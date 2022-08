Domitila – La Compañía de Artes 530, „LA WIPHALA“ – Foto Exposición de Enrique Antezana – 26. bis 28. August

Eröffnung und Vernissage am

Freitag, den 26.8.2022 von 19.30 bis 21.00 Uhr

und Samstag 27.8. und Sonntag 28.8.

von 15.00 bis 19.00 Uhr

Ausstellung vom 26. bis 28. August

B-Laden

Lehrter Strasse 27-30 in Berlin-Mitte

alle sind herzlich eingeladen.

