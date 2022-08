ALBA unterstützt die venezolanische Regierung bei der Verurteilung von Terroranschlägen (telesur)

Die Bolivarianische Allianz für die Völker unseres Amerika (ALBA-TCP) verurteilte „die Terroranschläge, die in Venezuela gegen Ölanlagen und ein Medikamentenlager verübt wurden“, sagte ALBA-TCP-Exekutivsekretärin Sasha Llorenti via Twitter.

ALBA drückte seine Unterstützung und Solidarität mit der Regierung von Präsident Nicolás Maduro und dem venezolanischen Volk aus. Die Organisation verurteilte, dass diese terroristischen Aktionen die Sicherheit und den Frieden der Bürger des Landes bedrohen.

Am 15. August wurde ein Medikamentenlager des venezolanischen Instituts für soziale Sicherheit (IVSS) bei einem Brand zerstört. Am 18. August sagte Vizepräsidentin Delcy Rodríguez, dass nach einer Untersuchung bewiesen worden sei, dass es sich bei diesem Vorfall um Brandstiftung gehandelt habe. Die Einrichtung enthielt Verbrauchsmaterialien für die Behandlung von Dialysepatienten.

Präsident Nicolás Maduro beschuldigte terroristische Gruppen, die während der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Iván Duque in Kolumbien ausgebildet wurden, an dem Brand in einem Lagerhaus beteiligt zu sein.

Venezuelas Ölminister Tareck El Aissami verurteilte am 16. Juli einen Angriff auf eine Gaspipeline, die von der staatlichen Ölgesellschaft Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) im Bundesstaat Monagas betrieben wird. Der Angriff verursachte einen Brand in einem der Abschnitte der Pipeline.

