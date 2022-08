Kundgebung Berlin 6.8.2022: Frente Unido América Latina Berlin – Solidarität mit Russland

http://haendewegvonvenezuela.net

Samstag 6. August 2022

6.8. Axel Plasa, Journalist, Mexiko, Cast/DE, Frente Unido América Latina Berlin #HandsoffVenezuela

https://youtu.be/Qd6EijqgYcs

Solidaridad con Russia / Mauro Valderrama, CP Peru, Frente Unido América Latina Berlin 6. August

https://youtu.be/sHtiq5BYMjI

6.8. Mexiko 5-Jahres Waffenstillstand, Heinrich Buecker, Anti-War Cafe, Frente Unido América Latina

Published Aug 8, 2022

https://youtu.be/ic9SJWMr_Zc

Solidarität mit Russland! Solidarity with Russia! Frente Unido América Latina Berlin 6.8.2022

https://youtu.be/slh7Bf3QHCc

Renate (Irlandgruppe Omega) 6.August 2022 / Frente Unido América Latina Berlin

https://youtu.be/pIn8vfedR50

6.8. Renate (Irland Gruppe Omega), Frente Unido América Latina Berlin #HandsoffVenezuela

https://youtu.be/DP7hrYNjzf8

Bilder:

https://bit.ly/3cHYImw

