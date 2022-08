Internationale Solidarität – Lula Presidente 2022 -Berlin am Pariser Platz Brandenburger Tor 13. August

https://odysee.com/@anti-kriegTV:a/VID_20220813_124756:4

Lula Presidente 2022 – Berlin am Pariser Platz Brandenburger Tor 13. August 2022 – Rede Phillip

https://odysee.com/@anti-kriegTV:a/VID_20220813_124756:4

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related