https://www.globaltimes.cn/page/202208/1272422.shtml

Die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman setzte ihren Besuch in den Ländern des Südpazifik fort und traf sich am Sonntag in Honiara mit dem Premierminister der Salomonen, Manasseh Sogavare, was chinesische Experten als einen Versuch bezeichnen, Chinas wachsende Beziehungen zu den pazifischen Inselstaaten als Teil Washingtons Eindämmungsstrategie gegen China zu sabotieren.

Der Versuch der USA, Spannungen in der asiatisch-pazifischen Region, einschließlich des Südpazifik, zu schüren, um Chinas Aufstieg einzudämmen, wird von den südpazifischen Ländern nicht unterstützt, da die Länder versuchen werden, nicht auf Schachfiguren reduziert zu werden in dem Spiel zwischen den Großmächten, stellten chinesische Experten fest.

Während des Treffens am Sonntag erörterten beide Seiten die bilaterale Zusammenarbeit, einschließlich der Bereitstellung von COVID-19-Impfstoffen und der Armutsbekämpfung. Sie diskutierten auch „Entwicklungen, die die regionale und globale Sicherheit betreffen“, heißt es in einer offiziellen Erklärung der USA.

Am Sonntag zuvor, bei einer Gedenkveranstaltung zum Zweiten Weltkrieg in Honiara, wies Sherman laut Reuters bestimmte Regierungen zurecht, die ihrer Meinung nach versuchten, „die auf Regeln basierende internationale Ordnung abzubauen“, was darauf hindeutete, dass China das Ziel ihrer Äußerungen war.

Obwohl Sherman die „Entwicklungen, die die regionale Sicherheit beeinträchtigen“ oder „Regierungen, die internationale Regeln aufheben“, nicht weiter ausführte, war die Erklärung eindeutig an China gerichtet und ein weiterer Teil der US-Eindämmungsstrategie gegen China im Pazifik, so Yu Lei, Chief Research Fellow am Forschungszentrum für pazifische Inselstaaten an der Liaocheng-Universität in der ostchinesischen Provinz Shandong, sagte der Global Times am Sonntag.

Die USA sollten jedoch darauf achten, dass die Regeln, die befolgt werden sollten, die der Vereinten Nationen seien und nicht die der ehemaligen Kolonialherren, sagte Yu.

Diese hochrangige Delegation der US-Regierung nutzt das Gedenken an ein historisches Ereignis und die Freundschaft im gemeinsamen Kampf gegen die japanische Aggression, um zu versuchen, die emotionalen Bindungen zu den südpazifischen Inselstaaten wiederherzustellen, sagte Chen Hong, Präsident der Chinesen Association of Australian Studies und Direktor des Australian Studies Centre an der East China Normal University, der Global Times am Sonntag.

Shermans Besuch spiegelt die Panik im Weißen Haus über den kürzlich zwischen China und den Salomonen unterzeichneten Sicherheitspakt wider, stellten Beobachter fest.

Der Besuch enthüllte das finstere Motiv der USA, das heutige China mit dem imperialen Japan in der Vergangenheit zu vergleichen, um die pazifischen Inselstaaten gegen China auszuspielen, sagte Chen.

„Die USA haben seit langem einen Plan – Chinas Nachbarregionen und den asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich des Südpazifik, durcheinander zu bringen, mit der wirklichen Absicht, Chinas Aufstieg einzudämmen. Diese Strategie der USA ist jedoch schwer umzusetzen, insbesondere in China auf lange Sicht“, sagte Yu.

Eines der Ziele von Shermans Besuch ist es, zu verhindern, dass weitere Inselstaaten Sicherheitspakte mit China unterzeichnen, in der Hoffnung, dass die Salomonen ihren bestehenden Pakt aufkündigen. Es wird auch angenommen, dass Sherman Druck auf die Inselstaaten ausübt, um Kooperationsprojekte im Rahmen der „Seidenstrassen“-Initiative abzubrechen, sagte Yu.

Yu merkte an, dass die Länder im Südpazifik hoffen, die Zusammenarbeit mit China zu stärken, und seine Präsenz in der Region begrüßen. Wirtschaftlich wollen sie mehr Nutzen und Entwicklung aus dieser Partnerschaft ziehen, und diplomatisch wollen sie den Einfluss der USA in der Region ausgleichen und der Ausbeutung und politischen Erpressung durch die von den USA geführten ehemaligen Kolonialherrschaften entgegenwirken.

Die südpazifischen Länder haben bisher einen ziemlich unabhängigen diplomatischen Ansatz beibehalten, ihre Beziehungen zu den USA und China von ihren eigenen Interessen aus betrachtet und eine vernünftige Außenpolitik verfolgt, „Freunde aller und Feinde von niemandem“ zu sein, sagte Chen. „Sie wollen keine Schachfiguren im Spiel zwischen den Großmächten sein.“

„Die USA können dies nicht erzwingen oder Bestechungsgelder verwenden, um die Staaten im Südpazifik dazu zu bringen, ihre Haltung zu ändern“, sagte Yu.

Australische Beamte nahmen ebenfalls an der Zeremonie teil und hielten eine Rede, die der von Sherman entsprach, in der sie die historischen Verbindungen zwischen den USA, Australien und den pazifischen Inselstaaten während des Zweiten Weltkriegs hervorhoben.

Während sie ihr fortdauerndes Bündnis hervorhoben, erwähnte kein westlicher Beamter, wie der Westen den Südpazifik während des Kalten Krieges als Atomtestgelände und seine anhaltenden negativen Auswirkungen auf die Einheimischen nutzte.

Nach ihrem Besuch auf den Salomonen wird Sherman Australien besuchen. Es wird erwartet, dass der Besuch sehr öffentlichkeitswirksam sein wird, wenn man bedenkt, dass Australien gerade den USA gefolgt ist, um China in der Taiwan-Frage zu provozieren. Einige australische Politiker haben sogar vorgeschlagen, dass Australien seine eigenen Raketen entwickelt, „angesichts der Tatsache, dass ein Krieg in der Taiwanstraße Australien treffen könnte“, berichtete der Guardian am Sonntag.

Yu wies darauf hin, dass Australiens eigene Interessen und seine Position in der Region auf der regionalen Hegemonie der USA beruhen und es sich daher eng an die US-Eindämmungspolitik halte. „Wie man China weiter eindämmen und weiterhin Druck auf die pazifischen Inselstaaten ausüben kann, werden voraussichtlich beide Themen sein, die von beiden Seiten diskutiert werden“, sagte er.

Die australische Wirtschaft sei in letzter Zeit auf Schwierigkeiten gestoßen, und es sei eine Entscheidung, den USA zu folgen, indem sie die provokative Karte gegen China ausspielten, sei eine Entscheidung, die sie unter Druck getroffen habe, sagte er.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related