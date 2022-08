Russophobie der Regierung in Kiew nimmt ständig weiter zu. Massive Drohungen und Forderungen nach immer mehr schweren Waffen.

Ukraine braucht Waffen für Verhandlungen:

Der Berater des ukrainischen Präsidialamtes, Michail Podoljak fordert will neue Waffen aus dem Westen. Denn:

um mit Russland zu verhandeln müssen Sie eine richtige Verhandlungsposition haben, sie besteht aus 4 einfachen Komponenten:

1. Langstrecken-Artillerie, MlRS und ATACMA zur Zerstörung der Logisitk.

2. Luftverteidigung zum Schutz der Städte

3. Schockdrohnen – die besten Jäger.

4. Gepanzerte Fahrzeuge für Gegenoffensiven.

Siehe Videobericht hier: https://pressefreiheit.rtde.tech/kurzclips/video/145595-mehr-waffen-an-ukraine-im/



„Tiefgreifende Inkompetenz“: Kiew droht westlichen Banken mit Internationalem Strafgerichtshof

Kiew fordert von den großen europäischen und US-amerikanischen Banken, dass sie ihre Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen, die mit Erdöl aus Russland handeln, abbrechen und ihre Beteiligungen an russischen Öl- und Gasunternehmen verkaufen. Andernfalls werde man diese Banken vor dem Internationalen Strafgerichtshof verklagen. Außerdem würde ihnen die Beteiligung am Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg von den ukrainischen Behörden verwehrt bleiben.

Hier weiterlesen: https://pressefreiheit.rtde.tech/europa/145600-tiefgreifende-inkompetenz-kiew-droht-westlichen/



https://pressefreiheit.rtde.tech/international/131481-liveticker-zum-ukraine-krieg-iaea/

8.9.2022



09:55 Uhr

Medwedew zu Selenskijs Fantasien von der Bestrafung aller Russen: „Erinnert an Hitler“

Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates Dmitri Medwedew, verglich die Forderung des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij, „die gesamte Bevölkerung Russlands für die Sonderoperation verantwortlich zu machen“, mit den vielen unschmackhaften, ganze Völker erfassenden Ideen Adolf Hitlers:

„Der ukrainische Hauptclown hat vorgeschlagen, die gesamte Bevölkerung Russlands zur Rechenschaft zu ziehen. Das letzte Mal war derjenige, der solche Ideen gegen ein ganzes Volk gerichtet hatte, Adolf Hitler. Bestehen noch weitere Fragen zum Wesen der ukrainischen Regierung?“





09:23 Uhr

Selenskij erkennt indirekt Demokratie in Russland an und fordert Sippenhaft für alle Russen weltweit

Wladimir Selenskij hat es geschafft, in einem einzigen Interview gleichzeitig die Demokratie in Russland anzuerkennen und dabei die Sippenhaft für alle Russen zu fordern, einschließlich derer, die gegen Russlands Intervention in den Ukraine-Konflikt protestieren.



Westliche Länder sollen allen Russen die Einreise in ihr Hoheitsgebiet für mindestens ein Jahr verbieten, so der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij. Diese Meinung äußerte er in einem am Montag veröffentlichten Interview an die Washington Post. Er argumentierte:

„Die wichtigsten Sanktionen bestehen in der Schließung der Grenzen, weil die Russen Land wegnehmen, das jemand anderem gehört“. Russen sollen also „in ihrer eigenen Welt leben, bis sie ihre Philosophie ändern.“



Nach seiner Meinung müsse man überhaupt „die gesamte Bevölkerung“ Russlands zur Verantwortung ziehen: „Es ist die Bevölkerung, die diese Regierung gewählt hat, und sie bekämpft sie nicht, streitet nicht mit ihr, schreit sie nicht an.“ Hier sei erinnert: Die Verantwortung der Bevölkerung (welcher Art und in welchem Maße auch immer) für die Entscheidungen ihrer gewählten Regierung ist ein Gedanke, der ausschließlich auf einem demokratischen Verständnis von einer Gesellschaft beruhen kann.



Allerdings sollte laut Selenskij eine ähnliche Maßnahme auch für diejenigen russischen Bürger angewandt werden, die das Land aus Protest gegen das Vorgehen der Behörden verlassen haben: „Was für Russen dies auch immer sind […], schickt sie zurück nach Russland.“

