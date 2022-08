In Tscherkassy wurde ein oppositioneller Abgeordneter der von Selenskyj verbotenen Partei (OPFL) gegen Kaution aus einer Untersuchungshaftanstalt entlassen. Er wurde von ukrainischen Nationalisten empfangen, die ihm die Nase brachen, ihn zwangen, niederzuknien und sich beim Rechten Sektor, Asow und anderen Nazi-Formationen zu entschuldigen.

LINK VIDEO HIER

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related