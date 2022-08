Ukraine-Krieg: AKW Saporoschje unter heftigem Beschuss mit US-Haubitzen M-777 (RT)

Russland führt gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine Militäroperation in der Ukraine durch. Der Westen reagiert mit immer neuen Waffenlieferungen an die Ukraine und beispiellosen Sanktionen. Hier lesen Sie die neuesten Entwicklungen.

Energodar: Strahlungswerte im Normbereich

Die Werte für radioaktive Strahlung im Umland des Saporoschje-Kernkraftwerks in der Stadt Energodar befinden sich im Normbereich. Dies meldete das Mitglied des Hauptrats der militärisch-zivilen Verwaltung des Gebiets Saporoschje, Wladimir Rogow, der Nachrichtenagentur TASS. In einem von TASS veröffentlichten Video erklärte er:

„Es wird die Nachricht forciert, dass Energodar dringend evakuiert, dass zehntausende Bewohner von hier flüchten, dass es einen Stau gibt. Hier ist die Ausfahrt aus der Stadt, es gibt keine Autos. Man behauptet, dass es einen Nuklearunfall am Saporoschje-AKW gab. Die natürliche Grundstrahlung für dieses Gebiet beträgt 0,09-0,12 Mikro-Sievert pro Stunde. Wir machen eine Messung mit dem Gerät IMD-7. Es zeigt den Wert von 0,110 Mikro-Sievert pro Stunde. Es gibt keinen Unfall, das friedliche Leben setzt sich fort.“

Zuvor hatte das ukrainische Militär aus den US-produzierten M777-Haubitzen 25 Schüsse gegen Energodar und das Umland des Kernkraftwerks von Saporoschje abgefeuert. Explosionen wurden in der Nähe des Kraftwerks sowie in Wohn- und Industriegebieten der Stadt beobachtet.

