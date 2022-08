Roger Waters (Pink Floyd) fragt, warum die USA den Präsidenten der Ukraine nicht dazu anhalten, zu verhandeln. In einem CNN-Interview bezeichnet er US-Präsident Biden als Kriegsverbrecher, der den Krieg jederzeit beenden könne, ihn aber immer mehr anheize. Die NATO trage die Hauptschuld am Ukrainekrieg.

In einem kürzlich ausgestrahltem CNN-Interview erläutert Roger Waters warum er bei seinen Konzerten Präsident Joe Biden als „Kriegsverbrecher“ bezeichnet, der „gerade erst begonnen“ habe, und ihn damit auf eine Liste mit allen anderen US-Präsidenten seit Ronald Reagan setzte.

Roger Waters erklärt, dass der amtierende US-Präsident „zunächst einmal das Feuer in der Ukraine schürt. Das ist ein großes Verbrechen“.

„Dieser Krieg“, äusserte Waters weiter, „handelt im Grunde von Aktion und Reaktion einer Nato, die bis an die russische Grenze vorgedrungen ist, was sie nicht zu tun versprochen hatte, als Gorbatschow den Rückzug der UdSSR aus ganz Osteuropa bewilligte.“

Und zur Geschichte des 2. Weltkriegs: „Die Russen hatten den verdammten Krieg zu diesem Zeitpunkt schon fast gewonnen. Gott sei Dank! Vergessen Sie nicht, dass 23 Millionen Russen starben, um Sie und mich vor der Nazi-Bedrohung zu schützen.“

