In Israel passiert die Tage viel: Der Knesset wurde aufgelöst, Biden kam zu Besuch, Nationalstaatsgesetze die das Ausbürgern von “illoyalen” Palästinensern erlauben, neue Vorstöße der Besiedlung des Westjordanlandes. Ist Israel im Wandel oder ist es einfach “more of the same”?

Das aktuellere Zusatzgespräch zur neuerlichen Eskalation der Situation in Gaza beginnt ab Stunde 1:07.

