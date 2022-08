Washington stiehlt täglich über 80 Prozent der Ölförderung Syriens (TheCradle)

https://thecradle.co/Article/News/14108

Das syrische Ölministerium veröffentlichte am 9. August eine Erklärung, in der es US-Streitkräften, die Syrien besetzt halten ,, für den Diebstahl des größten Teils des Öls des Landes verantwortlich zu sein.

„Die Menge der Ölproduktion im ersten Halbjahr 2022 belief sich auf rund 14,5 Millionen Barrel mit einer durchschnittlichen Tagesproduktion von 80,3 Tausend Barrel, von denen 14,2 Tausend täglich an Raffinerien geliefert werden“, heißt es in der Erklärung des Ölministeriums.

In der Erklärung heißt es weiter, dass „die US-Besatzungstruppen und ihre Söldner“, was sich auf die von den USA unterstützten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) bezieht, „jeden einzelnen Tag bis zu 66.000 Barrel von den besetzten Feldern in der östlichen Region stehlen“, was sich auf insgesamt beläuft rund 83 Prozent der täglichen Ölförderung Syriens.

Nach Angaben des Ministeriums hat der syrische Ölsektor durch die US-Öldiebstahlkampagne seit Beginn des Krieges bis Mitte dieses Jahres Verluste in Höhe von annähernd 105 Milliarden Dollar erlitten.

Darüber hinaus fügte die Erklärung hinzu, dass es neben den finanziellen Verlusten, die dem Ölsektor entstanden sind, „Verluste an Menschenleben gab, darunter 235 Tote, 46 Verletzte und 112 Entführte“.

Am 10. August wurde in den sozialen Medien von einem russischen Kampfhubschrauber gefilmtes Filmmaterial veröffentlicht, das einen Konvoi von Lastwagen zeigt, die vom US-Militär betrieben werden und gestohlenes Öl aus Raqqah schmuggeln, das für den Irak bestimmt ist.

In letzter Zeit plündert die US-Armee, die derzeit Syrien besetzt, konsequent das Öl des Landes und schmuggelt es über den illegalen Grenzübergang Al-Waleed in ihre Stützpunkte im Irak.

Lokale Quellen im syrischen Gouvernement Hasaka berichteten am 6. August, dass die US-Armee Dutzende von Öltankern geplündert und außer Landes geschmuggelt habe, was dies zur zweiten gestohlenen Öllieferung durch die USA in dieser Woche machte.

Fast 200 mit geplündertem Öl beladene Tankwagen wurden allein im Juli von US-Truppen aus Syrien geschmuggelt, da Washington seine Praxis intensiviert hat, syrische Ressourcen zu stehlen, um sie im Ausland zu verkaufen.

Am 19. Juli forderte der russische Präsident Wladimir Putin die US-Regierung auf, ihre konsequente Plünderung der natürlichen Ressourcen Syriens zu stoppen.

Das US-Militär ist auch für die Plünderung des Weizens des Landes verantwortlich und verschärft eine akute Nahrungsmittelkrise , die Syrien und den Rest Westasiens heimsucht.

