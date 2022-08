Nicaragua nahm an der internationalen Konferenz über Wiedergutmachung teil, die vom 4. bis 6. August vom Global Afrikan Congress (Kawsachunews.com)

https://kawsachunnews.com/nicaraguas-remarks-at-reparations-international-conference

Nachfolgend die Ausführungen des Präsidentenberaters Nicaraguas für internationale Beziehungen und den Großraum Karibik, Michael Campbell.BEMERKUNGEN DER DELEGATION NICARAGUAS AUF DER INTERNATIONALEN KONFERENZ ÜBER WIEDERGUTMACHUNGBRIDGETOWN, BARBADOS, 4. BIS 6. AUGUST, 2022

Liebe Schwestern und Brüder, Regierungsvertreter, Genossinnen und Genossen, Freundinnen und Freunde, erlauben Sie mir zunächst, Ihnen im Namen von Comandante Daniel Ortega, Präsident der Republik Nicaragua, und Genossin Rosario Murillo, Vizepräsidentin, sowie im Namen des Volkes und der Regierung der Versöhnung und der nationalen Einheit der Republik Nicaragua die herzlichsten Grüße zu übermitteln.

Wir möchten dem brüderlichen Volk und der Regierung der Republik Barbados und insbesondere Ihrer Exzellenz, der Premierministerin Mia Mottley, und Seiner Exzellenz, dem Außenminister, Senator Jerome Walcott, unseren Dank für die Ausrichtung dieser wichtigen Veranstaltung aussprechen. Ebenso danken und beglückwünschen wir das Sekretariat des Global Afrikan Congress für all die Mühe, die in den Organisationsprozess gesteckt wurde.

Der transatlantische Handel mit versklavten Afrikanern war eine perverse Industrie, die von den grausamen Ambitionen von Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen angeheizt wurde, die sich größtenteils immer noch weigern, Wiedergutmachung für den schrecklichen Schaden zu leisten, der dem afrikanischen Kontinent, mehr als 20 Millionen Menschen, die mehr als 400 Jahre lang Opfer dieser Geißel waren, sowie uns allen, den mehr als 200 Millionen Afro-Nachfahren, die heute in Amerika leben, zugefügt wurde.

Dieses eklatante Verbrechen gegen die Menschheit war eine Industrie, deren Motivation Angebot und Nachfrage, Gewinnmaximierung und Kosteneffizienz waren. Die Sklaverei stellt die brutalste Form des Kapitalismus dar, der Menschen entmenschlicht und den Status eines Individuums rechtlich verändert, um es als Objekt und Eigentum eines anderen Individuums oder einer Gruppe von Individuen einzustufen. Einer von drei versklavten Afrikanern kam auf See ums Leben, andere in den Häfen und Auktionshäusern Nordamerikas, Mittel- und Südamerikas und der Karibik. Die überwiegende Mehrheit der Sklaven starb vor ihrem 30. Lebensjahr an den brutalen Bedingungen von Zwangsarbeit, Vergewaltigung und gnadenloser Folter, die ihnen von ihren „Herren“ auf riesigen Zucker-, Bananen- und Baumwollplantagen, in den Minen oder bei der Arbeit in einer Vielzahl von Regierungsprojekten zugefügt wurden.

Daher ist jeder Aspekt der so genannten westlichen Gesellschaft und der kapitalistischen Wirtschaft, einschließlich des üppigen Lebensstils der wenigen Reichen, ein Resultat der Sklaverei, und sie stehen gegenüber all den Männern und Frauen, die diese schändliche Industrie ertragen mussten, in tiefer Schuld.

An der Karibikküste Nicaraguas emanzipierten sich die afroamerikanischen Kreolen nach 1786 von der Sklaverei, als Spanien und England die Londoner Konvention unterzeichneten, die die Souveränität Spaniens über das Territorium Nicaraguas und die Moskitoküste anerkannte, obwohl letztere weder von Spanien noch von Großbritannien kolonisiert worden war.

In der Konvention wurde allen Untertanen der britischen Krone eine Frist von einem Jahr gesetzt, um die Mosquitoküste zu verlassen oder Untertanen der spanischen Krone zu werden. So verließen 1787 3.000 Personen, darunter 573 Briten und freie Menschen sowie 1.677 versklavte Afrikaner, die Mosquitoküste, das heutige karibische Nicaragua, und segelten nach Belize, Jamaika, Großbritannien und in die Vereinigten Staaten.

Tausende von versklavten Afrikanern konnten entkommen und ihre Freiheit erlangen. Diese nun freien Menschen nannten sich Kreolen und schafften es, sich weiterzuentwickeln, indem sie sich unermüdlich der Bildung widmeten und zu Buchhaltern, Ärzten, Zahnärzten, Anwälten, Ingenieuren, Musikern, Choreographen, Köchen, Diplomaten, hochrangigen Regierungsbeamten, Dichtern und Kulturmanagern wurden.

Die Geschichte des afroamerikanischen Garífuna-Volkes ist ebenso ergreifend. Vor 225 Jahren, am 11. März 1797, wurde das Volk von Joseph Chatoyer aus seiner Heimat auf den Inseln von St. Vincent und den Grenadinen vertrieben, zunächst auf die karge Insel Balisu und später an die Küsten von Honduras, Belize, Guatemala und Nicaragua, wo es Zuflucht fand, sich niederließ und zu gedeihen begann. In Nicaragua gründeten die Garifuna die Gemeinden La Fe, Brown Bank, Justo Point, Saint Vincent und Orinoco entlang des Beckens der Perlenlagune, wo sie ihre Sprache und ihr kulturelles Erbe beibehalten und das Andenken an den Oberhäuptling Joseph Chatoyer weiterhin ehren.

Nach der Angliederung der Mosquitia an Nicaragua im Jahr 1894 versuchten die aufeinanderfolgenden nicaraguanischen Regierungen, die indigenen und afrodeszendenten Völker der Region an den Rand zu drängen, was zu weit verbreiteter Diskriminierung und Armut sowie zu einem gravierenden Mangel an Grundversorgungsleistungen führte. Diese Situation dauerte bis zum Sieg der sandinistischen Volksrevolution im Jahr 1979 und der Verabschiedung einer neuen politischen Verfassung im Jahr 1987, die den multiethnischen und plurikulturellen Charakter der nicaraguanischen Nation anerkannte und als erste Magna Carta in der gesamten Hemisphäre die volle Staatsbürgerschaft für afrodeszendente und indigene Völker festlegte.

Heute schreitet Nicaragua voran, indem es die drei Hauptströme seiner nationalen Identität feiert: Indigene, afrikanische und europäische Völker, die unterschiedliche Perspektiven einbringen und die Kreativität einer kulturell vielfältigen Bevölkerung voll ausschöpfen. Die Regierung der Versöhnung und der nationalen Einheit der Republik Nicaragua unter der Führung von Comandante Daniel Ortega Saavedra und der Genossin Rosario Murillo Zambrana hat ein Regierungsmodell des Christentums, des Sozialismus und der Solidarität gefördert, das die Speerspitze der sandinistischen Bemühungen darstellt, die gleichberechtigte Beteiligung der gesamten nicaraguanischen Bevölkerung an der Entwicklung der Nation zu gewährleisten, in dem klaren Verständnis, dass jeder einzelne Nicaraguaner ohne Unterschied die Verpflichtung hat, zum kollektiven Wohlergehen beizutragen.

Der Nationale Plan für menschliche Entwicklung wurde 2007 mit dem Ziel der Förderung des Wirtschaftswachstums und der makroökonomischen Stabilität und mit spezifischen Zielen in den Bereichen Beschäftigung, Armutsbekämpfung, Gleichberechtigung, Ernährung, Zugang zu Gesundheit und Bildung, bessere Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Elektrizität, Telekommunikation, Straßen und Autobahnen, Sicherheit der Bürger, landwirtschaftliche Produktivität, Schutz der Wälder, Seen und Flüsse und Förderung von Privatinvestitionen und Handel u.a. gestartet. Die Umsetzung dieses Plans, der sich nun in seiner vierten Phase (2022-2026) befindet, hat den Gemeinschaften beispiellosen Wohlstand gebracht und einen klaren Weg zu einer nachhaltigen und integrativen menschlichen Entwicklung aufgezeigt.

Nicaragua erkennt die entschlossenen Bemühungen der karibischen Länder an, die den Zehn-Punkte-Aktionsplan der Wiedergutmachungskommission der Karibischen Gemeinschaft (CARICOM) vorangetrieben haben, und begrüßt die Bemühungen dieser Kommission, die Ungerechtigkeiten zu korrigieren, die sich aus dem Völkermord an den indigenen Völkern und dem transatlantischen Handel mit versklavten Afrikanern ergeben, und bekräftigt die dringende Notwendigkeit, wirksame Wiedergutmachungen, Entschädigungen und andere Maßnahmen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene zu fordern.

Nicaragua versichert den Opfern des transatlantischen Sklavenhandels und ihren Nachkommen, die bis heute unter den Folgen eines ungesühnten Verbrechens leiden, weiterhin seine brüderliche Umarmung und absolute Solidarität.

Ich danke Ihnen sehr.

