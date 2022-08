Für das US-Imperium gehen Heuchelei und Krieg Hand in Hand. Von Danny Haiphong (Black Agenda Report)

https://blackagendareport.com/american-empire-hypocrisy-and-war-go-hand-hand

Die Heuchelei des US-Exzeptionalismus war bei Nancy Pelosis provokativer Reise nach Taiwan in Gänze sichtbar.

Viele in der Welt hielten den Atem an, als Nancy Pelosi die Philippinen umrundete, um sich am späten Abend des 2. August 2022 nach Taiwan zu schleichen. Die Befürchtung war, dass Pelosis Reise einen größeren Krieg zwischen China und den Vereinigten Staaten auslösen würde. Taiwan ist Chinas „rote Linie“. Dies war weder für Pelosi noch für die Regierung Biden ein Geheimnis. China hatte in den Tagen vor der Reise über eine Vielzahl von Kanälen zahlreiche Warnungen verschickt.

Obwohl Pelosi unbeschadet in Taiwan ein und wieder ausreiste, brachte ihr Auftritt die ohnehin schon fragilen Beziehungen zwischen den USA und China in ihre bisher schlechteste Verfassung. Wie erwartet, reagierte China mit entschiedenen Maßnahmen auf die jüngste und vielleicht bisher provokanteste Verletzung der Ein-China-Politik durch die USA. Die Volksbefreiungsarmee führte ab dem 4. August 2022 drei Tage lang Militärübungen rund um die Insel Taiwan durch. Außerdem reduzierte China die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten in acht Schlüsselbereichen wie Klimawandel und Verteidigungskoordination. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, bezeichnete diese Maßnahmen als einen Versuch, den Status quo zu verändern“ und als Provokation“.

Für das amerikanische Imperium geht Heuchelei Hand in Hand mit endlosem Krieg. Taiwan, einem rechtlich anerkannten Territorium Chinas, Dutzende von Milliarden an Waffentransfers zukommen zu lassen, gilt nicht als „provokativ“. Aber dass China Militärübungen in seinen eigenen Hoheitsgewässern durchführt, nachdem einer der prominentesten Politiker in Washington Taiwan besucht und die Insel als “ ein Land “ bezeichnet hat, schon. China hat nie einen Angriff auf die zu Hunderten im asiatisch-pazifischen Raum verteilten US-Militärstützpunkte unternommen. Aber das chinesische Volk erinnert sich sehr gut an die lange Geschichte der Aggression der USA gegenüber China.

In den 1950er Jahren provozierten die USA einen Krieg mit China in der Straße von Taiwan und drohten damit, Atomwaffen einzusetzen, um die chinesische Revolution zu untergraben. Von 1950 bis 1953 marschierten die USA in Korea ein und beteiligten sich an der Ermordung Tausender chinesischer Freiwilliger, die an der Seite der Koreaner in deren Befreiungskrieg kämpften. Die Bombardierung der chinesischen Botschaft in Belgrad durch das US-NATO-Bündnis führte am 7. Mai 1999 zum Tod von drei chinesischen Journalisten. Zwei Jahre später kollidierte ein US-Marineflugzeug vor der Küste der Insel Hainan im Südchinesischen Meer mit einem chinesischen Kampfjet, wodurch ein chinesischer Pilot getötet wurde.

Ab 2022 sind mehr als 200.000 Militärangehörige und mindestens fünfzig Prozent aller US-Militärgüter in der asiatisch-pazifischen Region stationiert. Die Militärpräsenz der USA in Taiwan hat sich von 2020 bis 2021 verdoppelt. Militärflugzeuge und Seestreitkräfte begleiteten Pelosi auf ihrer illegalen Reise nach Taiwan. Chinas so genannte „Aggression“ ist in Wirklichkeit nichts anderes als Selbstverteidigung. Daher ist die Behauptung der USA, China habe „provoziert“, nichts weiter als Heuchelei.

Heuchelei ist kaum mehr als ein Ausdruck von Widersprüchen in ihrer nacktesten Form. Das amerikanische Imperium war nie richtig angezogen, aber die Kleider, die noch an seinem verrotteten Skelett hingen, sind durch die gefährliche Kampagne des Neuen Kalten Krieges unter Führung der USA gegen Russland und China verbrannt worden. Während Pelosi sich auf ihre Reise nach Taiwan im Namen der „Demokratie“ vorbereitete, stimmte die Demokratische Partei mit überwältigender Mehrheit für die Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO. Und während die Biden-Administration weitere 1 Milliarde Dollar Militärhilfe für die Ukraine in ihrem Stellvertreterkrieg gegen Russland bewilligte, begann Israel eine weitere Bombenkampagne, bei der sechzehn palästinensische Kinder getötet wurden.

Dem US-Imperium zufolge ist die Unterstützung von Israels kolonialem Siedlerkrieg und Völkermord an den Palästinensern „Demokratie“, aber Chinas historischer Anspruch auf Taiwan ist „Imperialismus“. Neonazis zu bewaffnen und zu finanzieren, um ethnische Russen zu massakrieren, ist ein legitimer Kreuzzug zum Schutz der Souveränität der Ukraine, während Russlands Behauptung der Souveränität nichts anderes als blanke „Aggression“ ist. Eine solche Heuchelei dient den Zielen der Kriegspropaganda. Russland und China sind „böse“ und haben daher keine Rechte, die das US-Imperium zu respektieren hat. Bidens Behauptung, seine Regierung führe einen Kampf zwischen „Demokratie“ und „Autokratie“ an, ist ein Kriegsschrei, der den eigentlichen Aggressor, die USA, von seinen Verbrechen entlasten soll.

Der Exzeptionalismus der USA ist die größte Lüge im Arsenal des US-Imperiums. Diese Lüge ist äußerst nützlich, da das US-Imperium die größte Bedrohung für den Frieden in der Welt darstellt. China und Russland haben jedes Recht, sich gegen die unaufhörliche Aggression des Imperiums der USA zu verteidigen. Alle Nationen haben dieses Recht, das in der Charta der Vereinten Nationen (UN) verankert ist. Aber das US-Imperium erkennt die UN-Charta nicht an, weil es sich für den alleinigen Schiedsrichter des internationalen Rechts hält.

Hegemonie ist eine Droge mit gefährlichen Nebenwirkungen, die in jeden Aspekt der planetarischen Existenz eingedrungen sind. Der US-Imperialismus leidet unter schweren Entzugserscheinungen angesichts der bloßen Möglichkeit, die wirtschaftliche und politische Macht mit dem Rest der Welt zu teilen. Die Bereitschaft Chinas und Russlands, für ihre Interessen einzutreten, ist eine Bedrohung für den Aderlass, den das US-Imperium benötigt, um seinen Supermachtstatus zu erhalten. Das US-Imperium kann seine Sucht nach Krieg und Gewalt nicht aufgeben, sonst würde es wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Heuchelei ist daher für die Herrscher des US-Imperiums überhaupt keine Wahl, sondern eine Frage des imperialen Erhalts.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related