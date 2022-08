Zahlreiche Vorteile des kommerziellen Anbaus von Hanf

Ein Hektar Cannabis setzt so viel Sauerstoff frei wie 25 Hektar Wald.

Cannabis wächst in 4 Monaten und Bäume wachsen in 20-50 Jahren.

Auf einem Hektar Cannabis bekommt man die gleiche Menge Papier wie auf 4 Hektar Wald.

Bäume ergeben dreimal recycelbares Papier, Hanf ergibt 8 Mal recycelbares Papier.

Hanfpapier ist das beste und langlebigste.

Cannabisplantagen reinigen die Luft.

Hanf kann überall auf der Welt angebaut werden, er braucht sehr wenig Wasser.

Hanf braucht , weil es sich gegen Parasiten wehren kann, keine Pestizide.

Hanftextilien übertreffen sogar Leinenprodukte in ihren Eigenschaften.

Hanf ist eine ideale Pflanze für die Herstellung von Kanten, Seilen, Taschen, Schuhen, Hüten.

Der Proteinwert von Cannabissamen ist sehr hoch und zwei darin enthaltenen Fettsäuren sind nirgendwo anders in der Natur zu finden.

Cannabis anbauen ist viel billiger als Soja.

Tiere, die Cannabis essen, brauchen keine Hormonzusatzstoffe.

Alle Kunststoffprodukte können aus Hanf hergestellt werden.

Hanf-Plastik ist umweltfreundlich und vollständig biologisch abbaubar.

Hanf kann auch zur Wärmedämmung von Gebäuden verwendet werden, er ist langlebig, günstig und flexibel.

Hanfseifen und Hanfkosmetik verschmutzen kein Wasser, sind also komplett umweltfreundlich.

Medizinisches Cannabis hat bei der Behandlung vieler unterschiedlicher Erkrankungen sehr gute Ergebnisse gezeigt.

