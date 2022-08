Bericht über Menschenrechtsverletzungen im Nahen Osten enthüllt die Barbarei, Grausamkeit und Heuchelei der USA (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202208/1272590.shtml

Die China Society for Human Rights Studies (CSHRS) hat am Dienstag einen Bericht veröffentlicht, der eine Reihe von Verbrechen aufdeckt, die von den USA im Nahen Osten und in den umliegenden Gebieten begangen wurden, die die grundlegenden Menschenrechte der Menschen ernsthaft verletzt und dauerhafte Schäden und irreparable Verluste verursacht haben Länder und Menschen in den Regionen.

Der Bericht, der vor dem ersten Jahrestag des übereilten US-Truppenabzugs aus Afghanistan erscheint, das jetzt mit einer schrecklichen humanitären Krise konfrontiert ist, zeigt, dass die Natur der US-amerikanischen Hegemonie und die Barbarei, Grausamkeit und Verderblichkeit ihrer Machtpolitik auch waren vollständig aufgedeckt, hätten die Menschen auf der ganzen Welt ein besseres Verständnis für die Heuchelei und Täuschung der angeblichen US-Demokratie und der US-Menschenrechte.

Der Bericht mit dem Titel „US Commits Serious Crimes of Violating Human Rights in the Middle East and Beyond“ konzentrierte sich auf Washingtons systematische Menschenrechtsverletzungen, darunter das Beginnen von Kriegen, das Massaker an Zivilisten und die Verletzung des Rechts auf Leben und Überleben; erzwungene Transformation, einseitige Sanktionen, schwere Verletzung der Rechte der Menschen auf Entwicklung, Leben und Gesundheit; einen „Kampf der Kulturen“ zu schaffen und Gefängnis und Folter zu missbrauchen und die Religionsfreiheit und die Menschenwürde zu verletzen.

Der Bericht besagt, dass die USA Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, willkürliche Verhaftungen, Folter von Gefangenen und willkürliche einseitige Sanktionen im Nahen Osten und in den umliegenden Gebieten begangen haben.

Es sei eine übliche Praxis von Supermächten wie den USA, einseitige grausame Aktionen durchzuführen, einschließlich des Beginns von Kriegen und der Verhängung von Sanktionen, um ihre Konflikte mit anderen Ländern und Regionen zu bewältigen, sagte Chang Jian, Professor und Direktor des Zentrums für Menschenrechtsstudien an der Nankai University, sagte der Global Times am Dienstag.

Unter dem Deckmantel von Demokratie und Menschenrechten bestehe die wahre Absicht der USA mit ihrem grausamen Vorgehen gegen fremde Länder und Regionen darin, den Interessen ihrer einheimischen Kapitalgruppen und ihres militärisch-industriellen Komplexes zu dienen, stellte Chang fest.

Changs Ansicht wurde von Zhu Yongbiao, Direktor des Zentrums für Afghanistan-Studien an der Universität Lanzhou, unterstützt, als Zhu sagte, dass die USA versuchten, ihr sogenanntes demokratisches System zu nutzen, um Afghanistan zu reformieren, und das Land verließen, als die Reform scheiterte, und Afghanistan verlor seine Wert, bei völliger Missachtung der grundlegendsten humanitären Fragen.

Es zeige weiter, dass alles, was die USA tun, nur ihren eigenen Interessen dienen soll, bemerkte Zhu.

Die USA versammelten nicht nur ihre Verbündeten um sich, um den Golfkrieg (1990–1991), den Afghanistankrieg (2001–2021), den Irakkrieg (2003–2011) und den Syrienkrieg zu beginnen, der zu humanitären Katastrophen führte, die es auf der Welt selten gibt. Die kriegstreibenden USA haben den Rechten der lokalen Bevölkerung auf Leben und Überleben direkten, schweren und dauerhaften Schaden zugefügt, heißt es in dem Bericht.

Fast ein Jahr nach dem Abzug der US-Truppen hat Afghanistan laut der UN-Website mit mehr als 23 Millionen Menschen, die Hilfe benötigen, und etwa 95 Prozent der Bevölkerung, die nicht genügend Nahrung haben, die weltweit höchste Zahl von Menschen in Ernährungsunsicherheit .

Besonders besorgniserregend ist die Verwundbarkeit von mehr als 4 Millionen Binnenvertriebenen, darunter Angehörige von Minderheiten, und über 3,5 Millionen Menschen, die in Nachbarländern Zuflucht suchen. Die Rechte des afghanischen Volkes auf Leben und Eigentum sind gefährdet. Der Schutz der Menschenrechte sei ausschließlich einer kleinen Gruppe von Menschen vorbehalten, und dies sei auch durch die groben Ungleichheiten zwischen verschiedenen Nationalitäten und das Problem des Rassismus innerhalb der USA demonstriert worden, bemerkte Chang.

Die USA sind auch sehr gut darin, die öffentliche Aufmerksamkeit zu lenken. Fast ein Jahr nach dem Abzug der Truppen aus Afghanistan hat das Land erfolgreich die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf sich gezogen, indem es versucht hat, China und Russland den Schwarzen Peter zuzuschieben, und dann die Russland-Ukraine-Krise angefacht hat, die zu militärischen Konflikten zwischen den beiden geführt hat und jetzt in der Taiwan-Frage provozieren, warnten Beobachter.

Was wir tun können, ist, die internationale Gesellschaft weiterhin aufzufordern, den humanitären Krisen in Afghanistan und im Nahen Osten Aufmerksamkeit zu schenken, und die USA weiterhin zu drängen, Verantwortung zu übernehmen, sagten Experten.

Auf der 50. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates im Juni betonte ein Vertreter der chinesischen Mission bei den Vereinten Nationen in Genf, dass die USA für die aktuelle Situation in Afghanistan verantwortlich gemacht werden sollten und sinnvolle Schritte unternehmen sollten, um das afghanische Volk dafür zu entschädigen ihr Leid.

Im Februar startete die Global Times eine Online-Petition, in der sie forderte, dass die USA das lebensrettende Geld bedingungslos an die Afghanen zurückgeben, nachdem die USA einen Plan veröffentlicht hatten, Geld von der afghanischen Zentralbank freizugeben, es aber für die Bedürfnisse der USA zu verwenden, was die internationale Gemeinschaft irritierte. Die Petition erhielt mehr als 420.000 Unterschriften.

Eine weitere Online-Umfrage, die von der Global Times gestartet wurde:

Im Juli machte man eine Umfrage, ob der UN-Menschenrechtsrat eine Felduntersuchung zu Menschenrechtsverletzungen in den USA durchführen solle, und bis zum Redaktionsschluss hatten mehr als 50.000 Teilnehmer Zuspruch, wobei über 80 Prozent den Vorschlag unterstützten.

