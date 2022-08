‚Big Chip‘ in der USA-China Krise – Von Maria Ryan (Consortium News)

Für die USA ist es unvorstellbar, dass der Halbleiterriese TSMC eines Tages in einem von Peking kontrollierten Gebiet liegen könnte.

Ein weitgehend übersehener Aspekt der Reise der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi nach Taiwan ist ihr Treffen mit Mark Lui, dem Vorsitzenden der Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC). Pelosis Reise fiel mit den Bemühungen der USA zusammen, TSMC – den weltgrößten Chiphersteller, von dem die USA stark abhängig sind – davon zu überzeugen, einen Produktionsstandort in den USA zu errichten und die Herstellung hochentwickelter Chips für chinesische Unternehmen einzustellen.

Die Unterstützung der USA für Taiwan basiert seit jeher auf der Opposition Washingtons gegen die kommunistische Führung in Peking und auf dem Widerstand Taiwans gegen eine Übernahme durch China. Doch in den letzten Jahren ist die Autonomie Taiwans aufgrund der Dominanz der Insel auf dem Markt der Halbleiterherstellung für die USA zu einem wichtigen geopolitischen Thema geworden.

Halbleiter – auch bekannt als Computerchips oder einfach nur Chips – sind ein wesentlicher Bestandteil aller vernetzten Geräte, die in unser Leben integriert sind. Sie werden auch in hochentwickelten militärischen Anwendungen eingesetzt.

Das transformative, superschnelle 5G-Internet ermöglicht eine Welt der vernetzten Geräte aller Art (das „Internet der Dinge“) und eine neue Generation vernetzter Waffen. Vor diesem Hintergrund begannen US-Beamte während der Trump-Administration zu erkennen, dass US-Halbleiterhersteller wie Intel bei der Herstellung ihrer Produkte in hohem Maße von Lieferketten in Asien abhängig sind.

Insbesondere Taiwans Position in der Welt der Halbleiterherstellung ist ein bisschen wie der Status von Saudi-Arabien in der OPEC. TSMC hat einen Marktanteil von 53 Prozent am weltweiten Foundry-Markt (Fabriken, die Chips im Auftrag anderer Länder herstellen). Andere in Taiwan ansässige Hersteller beanspruchen weitere 10 Prozent des Marktes für sich.

Im 100-Day Supply Chain Review Report der Biden-Administration heißt es daher: „Die Vereinigten Staaten sind bei der Produktion ihrer Spitzenchips in hohem Maße von einem einzigen Unternehmen – TSMC – abhängig.“ Die Tatsache, dass nur TSMC und Samsung (Südkorea) in der Lage sind, die hochentwickeltsten Halbleiter (mit einer Größe von fünf Nanometern) herzustellen, „gefährdet die Fähigkeit, den gegenwärtigen und zukünftigen Bedarf der [USA] an nationaler Sicherheit und kritischer Infrastruktur zu decken.“

Dies bedeutet, dass Chinas langfristiges Ziel der Wiedervereinigung mit Taiwan nun eine noch größere Bedrohung für die Interessen der USA darstellt. Im Schanghai-Kommuniqué von 1971 und im Taiwan Relations Act von 1979 erkannten die USA an, dass die Menschen sowohl in Festlandchina als auch in Taiwan glauben, dass es „Ein China“ gibt und dass sie beide dazugehören. Für die USA ist es jedoch undenkbar, dass TSMC eines Tages in einem von Peking kontrollierten Gebiet liegen könnte.

Tech-Krieg

Aus diesem Grund haben die USA versucht, TSMC in die USA zu holen, um die heimische Chip-Produktionskapazität zu erhöhen. Im Jahr 2021 kaufte das Unternehmen mit Unterstützung der Regierung Biden ein Grundstück in Arizona, um dort eine US-Fertigungsstätte zu errichten. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.

Der US-Kongress hat gerade den Chips and Science Act verabschiedet, der 52 Milliarden Dollar an Subventionen zur Förderung der Halbleiterherstellung in den USA bereitstellt. Unternehmen erhalten jedoch nur dann Mittel aus dem Chips Act, wenn sie sich verpflichten, keine hochentwickelten Halbleiter für chinesische Unternehmen herzustellen.

Das bedeutet, dass TSMC und andere Unternehmen möglicherweise zwischen einer Geschäftstätigkeit in China und in den USA wählen müssen, weil die Kosten für die Herstellung in den USA ohne staatliche Subventionen als zu hoch angesehen werden.

Dies alles ist Teil eines umfassenderen „Technologiekriegs“ zwischen den USA und China, in dem die USA darauf abzielen, Chinas technologische Entwicklung einzuschränken und das Land daran zu hindern, eine globale Führungsrolle im Technologiebereich zu übernehmen.

Im Jahr 2020 verhängte die Trump-Administration drastische Sanktionen gegen den chinesischen Tech-Giganten Huawei, die darauf abzielten, das Unternehmen von TSMC abzuschneiden, auf das es für die Produktion von High-End-Halbleitern angewiesen war, die es für sein 5G-Infrastrukturgeschäft benötigte.

Huawei war der weltweit führende Anbieter von 5G-Netzwerkausrüstung, aber die USA befürchteten, dass die chinesische Herkunft des Unternehmens ein Sicherheitsrisiko darstellte (diese Behauptung wurde jedoch in Frage gestellt). Die Sanktionen sind immer noch in Kraft, weil sowohl Republikaner als auch Demokraten andere Länder daran hindern wollen, die 5G-Ausrüstung von Huawei zu nutzen.

Die britische Regierung hatte ursprünglich beschlossen, Huawei-Ausrüstung in bestimmten Teilen des britischen 5G-Netzes zu verwenden. Die Sanktionen der Trump-Regierung zwangen London, diese Entscheidung rückgängig zu machen.

Ein Hauptziel der USA scheint darin zu bestehen, ihre Abhängigkeit von Lieferketten in China oder Taiwan für „aufstrebende und grundlegende Technologien“ zu beenden, was hochentwickelte Halbleiter einschließt, die für 5G-Systeme benötigt werden, aber in Zukunft auch andere hochentwickelte Technologien umfassen kann.

Bei Pelosis Reise nach Taiwan ging es um mehr als nur um Taiwans entscheidende Rolle im „Tech War“. Aber die Dominanz des wichtigsten Unternehmens hat der Insel eine neue und entscheidende geopolitische Bedeutung verliehen, die die bestehenden Spannungen zwischen den USA und China über den Status der Insel wahrscheinlich noch verstärken wird. Sie hat auch die Bemühungen der USA verstärkt, ihre Halbleiter-Lieferkette zu „verlagern“.

