Die Vorbereitungen des Kiewer Regimes zur Durchführung einer hochkarätigen Provokation im Kernkraftwerk Zaporozhye während des Besuchs von UN-Generalsekretär Antonio Guterres in der Ukraine seien nukleare Erpressung, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, während einer Live-TV-Sendung am Donnerstag.

„Das ist nicht nur eine Provokation, das haben wir als nukleare Erpressung verurteilt. Und was ist das anderes als eine langjährige Provokation um eine Atomanlage herum, eine direkte Bedrohung der Atomkraft. Dies ist sicherlich ein Akt der nuklearen Erpressung“, sagte Maria Sacharowa.

Sacharowa stellte fest, dass die ukrainischen Behörden auf diese Weise nicht nur ein Land oder eine bestimmte politische Einheit erpressen, sondern den gesamten europäischen Kontinent. „Wir sprechen über Kernenergie, der gesamte europäische Kontinent wird als Geisel gehalten, weil sich dies alles im Herzen Europas befindet“.

„Heute hat uns die Wissenschaft bereits gezeigt, dass die Folgen von menschengemachten Katastrophen und verschiedene Tragödien in Nuklearanlagen keine Grenzen haben, sie haben nur zeitliche Begrenzungen. Nur die Zeit kann die Ausbreitung dieser Folgen begrenzen“, so Maria Sacharowa.

https://tass.com/politics/1495145

