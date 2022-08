Wir wussten immer um die Gefahren der NATO-Erweiterung – von Ted Snider (antiwar.com)

LINK

Im Jahr 2008 warnte William Burns, der jetzt Bidens Direktor der CIA ist, aber damals Botschafter in Russland war, dass „der Beitritt der Ukraine zur NATO die hellste aller roten Linien für die russische Elite (nicht nur Putin) ist“. Er warnte Außenministerin Condoleezza Rice: „Ich habe noch niemanden gefunden, der die Ukraine in der NATO als etwas anderes als eine direkte Herausforderung russischer Interessen betrachtet.“ Kurz vor der Expansion in die Ukraine nannte Burns die NATO-Expansion nach Osteuropa „bestenfalls verfrüht und schlimmstenfalls unnötig provokativ“. Wenn es um die Ukraine ginge, warnte Burns: „Es besteht kein Zweifel, dass Putin hart zurückschlagen wird.“

Aber Burns war nicht der erste Russland-Experte, der dem Weißen Haus dieses Warnzeichen zeigte. Als die Sowjetunion 1990 wie ein Puzzle in einzelne Länder auseinanderbrach, standen die USA und die NATO an einem entscheidenden Scheideweg und wurden mit zwei künftigen, sich verändernden Entscheidungen konfrontiert. Sie könnten die Teile des Puzzles wieder zu einem umfassenden Bild einer integrierten Welt zusammenfügen, die keine neuen Grenzen durch Europa zieht, Russland willkommen heißt, Blöcke überschreitet und eine umfassende europäische Sicherheitsstruktur schafft, oder sie könnten die neu gelösten Teile der NATO hinzufügen, Russland ausschließen und isolieren und eine aufgeblähte NATO direkt an Russlands Grenzen drängen.

Die USA und die NATO haben eine historische Gelegenheit zur Zusammenarbeit verpasst und sich für Letztere entschieden. Ein Pantheon von Russland-Experten beklagte die verpasste Chance und warnte eindringlich davor. Der Verteidigungsminister von Präsident Clinton, Bill Perry, nannte es „tragisch“, weil „wir in den 1990er Jahren die Gelegenheit hatten, eine lang anhaltende kooperative Beziehung mit Russland aufzubauen“.

Eine ganze Legion der sachkundigsten und erfahrensten US-Beamten warnte vor dieser verpassten Gelegenheit, weil sie schon damals zwei Dinge wussten: dass ein Ausschluss Russlands aus der EU und aus dem neuen Sicherheitsarrangement und ein Vordringen an seine Grenzen die Sicherheitsinteressen Russlands existenziell bedrohen würden und dass Russlands rote Linie die Ukraine war.

Bereits 1997, vor jeder NATO-Osterweiterung, sagte Jack Matlock, ein ehemaliger US-Botschafter in Russland, vor dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats aus: „Ich halte die Empfehlung der Administration, zum jetzigen Zeitpunkt neue Mitglieder in die NATO aufzunehmen, für fehlgeleitet vom US-Senat gebilligt wird, könnte es durchaus als der schwerwiegendste strategische Fehler seit dem Ende des Kalten Krieges in die Geschichte eingehen.“

Im selben Jahr sagte George Kennan, ein weiterer ehemaliger US-Botschafter in Russland und der Architekt der US-Politik der Eindämmung und Zurückdrängung der Sowjetunion, dass die NATO-Osterweiterung „der verhängnisvollste Fehler der amerikanischen Politik in der gesamten Post-Kältezeit wäre -Kriegszeit.“ Er fügte hinzu, dass es „die Atmosphäre des Kalten Krieges wiederherstellen“ würde. Kennan schrieb, dass diese Ansicht „von einer Reihe anderer geteilt wird, die über umfangreiche und in den meisten Fällen neuere Erfahrungen in russischen Angelegenheiten verfügen“.

Diese Warnungen waren weder subtil noch versteckt: „größter strategischer Fehler“, „verhängnisvollster Irrtum“. Und sie kamen von den Leuten, die es am besten wussten. Andere US-Botschafter als Botschafter in Russland unterstützten die Warnungen. In einem Artikel in der New York Review of Books aus dem Jahr 1995 warnte der frühere US-Botschafter in Polen, Richard T. Davies, dass die US-Politiker die besten Ratschläge ihrer besten Berater ignorieren würden. Aber selbst das waren nicht die frühesten Warnungen. Seit Beginn der Gespräche über die Expansion waren Warnungen aus der Bush-Administration gekommen.

Im Oktober 1990, vielleicht als erste Warnung, erstellte das Außenministerium eine Analyse über „Osteuropa und die NATO“. warnte vor „einer antisowjetischen Koalition, deren Grenze die sowjetische Grenze ist.“ Im selben Monat berichtete die Europäische Strategie-Lenkungsgruppe der Regierung, dass „sich alle Behörden darin einig sind, dass osteuropäische Regierungen zu keinem Zeitpunkt in der unmittelbaren Zukunft eingeladen werden sollten, der NATO beizutreten. ” Alle Behörden umfassten Staat, Verteidigung, NSA und die Joint Chiefs of Staff.

1992 wurde dem US-Außenministerium, das erneut die NATO-Erweiterung in Betracht zog, vom stellvertretenden US-Außenminister Thomas Niles mitgeteilt, dass die Osterweiterung „Moskau praktisch mitteilen würde, dass das Endergebnis der internen Revolution und der Aufgabe seines Sowjet-/Warschauer Paktimperiums die Erweiterung der NATO ist bis an seine Grenze.“ In Not One Inch sagt ME Sarotte, dass „Niles geraten hat, ‚bei der NATO-Mitgliedschaft die Linie zu halten'“. Im selben Jahr, so Sarotte, warnte Colin Powell, der damalige Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff, davor, dass „es ihm persönlich widerstrebte, die Brücke der osteuropäischen Mitgliedschaft in der NATO zu überschreiten“.

Im Oktober 1995 zwang ein Skandal den NATO-Generalsekretär Willy Claes zum Rücktritt. Ruud Lubbers war bereit, ihn zu ersetzen. Aber in einer der weniger berichteten Geschichte, in der die USA Warnungen ignorierten und manövrierten, um ihre Ziele zu formulieren, sagte der Direktor für politische Planung des Außenministeriums, James Steinberg, als klar wurde, dass Lubbers gegen die US-Pläne war, die NATO nach Osten zu erweitern, dass die USA beschlossen, zu entgleisen Lubbers Aufstieg an die Spitze der NATO. Laut Sarotte berichtete Steinberg, dass die USA „im Nachhinein entschieden haben, dass wir Lubbers den Job nicht überlassen würden“. Stattdessen eskortierten die USA Javier Solana an die Spitze der NATO. Solana machte deutlich, dass er in der Frage der Nato-Osterweiterung „mit der amerikanischen Sichtweise mithalten würde“.

Die USA wussten, dass die NATO-Osterweiterung Moskau verärgern und bedrohen würde. Sie wussten auch, dass die Expansion in die Ukraine besonders heikel und bedrohlich war und eine besondere rote Linie darstellte. In Kenntnis der Sensibilität dieser roten Linie war die Expansion in die Ukraine besonders debattiert worden.

In einem von Sarotte zitierten bewegenden Aufruf aus dem Jahr 1991 warnte der US-Botschafter in Moskau, Robert Strauss – ein weiterer jener Experten, der nach Kennans Worten über die umfassendste und jüngste Erfahrung verfügte –, dass „das revolutionärste Ereignis des Jahres 1991 für Russland möglicherweise nicht das war Zusammenbruch des Kommunismus, sondern der Verlust von etwas, das Russen aller politischen Couleur als Teil ihres eigenen Staatswesens betrachten, und das noch dazu am Herzen liegt: der Ukraine.“

In seinen Memoiren Duty sagte Robert Gates: „Der Versuch, Georgien und die Ukraine in die NATO aufzunehmen, war wirklich übertrieben.“ Er fügte hinzu, dass es „rücksichtslos ignoriert, was die Russen als ihre eigenen lebenswichtigen nationalen Interessen betrachteten“.

Aus diesen Gründen empfahl ein interner Entwurf von 1991, „die Möglichkeit eines Beitritts der Ukraine zum NATO-Verbindungsprogramm“ für „einen späteren Zeitpunkt“ aufzuheben.

Die Ukraine war auch deshalb ein heikler Fall, weil sie ehemalige sowjetische Atomwaffen auf ihrem Territorium hatte, die sie zeitweise nur ungern abgeben wollten. Aber selbst mit der NATO-Mitgliedschaft als Zuckerbrot für die Lieferung der Atomwaffen an Russland zögerten Experten, der Ukraine die NATO-Mitgliedschaft anzubieten und Russlands rote Linie zu überschreiten. 1993 sagte Clintons nationaler Sicherheitsberater Anthony Lake, ein aggressiver Befürworter der NATO-Erweiterung, den Briten, dass das Nuklearproblem gelöst wäre, wenn sie die Ukraine in die NATO aufnehmen würden. Die Aufzeichnung zeigt laut Sarotte, dass die Briten ungläubig reagierten. Sie erinnerten Lake daran, dass „die Ausweitung der NATO auf die Ukraine die röteste der russischen roten Linien überschreiten würde“. Das war vor drei Jahrzehnten bekannt.

Sogar Richard Holbrooke, der die Expansion aggressiv vorangetrieben hat, wusste, dass „die Ukraine das heikelste Thema ist“ und dass es anders behandelt werden muss. Er wusste, dass die Ukraine eine rote Linie war, die wahrscheinlich nicht überschritten werden konnte, und nannte die NATO „ein Bündnis, dem sie wahrscheinlich nie beitreten kann …“. UN-Generalsekretär Javier Solana, der versprach, dass seine Ansicht zur Nato-Erweiterung „mit der amerikanischen übereinstimmen würde“, wusste, dass die Erweiterung in die baltischen Staaten und die Ukraine „der schwierigste Teil der Erweiterung“ sei.

Im Dezember 1994 stellten der Präsident und der Vizepräsident bei einem Treffen, an dem Clinton und Gore im Weißen Haus teilnahmen, heimlich klar, dass die Zeit gekommen sei, die NATO nach Osten zu erweitern. Sarotte berichtet, dass die Entscheidung jedoch getroffen wurde, sich auf Mittel- und Osteuropa und nicht auf die Ukraine zu konzentrieren.

Vierzehn Jahre später schickte Burns seine Warnung an Washington, dass „der Eintritt der Ukraine in die NATO die hellste aller roten Linien ist“ und dass, wenn die NATO in die Ukraine expandiert, „es keinen Zweifel geben würde, dass Putin hart zurückschlagen würde“.

Ted Snider hat einen Abschluss in Philosophie und schreibt über die Analyse von Mustern in der US-Außenpolitik und -geschichte.

