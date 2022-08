Wolfgang Penzholz (26.5.1947 – 13.7.2022) Beisetzung FriedWald in Nuthetal, Samstag 27. August

weitere Infos und Anreise:

https://www.friedwald.de/waldbestattung-nuthetal-parforceheide



Coop Anti-War Cafe Berlin:

http://www.coopcafeberlin.de/impressum.html

Unser Freund Wolfgang Penzholz ist verstorben. Alle im Coop Anti-War Café vermissen dich! Ruhe in Frieden!

https://cutt.ly/9XxyATX

Von der ökonomischen zur sozialökologischen Revolution – von Wolfgang Penzholz

https://cutt.ly/SXxyXNq

Kneipendemo: Wolfgang Penzholz im Coop Antikriegscafé Berlin

https://youtube.com/watch?v=VGCDqzPv1Vo

Berlin 5.2. Wolfgang Penzholz, Berlin will Gas aus Russland und Northstream2 / Frieden mit Russland!

https://youtu.be/g1Ci_8ogzh4

Erklärung gegen Kürzungspolitik (Wolfgang und sein Freund Lampros haben uns dabei unterstützt)

http://koalition-des-widerstands.de

