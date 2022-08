Ex-Aussenminister / Verteidigungsminister von Singapur zu Beziehungen zwischen China und den USA

Stichpunkte:



Die Feindseligkeit der USA gegenüber China hat keine Grundlage.

China muss sich an einer Eskalation der nuklearen/strategischen Gegenschlagkapazität beteiligen.

Der Cyberspace wird ein Schlüsselbereich der Auseinandersetzung sein,

Biowaffen sind ebenfalls eine Bedrohung – Chinas Lockdowns sind wahrscheinlich Generalproben für Angriffe auf Biowaffen gegen China.

Es gibt „Veränderungen, die man in hundert Jahren nicht gesehen hat“. „Angenommen, sie [USA] werden angreifen“. „Sie bereiten sich auf einen Sturm vor“. „Es wird wilde Zeiten geben“.

„Länger ist besser für China“, die USA sind innenpolitisch von Zentrifugalkräften geplagt.

Taiwan ist keine Karte. Es ist die Grundlage der Beziehungen zwischen China und den USA.

Die Anti-China-Stimmung ist tiefgreifend. Der Deep State hat ein mehrjähriges Programm, um China zu bekämpfen, unabhängig von der Partei an der Macht.

Es mag vorübergehende Verbesserungen in den Beziehungen zwischen den USA und China geben, aber das Programm wird dasselbe bleiben.

Singapur muss sich wieder mit ASEAN verbinden. Eine Entkopplung (von den USA) ist notwendig. Jedes Land wird sich schützen müssen.

Man kann nicht beide Seiten einer tektonischen Platte überspannen, wenn tektonische Verschiebungen bevorstehen.

Taiwans Halbleiterindustrie; Krieg hat schreckliche geschäftliche Auswirkungen auf die USA. China schreitet voran.

Wenn die USA die Unabhängigkeit von Taiwan erleichtern. Wer wird stärker betroffen sein?

Taiwan ist geologisch – nicht nur geostrategisch – instabil. 182 Erdbeben im vergangenen Jahr. Hier ist die Chip-Produktion riskant.

Colin Kahn sendet beunruhigendes Signal von Yang-Sullivan-Treffen.

WTO und Globalisierung: Das Zeitalter der Globalisierung hat seinen Höhepunkt erreicht. Multipolarität bedeutet innere Kreise.

Wirtschaft/Politik sind nicht getrennt. Handel ist Politik. China hat sich immer auf interne Zirkulation, zentralisierte, kohärente Organisation und Widerstandsfähigkeit konzentriert.

Wird China isolierter?

Kein ASEAN-Land sucht Konflikte oder erzwungene Entscheidungen gegen China. Die USA sind ein Trittbrettfahrer im globalen System und könnten von Chinas Infrastrukturhilfe für andere Länder profitieren, aber die USA sind antagonistisch. Angst, dass China sich wie sie verhalten wird, wenn China größer wird. Aber das entspricht nicht dem chinesischen Selbstverständnis. Die Isolierung Chinas ist keine sinnvolle Drohung. China war schon immer ein Universum für sich. Es baut Mauern, um andere fernzuhalten – Mauern der Kultur, Bildung, des Handels, gegen Covid.

Was ist das Endspiel zwischen den USA und China?

China gibt nach, erwidert gelegentlich Gewalt, widersetzt sich aber nicht direkt. Nicht wie die UdSSR. Die USA haben Angst, die Spitzenposition zu verlieren. China versucht nicht, sich den USA entgegenzustellen. China weiß, dass die Einmischung in die Angelegenheiten anderer Länder keinen Gewinn bringt. China spielt auf Zeit, da die internen Widersprüche in den USA immer schwerwiegender werden. China versucht, sein Gleichgewicht zu wahren. Aber kein Happy End garantiert.

