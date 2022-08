Webinar: Chinas Einkreisung und die imperialistische Aufrüstung im Pazifik – Sa 24. September 2022

Lieber Freund,

unser nächstes Webinar am 24. September wird sich mit der zunehmenden Aggression der USA und ihrer Verbündeten in der Pazifikregion befassen. Wir werden die verstärkte Unterstützung der Biden-Regierung für den taiwanesischen Separatismus erörtern; Westliche Machtprojektion im Südchinesischen Meer und in der Taiwanstraße; die Hysterie um Chinas Sicherheitsabkommen mit den Salomonen; der Atompakt AUKUS; Entwicklungen in Korea und Japan; und mehr.

Bestätigte Sprecher

Liu Xin (Moderator der Meinungssendung The Point mit Liu Xin , CGTN)

(Moderator der Meinungssendung The Point mit Liu Xin , CGTN) Roxanne Dunbar-Ortiz (Autorin von An Indigenous Peoples‘ History of the United States )

(Autorin von An Indigenous Peoples‘ History of the United States ) Julie Tang (Organisatorin mit Pivot to Peace und der Comfort Women Justice Coalition)

(Organisatorin mit Pivot to Peace und der Comfort Women Justice Coalition) Ken Hammond (Organisator bei Pivot to Peace; Autor von From Yao to Mao: 5000 Years of Chinese History )

(Organisator bei Pivot to Peace; Autor von From Yao to Mao: 5000 Years of Chinese History ) Qiao Collective (Basismedienkollektiv chinesischer Schriftsteller, Künstler und Forscher aus der Diaspora)

(Basismedienkollektiv chinesischer Schriftsteller, Künstler und Forscher aus der Diaspora) Ju-Hyun Park (Organisatorin und Autorin des Nodutdol-Kollektivs)

(Organisatorin und Autorin des Nodutdol-Kollektivs) KJ Noh (Friedensaktivist und Experte für die Geopolitik Asiens)

(Friedensaktivist und Experte für die Geopolitik Asiens) Zhong Xiangyu (Politischer Kommentator und chinesischer Hip-Hop-Künstler)

(Politischer Kommentator und chinesischer Hip-Hop-Künstler) Keith Bennett (Mitherausgeber von Friends of Socialist China)

(Mitherausgeber von Friends of Socialist China) Moderation: Radhika Desai (University of Manitoba / International Manifesto Group)

Zu den Themen gehören

AUKUS und die Versuche, eine asiatische NATO aufzubauen

Der Rechtsruck in Japan und Südkorea

Die Anstiftung des Westens zum taiwanesischen Sezessionismus

Die Rolle des modernen Kolonialismus im Projekt der Eindämmung Chinas (Okinawa, Hawaii, Guam)

Versuche einer neuen Monroe-Doktrin im Pazifik

Westliche Machtprojektion im Südchinesischen Meer und in der Taiwanstraße

Einkreisung Chinas – von 1949 bis heute

Aufbau der Einheit zwischen den Völkern des Pazifiks und den unterdrückten Völkern der Vereinigten Staaten

Sponsoren:

