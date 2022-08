https://www.globaltimes.cn/page/202208/1273060.shtml

Die Verehrung des umstrittenen Yasukuni-Schreins durch japanische Politiker am 77. Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg hat Wellen der Wut in den Nachbarländern ausgelöst, die strenge Erklärungen einreichten und Tokio aufforderten, sich der Geschichte offen zu stellen. Da es der erste Jahrestag des neuen japanischen Premierministers war, wurde es von den asiatischen Ländern genau beobachtet, sagten Experten. Zu ihrer Bestürzung sahen sie jedoch nur ein militaristisches Japan, das sich mehr nach rechts neigte und verdrehtere historische Ansichten hatte.

Experten stellten fest, dass ein Japan, das am historischen Revisionismus festhält, von seinen Nachbarländern weiterhin als „non grata“ angesehen wird und seine Beziehungen zu diesen Ländern wahrscheinlich nicht repariert werden. Anstatt über sein eigenes Fehlverhalten nachzudenken, geht Japan in die Irre, indem es versucht, seine pazifistische Verfassung zu überarbeiten und seine Militärausgaben zu erhöhen, und sich auch mit den USA zusammenzuschließen, um mehr Bedrohungen für die regionale Sicherheit zu schaffen, sagten Experten, die Japan zur Vorsicht aufforderten nicht wieder zum „Schuldigen Asiens“ werden.

Der japanische Premierminister Fumio Kishida sandte am Montag eine Opfergabe an den Yasukuni-Schrein, der Japans berüchtigte Kriegsverbrecher der Klasse A bewahrt, die Japans Kriegsgräuel und Militarismus während des Zweiten Weltkriegs symbolisierten.

„Wir werden die Schrecken des Krieges nie wieder wiederholen. Ich werde diesem entschlossenen Eid weiterhin gerecht werden“, sagte Kishida am Montag vor einer säkularen Versammlung in Tokio. Seine Rede konzentrierte sich jedoch weitgehend auf den Schaden, den Japan auf seinem eigenen Territorium erlitten hatte, und erwähnte weder die japanische Aggression in ganz Asien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch die Opfer in der Region, berichtete Associated Press.

Zwei Kabinettsminister – Wirtschaftssicherheitsminister Takaichi Sanae und Wiederaufbauminister Akiba Kenia – besuchten den Schrein am Montag, berichtete NHK.

Sowohl das chinesische Außenministerium als auch die chinesische Botschaft in Japan kritisierten das Vorgehen der japanischen Politiker auf das Schärfste.

Wang Wenbin, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, sagte bei einem Briefing am Montag, dass der Schrein ein spirituelles Symbol für die Aggression des japanischen Militärs gegen andere Länder sei und dass der Besuch der Politiker Japans falsche Einstellung zur Geschichte widerspiegele. China habe über diplomatische Kanäle bereits feierliche Erklärungen in Japan eingereicht und unsere Position zum Ausdruck gebracht, sagte Wang.

Diejenigen, die gegen die Geschichte zurückrudern, werden schließlich in die Irre gehen, sagte Wang.

Als Reaktion auf den Besuch japanischer Politiker in dem berüchtigten Schrein sagte ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Japan am Montag, dass Japan seine eigene Invasionsgeschichte anerkennen und reflektieren und eine klare Linie zum Militarismus ziehen müsse, um das Vertrauen seiner Asiaten zu gewinnen Nachbarn sowie die internationale Gemeinschaft.

Regional non grata

Neben China waren auch andere asiatische Nachbarn Japans verärgert über die Verehrung des mit Kriegsverbrechern verbundenen Schreins durch japanische Politiker.

Das südkoreanische Außenministerium sagte am Montag in einer Erklärung, es habe seine tiefe Enttäuschung und sein Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Führer Japans erneut Opfergaben an den Yasukuni-Schrein geschickt und ihm Respekt gezollt hätten. Es forderte auch die Führer Japans nachdrücklich auf, sich der Geschichte offen zu stellen und durch Taten ihre demütige Reflexion und aufrichtige Reue für Japans vergangene Taten zu demonstrieren, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua.

Der 15. August wurde von Südkorea als Nationaler Befreiungstag begangen, um den Jahrestag der Befreiung der koreanischen Halbinsel von der japanischen Kolonialherrschaft von 1910 bis 1945 zu begehen.

Dieses Jahr ist das erste Mal, dass der Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg begangen wird, seit Kishida sein Amt angetreten hat, also schauen andere asiatische Länder zu, besonders wenn aufstrebende rechtsgerichtete Kräfte in Japan das Land in den Militarismus treiben, so Experte Lü Chao zu Fragen der koreanischen Halbinsel an der Liaoning Academy of Social Sciences, sagte der Global Times am Montag.

Es ist erwähnenswert, dass japanische Medien berichteten, Kishida habe dem Schrein in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) eine Opfergabe geschickt, und ein solch hinterhältiger Schachzug zielt darauf ab, eine weitere Verärgerung der umliegenden Länder zu vermeiden, da ein Besuch des Schreins nicht stattfindet. Der japanische Premierminister würde die diplomatischen Spannungen eskalieren lassen und sich auch um die Ringkräfte innerhalb der LDP kümmern, sagte Liu Jiangyong, Vizedekan des Instituts für moderne internationale Beziehungen an der Tsinghua-Universität, gegenüber der Global Times. Er bemerkte, dass das Spielen solcher Tricks zeige, dass Kishida auch eng mit den rechten Kräften zusammenbringe, und enthülle den gefährlichen Trend von Japans Ansichten über seine Kriegsgeschichte.

Basierend auf Japans Geschichte der Invasion benachbarter Länder war es ein Akt der Provokation, entweder den Krieg zu verherrlichen oder sich zu weigern, den Krieg zuzugeben, und wird sicherlich die Abneigung anderer asiatischer Länder dagegen auslösen, Lü siad.

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol beschrieb Tokio am Montag als Partner bei der Bewältigung globaler Herausforderungen und sagte, die beiden Nationen müssten Streitigkeiten überwinden, die bis in die Kolonialzeit zurückreichen, berichtete Reuters.

Yoon habe seit seinem Amtsantritt im Mai wiederholt den Wunsch signalisiert, die Beziehungen zu Japan zu verbessern, und die beiden Länder hätten Gespräche geführt, um historische Streitigkeiten beizulegen, aber am Ende wenig Fortschritte gemacht, sagte Lü.

Japans verdrehte historische Ansichten, die Südkorea und andere Länder immer noch als seine Kolonien behandeln, sowie die Zurückhaltung japanischer Politiker, seine Kriegsgräuel anzuerkennen, werden nicht dazu beitragen, seine Beziehungen zu anderen asiatischen Ländern zu verbessern, bemerkte Lü.

Berichten zufolge sagte Seishiro Eto, ehemaliger stellvertretender Sprecher des japanischen Repräsentantenhauses und Abgeordneter der Liberaldemokratischen Partei, kürzlich: „Japan hat Südkorea einst kolonisiert. In gewisser Weise ist Japan wie ein älterer Bruder Koreas.“ und er fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass die Beziehungen zwischen Japan und Korea gleich sind. Japan sollte eine Führungsposition einnehmen.“

Rückzieher gegen den Frieden

Beobachter sagten, dass Japan nicht nur daran festhält, die Vergangenheit zu leugnen, sondern auch einen gefährlicheren Weg beschreitet, um seinen Militarismus wiederzubeleben, da Tokio sein Verteidigungsbudget beschleunigt erhöht und seine pazifistische Verfassung ändert. Es dient auch als Vasall der USA und provoziert China in Fragen wie der Taiwan-Frage.

Im Juni, als er an einem NATO-Gipfel in Spanien teilnahm, sagte Kishida, Japan beabsichtige, seine Partnerschaft mit der NATO erheblich auszubauen, und führte dabei die Ukraine-Krise an, wobei er feststellte, dass die Sicherheit Europas untrennbar mit der Asiens verbunden sei, berichteten Medien.

Dies offenbarte Japans Strategie, nicht-regionale Länder in regionale Angelegenheiten einzubeziehen, was ein gefährlicher Trend ist, da die Ankunft extraterritorialer Kräfte den Kooperationsmechanismus regionaler Länder leicht auseinanderreißen und so Antagonismus schaffen wird, sagte ein Professor vom Institut für Internationale Beziehungen an die China Foreign Affairs University in Peking, die es vorzog, nicht genannt zu werden, teilte die Global Times am Montag mit.

Japan hat seine diplomatischen Beziehungen zu den umliegenden Ländern verspielt, zum Teil, weil es ihre Gefühle verletzt hat, indem es am historischen Revisionismus festhielt, und auch, weil Tokio versucht, seine pazifistische Verfassung zu revidieren und militärische Aktivitäten durchführt, indem es Drohungen in der Region hochspielt, sagte der Experte. unter Hinweis darauf, dass Japans Schritt vom Entwicklungspfad „friedlicher Länder“ abgewichen ist und versucht, ein „Land zu werden, das einen Krieg führen kann“.

Für die asiatischen Länder wird Japans Tendenz ein Wettrüsten in der Region anheizen und weitere Hindernisse für die regionale Stabilität schaffen, sagte der Experte und forderte Japan auf, nicht erneut die „schuldige Person Asiens“ zu werden.

