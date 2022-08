Veranstaltungen am 5. und 6.8.2022 an der Weltfriedensglocke im Volkspark Friedrichshain im Gedenken an die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki

05.08.2022, Fotos von der Nacht der Kerzen an der Weltfriedensglocke im Volkspark Friedrichshain

06.08.2022, Fotos an der Weltfriedensglocke

VIDEO: Redebeitrag Anja Mewes, Friedensglockengesellschaft Berlin e.V. am 06.08.2022, 08:15 Uhr

06.08., 10:00 Uhr, Fotos von der Mahn-und Gedenkveranstaltung an der Weltfriedensglocke

Video von der Mahn- und Gedenkveranstaltung, 06.08.2022,10:00 Uhr

Video Redebeitrag- Gerhard Fuchs-Kittowski, Deutscher Friedensrat e.V

Fotos Rudolf Denner, media-base

77. Gedenktag an die Opfer der Atombombenabwürfe – R-mediabase

