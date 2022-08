Verschiedene Quellen berichten, Chinas Präsident Xi Jinping werde zum Staatsbesuch in Saudi-Arabien erwartet. Warum Riad neue Kooperationen sucht – mit Moskau, aber auch mit Beijing.

https://www.jungewelt.de/artikel/432724.multipolare-realit%C3%A4t.html

