Das reichste Land der Erde an eines der ärmsten: Wir behalten das Geld, das wir von euch gestohlen haben (Common Dreams)

Genau ein Jahr, nachdem die Taliban die Kontrolle über die afghanische Regierung übernommen haben, erklärte die Regierung Biden, sie werde nichts von den 7 Milliarden Dollar an afghanischen Zentralbankguthaben zurückgeben, die sie Anfang des Jahres beschlagnahmt hatte, obwohl sowohl Menschenrechtsgruppen als auch Wirtschaftswissenschaftler darum baten, dem verarmten Land aus seiner Wirtschaftskrise zu helfen.

Wie das Wall Street Journal am Montag berichtete, sagte der US-Gesandte Tom Wolf der Zeitung, dass die Gespräche zwischen dem Weißen Haus und den Taliban über die Freigabe von mindestens der Hälfte der Gelder nach dem US-Drohnenangriff, bei dem Al-Qaida-Führer Ayman al-Zawahiri getötet wurde, beendet seien.

US-Beamte sagen, al-Zawahiris Aufenthaltsort in der Nähe des Hauses eines Taliban-Beamten zeige, dass die Beamten nicht „verantwortungsbewusst mit den Geldern umgehen“ und daher alle Gelder zurückhalten werden, da die Inflation und andere Faktoren die Preise für afghanische Waren in einigen Fällen um fast 100 % steigen lassen.

Die USA hatten in Erwägung gezogen, 3,5 Milliarden Dollar in einen Treuhandfonds für Afghanistan einzuzahlen, um die humanitäre Krise des Landes zu bewältigen. Die andere Hälfte des Geldes sollte für die Familien der Opfer des 11. Septembers reserviert werden, obwohl einige dieser Familienmitglieder der Meinung sind, dass das gesamte Geld für die afghanische Zivilbevölkerung verwendet werden sollte.

Die USA haben Afghanistan im vergangenen Jahr mehr als 774 Millionen Dollar an Hilfe zugesagt, aber Ökonomen wie Shah Mehrabi, Wirtschaftsprofessor am Montgomery College in Maryland und Vorstandsmitglied der Da Afghanistan Bank (DAB), haben davor gewarnt, dass ausländische humanitäre Hilfe „keine Lösung“ für das weit verbreitete Leid ist, das das Land erfasst hat.

…

Als die USA bekannt gaben, dass sie ihre Pläne zur Rückgabe der beschlagnahmten Gelder aufgegeben haben, erklärte das International Rescue Committee (IRC), dass 97 % der afghanischen Bevölkerung bis Ende 2022 voraussichtlich unterhalb der Armutsgrenze leben werden und mehr als 24 Millionen Menschen – fast zwei Drittel der Bevölkerung – nicht genug zu essen haben.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen haben mehr als 90 % der Menschen in Afghanistan nicht genug zu essen.

„Mit jeder Woche, die vergeht, sind mehr Afghanen gezwungen, zu unvorstellbaren Mitteln zu greifen, um zu überleben: Das bedeutet, Mahlzeiten auszulassen, Schulden zu machen, Kinder aus der Schule zu nehmen, um Geld zu sparen – und sogar noch extremere Maßnahmen wie den Verkauf junger Töchter zur Heirat oder den Verkauf von Organen“, so das IRC. „Eine Frau erzählte kürzlich den IRC-Mitarbeitern, dass sie gezwungen ist, Essen aus dem Müll zu holen, …

Angesichts der katastrophalen Umstände, denen Millionen von Afghanen ausgesetzt sind, bezeichnete Daniel DePetris von der außenpolitischen Denkfabrik Defense Priorities die Entscheidung der Regierung Biden als „kurzsichtig, moralisch unverantwortlich und potenziell verhängnisvoll“.

https://www.commondreams.org/news/2022/08/15/richest-country-earth-one-its-poorest-were-keeping-money-we-stole-you

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related