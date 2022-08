Afrikareise des US-Außenministers „Blinken ist nicht in der Lage, einen neuen Club des Kalten Krieges zu bilden“ (german.china.org.cn)

http://german.china.org.cn/txt/2022-08/08/content_78362564.htm

Der Afrikabesuch des US-Außenministers Antony Blinken dient wohl dem Zweck, Verbündete zurückzuholen und den Einfluss Amerikas auf dem Kontinent zu stärken. Doch ob die Reise von Erfolg gekrönt sein wird, ist fraglich.



Der US-Außenminister Antony Blinken ist am Sonntag zu einer Afrikareise in Südafrika eingetroffen, die von den amerikanischen Medien weithin als erneuter Versuch beschrieben wird, Verbündete zurückzuholen und eine Politik im Stil des Kalten Krieges wiederzubeleben. Obwohl die USA versuchen, dem Einfluss Chinas und Russlands entgegenzuwirken, gelingt es ihnen nicht, einen neuen Club zu gründen, um ihr Ziel der Eindämmung der beiden Länder zu erreichen, wenn man die bedeutende Zusammenarbeit zwischen China und Afrika und das starke Engagement Russlands in der Region bedenkt, sind sich Analysten einig.

Außerdem wird erwartet, dass afrikanische Länder wie Südafrika, deren Erinnerungen an den Kalten Krieg noch frisch sind und die sich mehr auf ihre nationalen Probleme wie den wirtschaftlichen Aufschwung konzentrieren wollen, eine ausgewogenere und pragmatischere Haltung einnehmen und sich nicht für eine Seite zwischen den Großmächten entscheiden werden.

US-Amerikanischen Medienberichten zufolge wird Blinken am Montag eine wichtige Rede über die US-Strategie gegenüber Subsahara-Afrika halten. Dies ist der zweite Besuch des Spitzendiplomaten in der Region nach seiner Reise nach Kenia, Nigeria und den Senegal im November 2021. Er wird als Aufholjagd betrachtet, um dem wachsenden Einfluss Russlands und Chinas in der Region zu begegnen.

Blinkens Reise folgt auf die Reise des russischen Außenministers Sergej Lawrow in die Region, der gerade einen Besuch in Ägypten, Äthiopien, Uganda und der Republik Kongo hinter sich gebracht hat. „Wir sind zurück bei der strategischen Diplomatie im Stil des Kalten Krieges“, bei der die Supermächte versuchen, afrikanische Länder davon zu überzeugen, dass ihre Sichtweise die richtige ist und um ihre Unterstützung werben, berichtete die New York Times am Sonntag unter Berufung auf Analysten.

Während des Kalten Krieges hätten der Westen und die Sowjetunion versucht, Verbündete oder Stellvertreter in den Entwicklungsländern zu gewinnen, was die wirtschaftliche und politische Entwicklung Afrikas behindert habe, so die amerikanischen Medien.

Seit dem Amtsantritt von Joe Biden im Januar 2021 schien er einige Maßnahmen zu ergreifen, um die verächtliche Haltung seines Vorgängers gegenüber Afrika zu korrigieren, indem er versprach, mit den afrikanischen Ländern zusammenzuarbeiten und gegenseitigen Respekt sowie Solidarität zu bekunden. Während das Weiße Haus im Juli ankündigte, im Dezember ein großes Gipfeltreffen für Staats- und Regierungschefs aus dem gesamten Kontinent abzuhalten, steht die Regierung kurz davor, eine neue Strategie für den Kontinent vorzustellen, die darauf abzielt, das Engagement der USA wiederzubeleben und mit China und Russland zu konkurrieren, berichteten Medien.

Blinken werde die US-amerikanische Strategie für Subsahara-Afrika vorstellen und eine Delegation zum strategischen Dialog zwischen den USA und Südafrika leiten, schrieb Ned Price, Sprecher des Außenministeriums, am Sonntag in einem Tweet.

Obwohl Südafrika enge Beziehungen zu westlichen Ländern wie den USA und dem Vereinigten Königreich unterhält, sei es unrealistisch zu erwarten, dass das Land ein neuer Teil des „Freundeskreises“ des von den USA geführten Westens werde, um China entgegenzutreten, sagte Huang Lizhi, Dozent an der Schule für Afrikastudien der Beijing Foreign Studies University, am Sonntag der Global Times.

