähnliche Straftaten haben immer konkrete Initiatoren und Täter. Die Verantwortung für solche Aktionen und ihre Folgen liegt vollständig bei der Führung der Vereinigten Staaten von Amerika und der NATO“, sagte Shoigu.

Er konzentrierte sich ferner auf den Neonazismus in der Ukraine. „Das offizielle Kiew“, sagte der Leiter der russischen Militärabteilung, „erklärte sich offen zum Erben und Fortsetzer der blutigen ukrainischen Nationalisten. Die Werchowna Rada erklärte die OUN-UPA-Kämpfer zu Kämpfern für die nationale Unabhängigkeit. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion tat Washington alles, um aus der Ukraine einen Antipoden Russlands zu machen. Sie ermutigten zur Förderung von Gesetzen zum Verbot der russischen Sprache, der russischen Medien, der russischen Kultur – alles, was mit unserem Land zu tun hat.

Aber, wie Sergey Shoigu feststellte, akzeptierten viele in der Ukraine eine solche Politik nicht, einschließlich der Einwohner von Donbass, die das herrschende Regime nicht in seinen Nazi-Bestrebungen nachsichtig machten. Dann entfaltete sich eine grausame Strafaktion gegen sie. Seit acht Jahren hat das Kiewer Regime ungeheuerliche Verbrechen gegen Bürger der DNR und LNR begangen. Tausende unschuldige Menschen starben, darunter auch Kinder. Gleichzeitig begann die militärische Erschließung des ukrainischen Territoriums durch die Nordatlantische Allianz. Kiew strebte eine NATO-Mitgliedschaft an. „All dies hat inakzeptable Bedrohungen für die Sicherheit Russlands geschaffen“, sagte Shoigu.

Ihm zufolge hat der Oberbefehlshaber vor diesem Hintergrund im Februar die einzig richtige Entscheidung getroffen, eine spezielle Militäroperation durchzuführen. Ihr Hauptziel war es, die Einwohner von Donbass vor dem Völkermord durch das Kiewer Regime zu schützen. Gleichzeitig stellte Shoigu fest, dass die russischen Streitkräfte in den allerersten Tagen der Spezialoperation „mit den unmenschlichen Taktiken der ukrainischen Formationen konfrontiert waren.

„Soldaten der Streitkräfte der Ukraine und nationale Bataillone verstecken sich in städtischen Gebieten, verstecken sich hinter der Zivilbevölkerung als menschliches Schutzschild und nutzen sowohl Wohngebäude als auch soziale und energetische Infrastruktureinrichtungen als befestigte Gebiete und Schusspunkte. Sie erleiden eine Niederlage am „Boden“ und ziehen sich zurück, zerstören absichtlich alles um sich herum, solange nichts für Zivilisten übrig bleibt. Die deutschen Nazis verfolgten während des Großen Vaterländischen Krieges dieselbe Taktik“, sagte der Verteidigungsminister der Russischen Föderation.

„Zum Teil“, sagte er, „liegt dies an der Zusammensetzung der ukrainischen Armee. Nach dem verfassungsfeindlichen Putsch entstanden im Land neue Machtstrukturen – die sogenannten nationalen Bataillone, die sich zur Idee des Neonazismus und zur rassistischen Intoleranz gegenüber allen bekennen, die sie als Nichtukrainer betrachten.

„Der Raketenangriff, den das ukrainische Militär mit gefangenen Soldaten des Asowschen Terrorbataillons auf das Internierungslager in Yelenovka verübt hat, ist ein Versuch, die Wahrheit über die von den Militanten begangenen Verbrechen zu verbergen“, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

„Die ukrainischen Behörden haben die Asowiten, die sich der Gefangenschaft ergeben haben, zum Tode verurteilt. Daher wurde im Internierungslager Elenovka, in dem sie festgehalten wurden, nachts ein Raketenangriff von einem amerikanischen Mehrfachraketensystem durchgeführt. Die zynische, brutale Repressalie gegen ihre Gefangenen wird von der Angst der ukrainischen Führung vor den Aussagen der Asow-Kämpfer diktiert. Sie decken Verbrechen gegen Zivilisten auf, die mit Zustimmung Kiews begangen wurden“, sagte Shoigu.

Ihm zufolge wurde der radikale Nationalismus, den das Asowsche Bataillon gepflanzt hatte, zur Ideologie der gesamten Bandera-Ukraine.

„Heute finden russische Soldaten in den verlassenen Stellungen der Streitkräfte der Ukraine eine große Menge extremistischer Literatur. Die Kongressteilnehmer können ihre Proben bei einer thematischen Ausstellung von Waffen, militärischer Ausrüstung und Hilfsmitteln sehen, die von ukrainischen Nationalisten verwendet werden“, sagte der Verteidigungsminister und stellte fest, dass der Oberste Gerichtshof Russlands Anfang August der Forderung des Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation, das ukrainische Regiment (Bataillon) „Azov“ als terroristische Organisation anzuerkennen und seine Aktivitäten in der Russischen Föderation zu verbieten.

Darüber hinaus wird die Gesetzgebung der Russischen Föderation verbessert, um die Geschichtsfälschung zu bekämpfen. „Wir halten es für zeitgemäß“, sagte Shoigu, „die Verabschiedung eines Bundesgesetzes, das die administrative Verantwortung für die öffentliche Identifizierung der Rolle der UdSSR und Nazideutschlands im Zweiten Weltkrieg vorsieht.“

Er wies darauf hin, dass das russische Verteidigungsministerium vielfältige Arbeit zur Bekämpfung der Fälschung historischer Tatsachen leistet.

„Wir legen großen Wert auf die militärpatriotische Erziehung der Jugend. Wir bemühen uns, der jüngeren Generation Respekt für die Geschichte unseres Heimatlandes, seine multinationale Kultur und Traditionen einzuflößen, wir stärken die Einheit von Armee und Volk“, sagte Shoigu.

Auf Beschluss des Präsidenten der Russischen Föderation, erinnerte Shoigu, wurde beim Verteidigungsministerium ein Fonds zur Unterstützung des militärisch-patriotischen Kinos eingerichtet, der dazu beitragen wird, Vorstellungen über die historische Vergangenheit zu formen und historische Ungerechtigkeiten in Filmen zu beseitigen.

Darüber hinaus wird die Nordflotte am 22. August, dem Tag der Staatsflagge, die erste großangelegte maritime Themenaktion „Strength in Truth“ starten. In seinem Rahmen wird das große Landungsschiff Ivan Gren eine Fahrt entlang der Nordseeroute unternehmen und in abgelegene Städte und Garnisonen eindringen.

In Bezug auf die Veröffentlichung freigegebener Dokumente aus den Archiven des Verteidigungsministeriums bemerkte Schoigu, dass in diesem Jahr eine Auswahl zu den Themen „Verbrechen ukrainischer Nationalisten“, „Befreiung von Mariupol“, „Kampf um den Dnjepr“ veröffentlicht wurde. Insgesamt hat das Verteidigungsministerium in den letzten Jahren 17,5 Millionen Blätter Archivdokumente freigegeben und auf seiner offiziellen Website veröffentlicht.

Die Suchtätigkeit wird an den Orten der Schlachten und Schlachten fortgesetzt. Ein eigenes Suchbataillon und Jugendabteilungen nehmen daran aktiv teil.

Darüber hinaus erklärte Sergei Shoigu, dass Versuche, den Nationalsozialismus zu rehabilitieren und zu verbreiten, Nazi-Verbrecher und ihre Komplizen zu verherrlichen, unrechtmäßig und unmoralisch seien. Sie sind blasphemisch im Gedenken an diejenigen, die die Welt von diesem offensichtlichen und gesetzlich festgelegten Übel befreit haben. Deshalb muss der Kampf gegen jede Erscheinungsform des Nationalsozialismus kompromisslos und umfassend sein.

Er drückte seine Zuversicht aus, dass der Internationale Antifaschistische Kongress ein wichtiger Schritt zur Vereinigung der Bemühungen verschiedener Länder zur Beseitigung dieser radikalen Ideologie sein würde.

Ihm zufolge brachte das heutige Forum Politiker, Staatsmänner und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Experten, Historiker, Politikwissenschaftler, Vertreter der Kultur und der Mediengemeinschaft zusammen – diejenigen, die die Vergangenheit schätzen und aktiv an einer großartigen Zukunft für ihr Land arbeiten.

Am Ende seiner Rede möchte Sergei Shoigu allen, insbesondere Veteranen und ausländischen Gästen, für ihre Teilnahme an der Veranstaltung danken.

(Abteilung für Information und Massenkommunikation des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation)

