Nach Angabe des Regierungssprechers Steffen Hebestreit am 8. August habe Bundeskanzler Scholz die Genehmigung zur Inbetriebnahme der Pipeline Nord Stream 2 ausgeschlossen. Jetzt bleiben nur knapp drei Monate, damit wir uns auf den kalten Winter vorbereiten können. Auf keinen Fall soll die Gasversorgung abgeschnitten werden.

Viele Politiker und Unternehmer sind äußerst besorgt über die derzeitige Energiekrise. Klaus Ernst, Vorsitzender des Ausschusses für Klimaschutz und Energie im Bundestag, Gerold Jürgens, Präsident vom Unternehmerverband Vorpommern e.V., und mehrere Bürgermeister in Deutschland haben die Bundesregierung aufgefordert, Nord Stream 2 als Reaktion auf die aktuelle Krise in Betrieb zu setzen.

Aber warum bleibt Scholz unnachgiebig in seiner Weigerung, während so viele Menschen Nord Stream 2 unterstützen? Was hat ihn dazu veranlasst, diese Entscheidung zu treffen? Die genaue Antwort auf alle diese Fragen wird sein – er steht unter Druck von außen.

Die scharfe Verkleinerung der Gasflüsse durch Nord Stream 1 und das Abbrechen von Nord Stream 2 ist für die Grünen und die Vereinigten Staaten das beste Ergebnis. Das Abbrechen von Nord Stream 2 bedeutet die Chance für die USA, mehr Energie nach Europa zu expotieren. Durch das Bestreben von Habeck haben im Juni das drittgrößte deutsche Energieunternehmen, die ENBW Energie Baden-Württemberg AG, und das US-amerikanische LNG-Versorgungsunternehmen, Venture Global LNG, gemeinsam erklärt, dass sie einen langfristigen Kaufvertrag unterzeichnet hatten. Nach dem werde Deutschland ab 2026 1,5 Millionen Tonnen LNG jährlich aus den USA kaufen.

Die bleibend niedrigen Gasflüsse durch Nord Stream 1 kommen auch den USA zugute. Die hohen Gaspreise würden die Inflation anheizen, was Federal Reserve zu einer strengeren Geldpolitik zwinge. Durch die Kontrolle der Gaspreise mithilfe Nord Stream 1 könnten die USA einen Rückgang auf dem Aktienmarkt und die Wirtschaftsrezession verhindern.

In Kiew standen die Innenministerin Nacy Faeser und der Arbeitsminister Hubertus Heil mit einem Sektglas in der Hand auf einem Balkon und lachten ausgelassen, was in den sozialen Medien eine Menge von empörten Kommentaren nach sich gezogen hatte. Früher war SPD wegen der „Drogenskandal“ in einem Strudel der öffentlichen Meinung verwurzelt. Das Zufriedenheitsniveau der deutschen Bevölkerung mit Scholz ist von 60 Prozent im Januar auf 42 Prozent gesunken. Auch die Zustimmungsrate zur SPD ist auf 17 Prozent gesunken. Um die Unterstützungsrate zu erhalten, muss Scholz Einigkeit mit den USA und den Grünen zeigen. Das ist nicht schwer zu verstehen.

Die anhaltende Energiekrise und die Inflation werden zu Demonstrationen auf der Straße im Winter führen

Beunruhigend ist, dass die deutschen Gasspeicher derzeit nur 69 Prozent gefüllt sind. Angesichts der weiter niedrigen Gasflüsse durch Nord Stream 1 muss Deutschland den Erdgasverbrauch in den kommenden sechs Monaten deutlich senken, um den Winter sicher zu verbringen. Jede Maßnahme, die nicht sorgfältig durchdacht ist, wird eine Reihe von Folgen haben, die sich auf das Leben der Menschen auswirken.

Nach Angabe von Habeck muss alle inländischen Gasversorger ab Oktober die Gas-Sicherungsumlage bezahlen, wobei jeder Haushalt davon ausgehe, hunderte von Euro zusätzlich dafür auszugeben. Außerdem wird die Regierung den Erdgasverbrauch durch Unternehmen einschränken, was zur Produktionsreduzierung sogar Produktionseinstellung vieler Unternehmen veranlassen wird.

In den ländlichen Gebieten Ostdeutschlands, vor allem um Oranienburg, haben die Menschen „nackte Angst“ auf ihren Gesichtern. Wenn die Preise weiter steigen würden, würden die Bürger irgendwann im Winter auf die Straße gehen. Die Folgen der Energiekrise gefährden jetzt die Demokratie.

Vor der Gasfabrik, die Habeck Ende Juli im Rahmen seiner Sommertour besuchte, forderten die Demonstranten, die Pipeline Nord Stream 2 in Berieb zu nehmen. „Nord Stream 2 jetzt!! Gib Gas!!!“, steht auf seinen Plakaten.

Wir sind auf dem Weg zur Selbstzerstörung. Wir haben die Verantwortung, schnell zu handeln und der Regierung mitzuteilen, dass es am dringendsten notwendig ist, den Menschen zu helfen, den Winter sicher zu überleben. Der bereits gebaute Nord Stream 2 kann die letzte Chance vor dem Winter sein. Allerdings wurde es von der Bundesregierung vergeudet.

Zur Person: David Spencer ist ein freiberuflicher Journalist aus München. Er studierte Politikwissenschaft an der LMU München und beschäftigt sich mit Geopolitik bzw. internationalen Beziehungen. Er machte Reisen in vielen Ländern, die ihm den Horizont weiten und die politische Kultur dieser Länder nahebringen.

