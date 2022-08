Laut Kissinger stehen die USA „am Rande“ eines Krieges mit Russland und China – Schuld sei ein Mangel an visionärer Führung (RT)

https://www.rt.com/news/560780-henry-kissinger-ukraine-taiwan/

Der frühere US-Außenminister Henry Kissinger sagte dem Wall Street Journal, Washington habe die traditionelle Diplomatie abgelehnt und in Ermangelung eines großen politischen Führers die Welt an den Abgrund eines Krieges um die Ukraine und Taiwan getrieben.



Kissinger war zuvor umstritten, weil er vorschlug, Kiew solle einige seiner Gebietsansprüche aufgeben, um den Konflikt mit Russland zu beenden.

„Wir stehen am Rande eines Krieges mit Russland und China über Themen, die wir teilweise selbst geschaffen haben, ohne eine Vorstellung davon, wie dies enden wird oder wohin es führen soll“, sagte Kissinger in dem am Samstag veröffentlichten Interview.

Kissinger, der jetzt 99 Jahre alt ist, hat die Rolle des Westens im Ukraine-Konflikt in einem kürzlich erschienenen Buch näher erläutert, in dem er prominente Führer nach dem Zweiten Weltkrieg porträtiert. Er beschrieb die Entscheidung Russlands, im Februar Truppen in das Land zu entsenden, als motiviert durch seine eigene Sicherheit, da ein NATO-Beitritt der Ukraine die Waffen des Bündnisses in einen Umkreis von 300 Meilen (480 km) um Moskau bringen würde. Umgekehrt würde es wenig dazu beitragen, „die historischen europäischen Ängste vor russischer Vorherrschaft zu beruhigen“, wenn die Ukraine vollständig unter russischen Einfluss fallen würde.

Diplomaten in Kiew und Washington hätten diese Bedenken ausbalancieren sollen, schrieb er und beschrieb den aktuellen Konflikt in der Ukraine als „Auswuchs eines gescheiterten strategischen Dialogs“. In einem Gespräch mit dem Wall Street Journal einen Monat nach der Veröffentlichung des Buches beharrte Kissinger darauf, dass der Westen die Sicherheitsforderungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin hätte ernst nehmen sollen, und machte deutlich, dass die Ukraine nicht in das NATO-Bündnis aufgenommen werden würde.

Im Vorfeld seines Militäreinsatzes in der Ukraine legte Russland den USA und der NATO schriftliche Umrisse seiner Sicherheitsbedenken vor, die von beiden Empfängerparteien zurückgewiesen wurden.

Kissinger, der in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren umfangreiche Verhandlungen mit vietnamesischen Kommunisten führte, selbst als das US-Militär Krieg gegen sie führte, sagte, dass moderne amerikanische Führer dazu neigen, Diplomatie als „persönliche Beziehungen zum Gegner“ zu betrachten, und in Worten paraphrasiert von das Wall Street Journal, „neigen dazu, Verhandlungen eher missionarisch als psychologisch zu betrachten und versuchen, ihre Gesprächspartner zu bekehren oder zu verurteilen, anstatt ihr Denken zu durchdringen“.

Stattdessen argumentierte Kissinger, dass die USA ein „Gleichgewicht“ zwischen sich selbst, Russland und China anstreben sollten.

Dieser Begriff beziehe sich auf „eine Art Machtgleichgewicht, bei dem die Legitimität manchmal gegensätzlicher Werte akzeptiert wird“, erklärte Kissinger. „Denn wenn Sie glauben, dass das Endergebnis Ihrer Bemühungen die Durchsetzung Ihrer Werte sein muss, dann denke ich, dass ein Gleichgewicht nicht möglich ist.“

Unter Präsident Richard Nixon orchestrierte Kissinger in den 1970er Jahren die diplomatischen Kontakte der USA nach China, ein Schritt, der darauf abzielte, Peking von Moskau wegzulocken und das Kräftegleichgewicht in der Welt weg vom kommunistischen Osten zu verschieben.

Unter Präsident Joe Biden haben die USA zugesehen, wie China und Russland ihre Handels- und diplomatischen Beziehungen vertieften. Die US-Politik gegenüber Taiwan – Joe Biden, der öffentlich mit Washingtons Ambiguität aus der Kissinger-Ära über die Unabhängigkeit der Insel brach , und die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Peking Anfang dieses Monats mit einem Besuch in Taipeh erzürnte – hat die Beziehung der USA zu China weiter beschädigt und einen Anstieg des Militärs ausgelöst Aktivitäten in der Taiwanstraße.

Laut Kissinger sind die USA nicht mehr in der Lage, sich entweder mit Russland oder China gegeneinander zu stellen. „Alles, was Sie tun können, ist, die Spannungen nicht zu beschleunigen und Optionen zu schaffen, und dafür müssen Sie einen Zweck haben“ , sagte er.

Kissinger ist ein prominenter Verfechter der Realpolitik-Schule der internationalen Beziehungen, die die praktischen Interessen der Nationen über ideologische Haltungen stellt. Seine leidenschaftslose Sicht auf die Außenpolitik hat ihm jedoch sowohl Feinde als auch Lob eingebracht.

Anfang des Sommers verurteilte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj Kissinger, weil er vorschlug, Kiew müsse eine Rückkehr zum „Status quo ante“ akzeptieren – seine territorialen Ansprüche auf die Krim aufgeben und den Volksrepubliken Donezk und Lugansk Autonomie gewähren – und ein Friedensabkommen mit Russland anstreben um einen Dritten Weltkrieg zu verhindern. Kissinger stellte später klar, dass diese Behauptungen nur vorübergehend zurückgestellt werden sollten, um einen sofortigen Waffenstillstand auszuhandeln, wurde aber dennoch von Kiew als Feind der Ukraine bezeichnet und beschuldigt, „Erzählungen über russisch-faschistische Propaganda und Erpressung zu verbreiten“.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related